- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
13 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
159.68 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
232.45 EUR (2 431 pips)
Perdita lorda:
-4.82 EUR
Vincite massime consecutive:
13 (232.45 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
232.45 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.29%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
77.69
Long Trade:
11 (84.62%)
Short Trade:
2 (15.38%)
Fattore di profitto:
48.23
Profitto previsto:
17.88 EUR
Profitto medio:
17.88 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 EUR
Massimale:
2.93 EUR (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.12% (5.48 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|260
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +159.68 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +232.45 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.09 × 11
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.69 × 13
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29244
88 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
4.7K
EUR
EUR
1
84%
13
100%
100%
48.22
17.88
EUR
EUR
0%
1:500