信号 / MetaTrader 5 / ONE 2k road 30k
Ferran Lopez Navarro

ONE 2k road 30k

Ferran Lopez Navarro
0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 80%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
587
盈利交易:
499 (85.00%)
亏损交易:
88 (14.99%)
最好交易:
260.19 EUR
最差交易:
-610.66 EUR
毛利:
10 519.84 EUR (158 701 pips)
毛利亏损:
-4 763.28 EUR (47 909 pips)
最大连续赢利:
34 (327.92 EUR)
最大连续盈利:
442.33 EUR (30)
夏普比率:
0.19
交易活动:
40.64%
最大入金加载:
9.90%
最近交易:
28 几分钟前
每周交易:
28
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
6.58
长期交易:
421 (71.72%)
短期交易:
166 (28.28%)
利润因子:
2.21
预期回报:
9.81 EUR
平均利润:
21.08 EUR
平均损失:
-54.13 EUR
最大连续失误:
3 (-873.04 EUR)
最大连续亏损:
-873.04 EUR (3)
每月增长:
24.17%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
0.20 EUR
最大值:
875.51 EUR (12.72%)
相对跌幅:
结余:
9.22% (875.09 EUR)
净值:
8.00% (609.01 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 532
AUDCAD 38
GBPUSD 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 6.3K
AUDCAD 284
GBPUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 107K
AUDCAD 3.5K
GBPUSD 323
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +260.19 EUR
最差交易: -611 EUR
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +327.92 EUR
最大连续亏损: -873.04 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 37
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
0.72 × 5597
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.87 × 899
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5526
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real9
1.34 × 101
136 更多...
没有评论
2025.12.23 01:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 02:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 14:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 22:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 00:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 20:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 19:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 19:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
