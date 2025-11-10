- 成長
トレード:
594
利益トレード:
506 (85.18%)
損失トレード:
88 (14.81%)
ベストトレード:
260.19 EUR
最悪のトレード:
-610.66 EUR
総利益:
10 605.94 EUR (160 512 pips)
総損失:
-4 764.31 EUR (47 909 pips)
最大連続の勝ち:
35 (332.95 EUR)
最大連続利益:
442.33 EUR (30)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
40.64%
最大入金額:
9.90%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
6.67
長いトレード:
428 (72.05%)
短いトレード:
166 (27.95%)
プロフィットファクター:
2.23
期待されたペイオフ:
9.83 EUR
平均利益:
20.96 EUR
平均損失:
-54.14 EUR
最大連続の負け:
3 (-873.04 EUR)
最大連続損失:
-873.04 EUR (3)
月間成長:
30.22%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.20 EUR
最大の:
875.51 EUR (12.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.22% (875.09 EUR)
エクイティによる:
8.00% (609.01 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|539
|AUDCAD
|38
|GBPUSD
|17
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|6.4K
|AUDCAD
|284
|GBPUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|109K
|AUDCAD
|3.5K
|GBPUSD
|323
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +260.19 EUR
最悪のトレード: -611 EUR
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +332.95 EUR
最大連続損失: -873.04 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 37
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
XMTrading-MT5 3
|0.72 × 5597
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.87 × 899
|
ICMarketsSC-MT5
|0.90 × 5526
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
Exness-MT5Real9
|1.34 × 101
