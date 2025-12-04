Trade Panel - stop-loss e take-profit virtuais

Stop Loss e Take Profit Virtuais: Como Ocultar Seu Stop Loss e Take Profit da Sua Corretora?

Stop loss e take profit virtuais são níveis de preço associados a uma ordem (posição). Quando o preço atinge esses níveis, a posição é fechada. Os stops virtuais desempenham as mesmas funções que os stops regulares; eles permitem que você garanta lucros e prejuízos.

Para que servem os stop loss e take profit virtuais?

O único propósito dos stop loss e take profit virtuais é ocultá-los da sua corretora. A corretora não consegue ver os stop loss e take profit virtuais e, portanto, não pode acioná-los manipulando os preços.

Por que minha corretora não consegue ver meus stop loss e take profit virtuais?

Os stop loss e take profit (vamos chamá-los de stop loss e take profit reais) são armazenados no servidor de negociação da corretora e executados por ele. Portanto, a corretora sabe a localização dos stop loss e take profit. Os stop loss e take profit virtuais são armazenados no TradePanel e executados pelo TradePanel. O TradePanel monitora automaticamente o preço atual e, se o preço atingir o stop loss e o take profit virtuais, o TradePanel fechará a posição automaticamente.

Como abro uma ordem ou posição com Stop Loss e Take Profit virtuais?

1️⃣ Marque a caixa ""Virtual SL and TP".

2️⃣ Abra uma ordem ou posição.

Como edito os stops loss e take profits virtuais?

1️⃣ Use as linhas de stop loss e take profit virtuais:

✅ Arraste a linha para alterar o preço do stop loss ou take profit virtual.

✅ Exclua a linha para excluir o stop loss ou take profit virtual.

2️⃣ Ou use o Painel de Gerenciamento de Ordens:

Como defino stop loss e take profit virtuais para todas as posições no mesmo nível de preço?

1️⃣ Marque a caixa ""Virtual SL and TP".

2️⃣ Clique no botão "Sell SL TP", "Buy SL TP" ou "All SL TP" (dependendo dos tipos de posição aos quais você deseja aplicar este recurso).

3️⃣ Arraste o marcador que aparece no gráfico até o preço desejado.

4️⃣ Clique no botão "Editar".

✅ Para remover o Stop Loss e o Take Profit virtuais de todas as posições, clique no botão "All SL TP = 0".

Como definir um Stop Loss virtual no ponto de equilíbrio para cada posição?

1️⃣ Marque a caixa ""Virtual SL and TP".

2️⃣ Insira a distância entre o preço de abertura da posição e o preço no qual o stop loss virtual será definido ou deixe em 0.

3️⃣ Clique no botão "Breakeven".