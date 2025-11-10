- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
587
盈利交易:
499 (85.00%)
亏损交易:
88 (14.99%)
最好交易:
260.19 EUR
最差交易:
-610.66 EUR
毛利:
10 519.84 EUR (158 701 pips)
毛利亏损:
-4 763.28 EUR (47 909 pips)
最大连续赢利:
34 (327.92 EUR)
最大连续盈利:
442.33 EUR (30)
夏普比率:
0.19
交易活动:
40.64%
最大入金加载:
9.90%
最近交易:
28 几分钟前
每周交易:
28
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
6.58
长期交易:
421 (71.72%)
短期交易:
166 (28.28%)
利润因子:
2.21
预期回报:
9.81 EUR
平均利润:
21.08 EUR
平均损失:
-54.13 EUR
最大连续失误:
3 (-873.04 EUR)
最大连续亏损:
-873.04 EUR (3)
每月增长:
24.17%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
0.20 EUR
最大值:
875.51 EUR (12.72%)
相对跌幅:
结余:
9.22% (875.09 EUR)
净值:
8.00% (609.01 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|532
|AUDCAD
|38
|GBPUSD
|17
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6.3K
|AUDCAD
|284
|GBPUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|107K
|AUDCAD
|3.5K
|GBPUSD
|323
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +260.19 EUR
最差交易: -611 EUR
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +327.92 EUR
最大连续亏损: -873.04 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 37
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
XMTrading-MT5 3
|0.72 × 5597
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.87 × 899
|
ICMarketsSC-MT5
|0.90 × 5526
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
Exness-MT5Real9
|1.34 × 101
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
80%
0
0
USD
USD
15K
EUR
EUR
7
86%
587
85%
41%
2.20
9.81
EUR
EUR
9%
1:500