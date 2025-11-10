시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Road 50 k
Ferran Lopez Navarro

Road 50 k

Ferran Lopez Navarro
0 리뷰
10
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -37%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 157
이익 거래:
882 (76.23%)
손실 거래:
275 (23.77%)
최고의 거래:
609.91 EUR
최악의 거래:
-1 177.55 EUR
총 수익:
25 136.56 EUR (15 204 701 pips)
총 손실:
-29 026.09 EUR (773 074 pips)
연속 최대 이익:
37 (432.47 EUR)
연속 최대 이익:
1 173.68 EUR (7)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
26.09%
최근 거래:
17 분 전
주별 거래 수:
87
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.35
롱(주식매수):
708 (61.19%)
숏(주식차입매도):
449 (38.81%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-3.36 EUR
평균 이익:
28.50 EUR
평균 손실:
-105.55 EUR
연속 최대 손실:
6 (-664.97 EUR)
연속 최대 손실:
-1 177.55 EUR (1)
월별 성장률:
-60.70%
Algo 트레이딩:
68%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 794.47 EUR
최대한의:
11 157.62 EUR (102.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
72.47% (11 168.38 EUR)
자본금별:
51.63% (7 783.32 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1023
AUDCAD 39
GBPUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 6.1K
AUDCAD 289
GBPUSD 97
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -236K
AUDCAD 3.6K
GBPUSD 1.9K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +609.91 EUR
최악의 거래: -1 178 EUR
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +432.47 EUR
연속 최대 손실: -664.97 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Neomarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 37
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.65 × 314
XMTrading-MT5 3
0.72 × 5597
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.86 × 899
ICMarketsSC-MT5
0.92 × 5526
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
138 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.12 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 18:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 18:05
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.02 08:53
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Road 50 k
월별 30 USD
-37%
0
0
USD
5.1K
EUR
10
68%
1 157
76%
100%
0.86
-3.36
EUR
72%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.