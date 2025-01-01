DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikChi-Quadrat VerteilungMathRandomChiSquare 

MathRandomChiSquare

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Chi-Quadrat-Verteilung mit dem Parameter nu. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathRandomChiSquare(
   const double  nu,            // Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade)
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der Chi-Quadrat-Verteilung mit dem Parameter nu. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rchisq() in R.

bool  MathRandomChiSquare(
   const double  nu,             // Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade)
   const int     data_count,     // Anzahl der benötigten Daten
   double&       result[]        // Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen
   );

Parameter

nu

[in]  Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

data_count

[out]  Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out]  Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.