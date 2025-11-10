SeñalesSecciones
Ferran Lopez Navarro

ONE 2k road 30k

Ferran Lopez Navarro
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 81%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
594
Transacciones Rentables:
506 (85.18%)
Transacciones Irrentables:
88 (14.81%)
Mejor transacción:
260.19 EUR
Peor transacción:
-610.66 EUR
Beneficio Bruto:
10 605.94 EUR (160 512 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 764.31 EUR (47 909 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (332.95 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
442.33 EUR (30)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
40.64%
Carga máxima del depósito:
9.90%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
6.67
Transacciones Largas:
428 (72.05%)
Transacciones Cortas:
166 (27.95%)
Factor de Beneficio:
2.23
Beneficio Esperado:
9.83 EUR
Beneficio medio:
20.96 EUR
Pérdidas medias:
-54.14 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-873.04 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-873.04 EUR (3)
Crecimiento al mes:
30.22%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.20 EUR
Máxima:
875.51 EUR (12.72%)
Reducción relativa:
De balance:
9.22% (875.09 EUR)
De fondos:
8.00% (609.01 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 539
AUDCAD 38
GBPUSD 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 6.4K
AUDCAD 284
GBPUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 109K
AUDCAD 3.5K
GBPUSD 323
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +260.19 EUR
Peor transacción: -611 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +332.95 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -873.04 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 37
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
0.72 × 5597
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.87 × 899
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5526
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real9
1.34 × 101
otros 136...
No hay comentarios
2025.12.26 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 02:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 14:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 22:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 00:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 20:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 19:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 19:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ONE 2k road 30k
1000 USD al mes
81%
0
0
USD
15K
EUR
7
86%
594
85%
41%
2.22
9.83
EUR
9%
1:500
