Os Sinais de Negociação Baseados no cruzamento da linha Principal e das linhas de Sinais do indicador MACD (CSignalMACD da Biblioteca Padrão MQL5) serão utilizados aqui. O código do Expert Advisor com base nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.

Os Sinais de Negociação são considerados com base no cruzamento das linhas do indicador técnico Jacaré (Alligator), classe CSignalAlligator da Biblioteca Padrão MQL5. O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.