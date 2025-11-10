シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ONE 2k road 30k
Ferran Lopez Navarro

ONE 2k road 30k

Ferran Lopez Navarro
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 81%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
594
利益トレード:
506 (85.18%)
損失トレード:
88 (14.81%)
ベストトレード:
260.19 EUR
最悪のトレード:
-610.66 EUR
総利益:
10 605.94 EUR (160 512 pips)
総損失:
-4 764.31 EUR (47 909 pips)
最大連続の勝ち:
35 (332.95 EUR)
最大連続利益:
442.33 EUR (30)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
40.64%
最大入金額:
9.90%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
6.67
長いトレード:
428 (72.05%)
短いトレード:
166 (27.95%)
プロフィットファクター:
2.23
期待されたペイオフ:
9.83 EUR
平均利益:
20.96 EUR
平均損失:
-54.14 EUR
最大連続の負け:
3 (-873.04 EUR)
最大連続損失:
-873.04 EUR (3)
月間成長:
30.22%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.20 EUR
最大の:
875.51 EUR (12.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.22% (875.09 EUR)
エクイティによる:
8.00% (609.01 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 539
AUDCAD 38
GBPUSD 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 6.4K
AUDCAD 284
GBPUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 109K
AUDCAD 3.5K
GBPUSD 323
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +260.19 EUR
最悪のトレード: -611 EUR
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +332.95 EUR
最大連続損失: -873.04 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 37
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
0.72 × 5597
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.87 × 899
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5526
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real9
1.34 × 101
136 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.26 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 02:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 14:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 22:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 00:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 20:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 19:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 19:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ONE 2k road 30k
1000 USD/月
81%
0
0
USD
15K
EUR
7
86%
594
85%
41%
2.22
9.83
EUR
9%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください