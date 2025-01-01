MathRandomChiSquare

Génére une variable pseudo-alatoire distribuée suivant la loi de distribution khi-deux avec le paramètre nu. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathRandomChiSquare(

const double nu,

int& error_code

);

Génére des variables pseudo-alatoires distribuées suivant la loi de distribution khi-deux avec le paramètre nu. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rchisq() dans R.

bool MathRandomChiSquare(

const double nu,

const int data_count,

double& result[]

);

Paramètres

nu

[in] Paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

data_count

[out] Quantité de données nécessaires.

result[]

[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.