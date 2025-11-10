- 자본
- 축소
트레이드:
1 157
이익 거래:
882 (76.23%)
손실 거래:
275 (23.77%)
최고의 거래:
609.91 EUR
최악의 거래:
-1 177.55 EUR
총 수익:
25 136.56 EUR (15 204 701 pips)
총 손실:
-29 026.09 EUR (773 074 pips)
연속 최대 이익:
37 (432.47 EUR)
연속 최대 이익:
1 173.68 EUR (7)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
26.09%
최근 거래:
17 분 전
주별 거래 수:
87
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.35
롱(주식매수):
708 (61.19%)
숏(주식차입매도):
449 (38.81%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-3.36 EUR
평균 이익:
28.50 EUR
평균 손실:
-105.55 EUR
연속 최대 손실:
6 (-664.97 EUR)
연속 최대 손실:
-1 177.55 EUR (1)
월별 성장률:
-60.70%
Algo 트레이딩:
68%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 794.47 EUR
최대한의:
11 157.62 EUR (102.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
72.47% (11 168.38 EUR)
자본금별:
51.63% (7 783.32 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1023
|AUDCAD
|39
|GBPUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|6.1K
|AUDCAD
|289
|GBPUSD
|97
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-236K
|AUDCAD
|3.6K
|GBPUSD
|1.9K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +609.91 EUR
최악의 거래: -1 178 EUR
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +432.47 EUR
연속 최대 손실: -664.97 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 37
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.65 × 314
|
XMTrading-MT5 3
|0.72 × 5597
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.86 × 899
|
ICMarketsSC-MT5
|0.92 × 5526
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-37%
0
0
USD
USD
5.1K
EUR
EUR
10
68%
1 157
76%
100%
0.86
-3.36
EUR
EUR
72%
1:500