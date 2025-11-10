SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / ONE 2k road 30k
Ferran Lopez Navarro

ONE 2k road 30k

Ferran Lopez Navarro
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 78%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
600
Gewinntrades:
511 (85.16%)
Verlusttrades:
89 (14.83%)
Bester Trade:
260.19 EUR
Schlechtester Trade:
-610.66 EUR
Bruttoprofit:
10 772.83 EUR (162 498 pips)
Bruttoverlust:
-5 160.86 EUR (50 991 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (432.47 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
442.33 EUR (30)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
40.64%
Max deposit load:
9.90%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
6.41
Long-Positionen:
430 (71.67%)
Short-Positionen:
170 (28.33%)
Profit-Faktor:
2.09
Mathematische Gewinnerwartung:
9.35 EUR
Durchschnittlicher Profit:
21.08 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-57.99 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-873.04 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-873.04 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
25.70%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.20 EUR
Maximaler:
875.51 EUR (12.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.22% (875.09 EUR)
Kapital:
8.52% (1 247.24 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 544
AUDCAD 38
GBPUSD 18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 6.1K
AUDCAD 284
GBPUSD 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 108K
AUDCAD 3.5K
GBPUSD 427
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +260.19 EUR
Schlechtester Trade: -611 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +432.47 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -873.04 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 37
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
0.72 × 5597
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.85 × 899
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5526
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real9
1.34 × 101
noch 136 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 02:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 14:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 22:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 00:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.