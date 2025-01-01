- MathProbabilityDensityChiSquare
- MathCumulativeDistributionChiSquare
- MathQuantileChiSquare
- MathRandomChiSquare
- MathMomentsChiSquare
MathRandomChiSquare
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione del chi-quadrato con il parametro NU. In caso di errore restituisce NaN.
double MathRandomChiSquare(
Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione del chi-quadrato con il parametro NU. In caso di errore restituisce false. Analogo di rchisq() in R.
bool MathRandomChiSquare(
Parametri
nu
[in] Parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà).
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
data_count
[out] Ammontare dei dati richiesti.
result[]
[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.