트레이딩 세션 제어를 위한 라이브러리. 시작 시 주 7일(토요일과 일요일에 암호화폐 거래가 있을 수 있음) 동안의 거래 세션 시간을 계산하여 하루에 최대 10개의 세션을 계산합니다. 그런 다음 OnTick()에서 확인을 할 수 있으며, 틱이 거래 세션 외부에서 나온 경우 추가 처리를 종료할 수 있습니다.



사용 예시:

#include <Forester\Control_Trade_Sessions.mqh> int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { static TRADE_SESSIONS TradeSession( _Symbol ); if (!TradeSession.isSessionTrade( TimeCurrent ())){ Print ( "Market closed. OnTick return" ); return ;} }

결과는 다음과 같이 출력됩니다:

2022.01.10 00:05:00 Day: 0 Trade sessions: 1: 00:00-00:00 - это воскресенье

2022.01.10 00:05:00 Day: 1 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 2 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 3 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 4 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 5 Trade sessions: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 Day: 6 Trade sessions: 1: 00:00-00:00

2022.05.30 00:05:00 Market closed. OnTick return

2022.05.30 00:05:01 Market closed. OnTick return

...

2022.05.30 00:14:36 Market closed. OnTick return

2022.05.30 00:14:40 Market closed. OnTick return

2022.05.30 23:55:00 Market closed. OnTick return

2022.05.30 23:55:00 Market closed. OnTick return

...

2022.05.30 23:59:30 Market closed. OnTick return

2022.05.31 00:00:01 Market closed. OnTick return

...



if (time < this .NextTradeStop ) { return true ; }

if (time < this .NextTradeStart ) { return false ; }

#define LoadSessionFromInputs

프로젝트 중 하나에서 작업하는 동안 코드를 만들었으므로 다른 프로젝트에 연결하기 위해 라이브러리로 분리하기로 결정했습니다.새로운 MQL5 함수는 주말을 포함한 모든 날의 거래 세션을 읽는 데 사용됩니다.가능한 한 빨리 작동하며 거래 세션 내의 각 틱에 대해 1 개의 확인 만 수행됩니다 :여기서 NextTradeStop은 현재 트레이딩 세션의 종료 시간입니다.거래 세션 외부의 각 틱에서도 1회의 확인이 이루어집니다:세션 간 전환 시에만 다음 세션의 시간을 얻기 위해 배열에 액세스합니다.예를 들어 내 DC에서 거래 세션은 00:15부터 23:55까지입니다. 00:15 이후 첫 번째 틱으로 NextTradeStop이 23:55로 설정되고 하루 종일 이 조건만 확인됩니다.세션거래 세션 시간을 수동으로 지정할 수도 있습니다. 이 옵션을 활성화하려면줄을 추가하세요.

요일별로 트레이딩 세션을 입력하기 위한 7개의 입력이 생성됩니다.



세션 시간은 반드시 공백 없이 : - 및 를 사용하여 입력합니다,



매개변수 탭에서 다음과 같이 표시됩니다:

TradeSessionsMonday=00:15-17:45,17:55-23:55

TradeSessionsTuesday=00:15-23:55

TradeSessionsWednesday=00:10-17:45,17:55-23:00,23:05-23:55

TradeSessionsThursday=00:15-17:45,17:55-23:55

TradeSessionsFriday=00:15-23:55

TradeSessionsSaturday=00:15-23:55

TradeSessionsSunday=

EURUSD : 실제 틱은 2022년부터 시작됩니다.05.10 00:00:00, 모든 틱 세대 사용

2022.01.10 00:05:00 일: 1 거래 세션: 1: 00:15-17:45, 2: 17:55-23:55

2022.01.10 00:05:00 일: 2 거래 세션: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 일: 3 거래 세션: 1: 00:10-17:45, 2: 17:55-23:00, 3: 23:05-23:55

2022.01.10 00:05:00 일: 4 거래 세션: 1: 00:15-17:45, 2: 17:55-23:55

2022.01.10 00:05:00 일: 5 거래 세션: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 일: 6 거래 세션: 1: 00:15-23:55

2022.01.10 00:05:00 시장 마감. OnTick 반환

...

그리고 이것이 로그에 출력되는 방식입니다:

세션 종료 시간이 시작 시간보다 짧은 경우(예: 20:00-8:00) 세션은 다음날 8:00까지 계속됩니다. 이는 거래 세션이 서버 시간과 다른 시간대에 있는 경우에 유용할 수 있습니다.



거래 세션 시간은 입력 없이 코드에서 지정할 수도 있습니다. 이를 위해 LoadFromInputs() 함수가 만들어졌습니다. 이 함수는 입력 없이도 예시처럼 문자열 배열을 사용하여 코드에서 직접 호출할 수 있습니다.

string s=[ "00:15-17:45,17:55-23:55" , "00:00-24:00", ....] void LoadFromInputs( string &s[]){...}



전문가용 어드바이저가 다중 통화이고 상품마다 거래 세션 시간이 다른 경우 각 상품에 대해 별도의 TRADE_SESSIONS 인스턴스를 만들고 세션 데이터로 LoadFromInputs()를 호출하고 isSessionTrade()를 확인할 수 있습니다. 이렇게 하려면 이 예제와 유사하게 코드를 수정해야 합니다.

