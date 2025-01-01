MathCumulativeDistributionChiSquare

Calcula a distribuição de probabilidades qui-quadrado com parâmetros nu para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionChiSquare(

const double x,

const double nu,

const double tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionChiSquare(

const double x,

const double nu,

int& error_code

);

Calcula a distribuição de probabilidades qui-quadrado com parâmetros nu para a matriz de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a pchisq() no R.

bool MathCumulativeDistributionChiSquare(

const double& x[],

const double nu,

const double tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula a distribuição de probabilidades qui-quadrado com parâmetros nu para a matriz de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionChiSquare(

const double& x[],

const double nu,

double& result[]

);

Parâmetros

x

[in] Valor da variável aleatória.

x[]

[in] Matriz com valores da variável aleatória.

nu

[in] Parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).

tail

[in] Sinalizador de cálculo. Se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x.

log_mode

[in] Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da probabilidade.

error_code

[out] Variável para registro do código de erro.

result[]

[out] Matriz para valores da função de probabilidade.