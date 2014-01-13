请观看如何免费下载自动交易
VGridLine_Annual - MetaTrader 5脚本
本指标在图表上建立一年间隔的垂直栅格。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Annual_"; // 线名称 input color Line_Color=Orange; // 线颜色 input STYLE Line_Style=SOLID_; // 线风格 input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; // 线宽 input bool SetBackground=true; // 线背景显示 input uint LinesTotal=10; // 线的历史数量 input uint FutureTotal=1; // 线的未来历史空值数量 input bool Position=true; // 线位置 (true - 真实位置, false - 柱线匹配)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/615
