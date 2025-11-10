- Прирост
Всего трейдов:
584
Прибыльных трейдов:
496 (84.93%)
Убыточных трейдов:
88 (15.07%)
Лучший трейд:
260.19 EUR
Худший трейд:
-610.66 EUR
Общая прибыль:
10 509.84 EUR (158 456 pips)
Общий убыток:
-4 762.57 EUR (47 909 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (327.92 EUR)
Макс. прибыль в серии:
442.33 EUR (30)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
43.63%
Макс. загрузка депозита:
9.90%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
6.56
Длинных трейдов:
418 (71.58%)
Коротких трейдов:
166 (28.42%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
9.84 EUR
Средняя прибыль:
21.19 EUR
Средний убыток:
-54.12 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-873.04 EUR)
Макс. убыток в серии:
-873.04 EUR (3)
Прирост в месяц:
28.96%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.20 EUR
Максимальная:
875.51 EUR (12.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.22% (875.09 EUR)
По эквити:
8.00% (609.01 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|529
|AUDCAD
|38
|GBPUSD
|17
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.3K
|AUDCAD
|284
|GBPUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|107K
|AUDCAD
|3.5K
|GBPUSD
|323
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +260.19 EUR
Худший трейд: -611 EUR
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +327.92 EUR
Макс. убыток в серии: -873.04 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 37
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
XMTrading-MT5 3
|0.72 × 5597
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.85 × 899
|
ICMarketsSC-MT5
|0.90 × 5526
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
Exness-MT5Real9
|1.34 × 101
