- 자본
- 축소
트레이드:
1 822
이익 거래:
1 623 (89.07%)
손실 거래:
199 (10.92%)
최고의 거래:
772.88 USD
최악의 거래:
-214.98 USD
총 수익:
21 063.42 USD (116 643 pips)
총 손실:
-9 918.08 USD (77 428 pips)
연속 최대 이익:
59 (415.42 USD)
연속 최대 이익:
974.90 USD (58)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
83.77%
최대 입금량:
15.53%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
14.34
롱(주식매수):
789 (43.30%)
숏(주식차입매도):
1 033 (56.70%)
수익 요인:
2.12
기대수익:
6.12 USD
평균 이익:
12.98 USD
평균 손실:
-49.84 USD
연속 최대 손실:
5 (-726.79 USD)
연속 최대 손실:
-777.42 USD (4)
월별 성장률:
2.08%
연간 예측:
26.26%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
54.43 USD
최대한의:
777.42 USD (4.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.35% (541.65 USD)
자본금별:
45.83% (5 095.77 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|699
|NZDCAD
|628
|AUDNZD
|495
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|4.7K
|NZDCAD
|4.1K
|AUDNZD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|22K
|NZDCAD
|19K
|AUDNZD
|-2.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +772.88 USD
최악의 거래: -215 USD
연속 최대 이익: 58
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +415.42 USD
연속 최대 손실: -726.79 USD
