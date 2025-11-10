SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / ONE 2k road 30k
Ferran Lopez Navarro

ONE 2k road 30k

Ferran Lopez Navarro
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 81%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
594
Negociações com lucro:
506 (85.18%)
Negociações com perda:
88 (14.81%)
Melhor negociação:
260.19 EUR
Pior negociação:
-610.66 EUR
Lucro bruto:
10 605.94 EUR (160 512 pips)
Perda bruta:
-4 764.31 EUR (47 909 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (332.95 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
442.33 EUR (30)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
40.64%
Depósito máximo carregado:
9.90%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
6.67
Negociações longas:
428 (72.05%)
Negociações curtas:
166 (27.95%)
Fator de lucro:
2.23
Valor esperado:
9.83 EUR
Lucro médio:
20.96 EUR
Perda média:
-54.14 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-873.04 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-873.04 EUR (3)
Crescimento mensal:
30.22%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.20 EUR
Máximo:
875.51 EUR (12.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.22% (875.09 EUR)
Pelo Capital Líquido:
8.00% (609.01 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 539
AUDCAD 38
GBPUSD 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 6.4K
AUDCAD 284
GBPUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 109K
AUDCAD 3.5K
GBPUSD 323
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +260.19 EUR
Pior negociação: -611 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +332.95 EUR
Máxima perda consecutiva: -873.04 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 37
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
0.72 × 5597
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.87 × 899
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5526
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real9
1.34 × 101
136 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.26 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 02:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 14:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 22:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 00:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 20:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 19:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 19:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ONE 2k road 30k
1000 USD por mês
81%
0
0
USD
15K
EUR
7
86%
594
85%
41%
2.22
9.83
EUR
9%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.