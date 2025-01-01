- MathProbabilityDensityChiSquare
MathRandomChiSquare
Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Chi-Quadrat-Verteilung mit dem Parameter nu. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
double MathRandomChiSquare(
Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der Chi-Quadrat-Verteilung mit dem Parameter nu. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rchisq() in R.
bool MathRandomChiSquare(
Parameter
nu
[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
data_count
[out] Anzahl der benötigten Daten.
result[]
[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.