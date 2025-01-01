DocumentaciónSecciones
Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución chi-cuadrado con el parámetro nu. En caso de error, retorna NaN.

double  MathRandomChiSquare(
   const double  nu,            // parámetro de distribución (número de grados de libertad)
   int&          error_code     // variable para el código de error
   );

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución chi-cuadrado con el parámetro nu. En caso de error, retorna false. Análogo de rchisq() en R.

bool  MathRandomChiSquare(
   const double  nu,             // parámetro de distribución (número de grados de libertad)
   const int     data_count,     // número de datos necesarios
   double&       result[]        // matriz con los valores de las magnitudes pseudoaleatorias
   );

Parámetros

nu

[in]  Parámetro de distribución (número de grados de libertad).

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

data_count

[out]  Número de datos necesarios.

result[]

[out]  Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.