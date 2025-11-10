СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ONE 2k road 30k
Ferran Lopez Navarro

ONE 2k road 30k

Ferran Lopez Navarro
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 80%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
584
Прибыльных трейдов:
496 (84.93%)
Убыточных трейдов:
88 (15.07%)
Лучший трейд:
260.19 EUR
Худший трейд:
-610.66 EUR
Общая прибыль:
10 509.84 EUR (158 456 pips)
Общий убыток:
-4 762.57 EUR (47 909 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (327.92 EUR)
Макс. прибыль в серии:
442.33 EUR (30)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
43.63%
Макс. загрузка депозита:
9.90%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
6.56
Длинных трейдов:
418 (71.58%)
Коротких трейдов:
166 (28.42%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
9.84 EUR
Средняя прибыль:
21.19 EUR
Средний убыток:
-54.12 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-873.04 EUR)
Макс. убыток в серии:
-873.04 EUR (3)
Прирост в месяц:
28.96%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.20 EUR
Максимальная:
875.51 EUR (12.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.22% (875.09 EUR)
По эквити:
8.00% (609.01 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 529
AUDCAD 38
GBPUSD 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.3K
AUDCAD 284
GBPUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 107K
AUDCAD 3.5K
GBPUSD 323
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +260.19 EUR
Худший трейд: -611 EUR
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +327.92 EUR
Макс. убыток в серии: -873.04 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 37
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
0.72 × 5597
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.85 × 899
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5526
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real9
1.34 × 101
еще 136...
Нет отзывов
2025.12.23 01:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 02:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 14:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 22:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 00:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 20:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 19:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 19:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.