리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 Neomarkets-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 Exness-MT5Real29 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 6 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 2 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 ICMarketsEU-MT5-2 0.35 × 37 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 FusionMarkets-Demo 0.50 × 2 ICMarkets-MT5 0.58 × 36 VTMarkets-Live 0.65 × 314 XMTrading-MT5 3 0.72 × 5597 StriforLLC-Live 0.72 × 18 Exness-MT5Real8 0.86 × 899 ICMarketsSC-MT5 0.92 × 5526 LiteFinance-MT5 1.00 × 1 PrimeCodex-MT5 1.00 × 21 Exness-MT5Real12 1.01 × 164 HFMarketsGlobal-Live1 1.06 × 119 138 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오