Negociações:
594
Negociações com lucro:
506 (85.18%)
Negociações com perda:
88 (14.81%)
Melhor negociação:
260.19 EUR
Pior negociação:
-610.66 EUR
Lucro bruto:
10 605.94 EUR (160 512 pips)
Perda bruta:
-4 764.31 EUR (47 909 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (332.95 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
442.33 EUR (30)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
40.64%
Depósito máximo carregado:
9.90%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
6.67
Negociações longas:
428 (72.05%)
Negociações curtas:
166 (27.95%)
Fator de lucro:
2.23
Valor esperado:
9.83 EUR
Lucro médio:
20.96 EUR
Perda média:
-54.14 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-873.04 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-873.04 EUR (3)
Crescimento mensal:
30.22%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.20 EUR
Máximo:
875.51 EUR (12.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.22% (875.09 EUR)
Pelo Capital Líquido:
8.00% (609.01 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|539
|AUDCAD
|38
|GBPUSD
|17
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|6.4K
|AUDCAD
|284
|GBPUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|109K
|AUDCAD
|3.5K
|GBPUSD
|323
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +260.19 EUR
Pior negociação: -611 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +332.95 EUR
Máxima perda consecutiva: -873.04 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 37
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
XMTrading-MT5 3
|0.72 × 5597
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.87 × 899
|
ICMarketsSC-MT5
|0.90 × 5526
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
Exness-MT5Real9
|1.34 × 101
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
81%
0
0
USD
USD
15K
EUR
EUR
7
86%
594
85%
41%
2.22
9.83
EUR
EUR
9%
1:500