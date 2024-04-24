- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 822
Transacciones Rentables:
1 623 (89.07%)
Transacciones Irrentables:
199 (10.92%)
Mejor transacción:
772.88 USD
Peor transacción:
-214.98 USD
Beneficio Bruto:
21 063.42 USD (116 643 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 918.08 USD (77 428 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
59 (415.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
974.90 USD (58)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
83.77%
Carga máxima del depósito:
15.53%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
14.34
Transacciones Largas:
789 (43.30%)
Transacciones Cortas:
1 033 (56.70%)
Factor de Beneficio:
2.12
Beneficio Esperado:
6.12 USD
Beneficio medio:
12.98 USD
Pérdidas medias:
-49.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-726.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-777.42 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.01%
Pronóstico anual:
26.26%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
54.43 USD
Máxima:
777.42 USD (4.77%)
Reducción relativa:
De balance:
8.35% (541.65 USD)
De fondos:
45.83% (5 095.77 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|699
|NZDCAD
|628
|AUDNZD
|495
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|4.7K
|NZDCAD
|4.1K
|AUDNZD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|22K
|NZDCAD
|19K
|AUDNZD
|-2.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +772.88 USD
Peor transacción: -215 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 58
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +415.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -726.79 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RadexMarkets-Real 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
49 USD al mes
312%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
122
100%
1 822
89%
84%
2.12
6.12
USD
USD
46%
1:500