- MathProbabilityDensityChiSquare
- MathCumulativeDistributionChiSquare
- MathQuantileChiSquare
- MathRandomChiSquare
- MathMomentsChiSquare
MathProbabilityDensityChiSquare
Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição qui-quadrado com parâmetro nu para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathProbabilityDensityChiSquare(
Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição qui-quadrado com parâmetro nu para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathProbabilityDensityChiSquare(
Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição qui-quadrado com parâmetro nu para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a dchisq() no R.
|
bool MathProbabilityDensityChiSquare(
Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição qui-quadrado com parâmetro nu para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.
|
bool MathProbabilityDensityChiSquare(
Parâmetros
x
[in] Valor da variável aleatória.
x[]
[in] Matriz com valores da variável aleatória.
nu
[in] Parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade)
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
result[]
[out] Matriz para os valores da função densidade de probabilidade.