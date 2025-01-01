MathRandomChiSquare

パラメータnuを使って、カイ二乗分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。

double MathRandomChiSquare(

const double nu,

int& error_code

);

パラメータnuを使って、カイ二乗分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrchisq()の類似体です。

bool MathRandomChiSquare(

const double nu,

const int data_count,

double& result[]

);

パラメータ

nu

[in] 分布のパラメータ（自由度の数）

error_code

[out] エラーコードを格納する変数

data_count

[out] 必要なデータ量

result[]

[out] 擬似乱数の値を取得するための配列