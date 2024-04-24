- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 822
盈利交易:
1 623 (89.07%)
亏损交易:
199 (10.92%)
最好交易:
772.88 USD
最差交易:
-214.98 USD
毛利:
21 063.42 USD (116 643 pips)
毛利亏损:
-9 918.08 USD (77 428 pips)
最大连续赢利:
59 (415.42 USD)
最大连续盈利:
974.90 USD (58)
夏普比率:
0.13
交易活动:
83.77%
最大入金加载:
15.53%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
14.34
长期交易:
789 (43.30%)
短期交易:
1 033 (56.70%)
利润因子:
2.12
预期回报:
6.12 USD
平均利润:
12.98 USD
平均损失:
-49.84 USD
最大连续失误:
5 (-726.79 USD)
最大连续亏损:
-777.42 USD (4)
每月增长:
2.08%
年度预测:
26.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
54.43 USD
最大值:
777.42 USD (4.77%)
相对跌幅:
结余:
8.35% (541.65 USD)
净值:
45.83% (5 095.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|699
|NZDCAD
|628
|AUDNZD
|495
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|4.7K
|NZDCAD
|4.1K
|AUDNZD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|22K
|NZDCAD
|19K
|AUDNZD
|-2.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +772.88 USD
最差交易: -215 USD
最大连续赢利: 58
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +415.42 USD
最大连续亏损: -726.79 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
312%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
122
100%
1 822
89%
84%
2.12
6.12
USD
USD
46%
1:500