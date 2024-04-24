- Crescimento
Negociações:
1 822
Negociações com lucro:
1 623 (89.07%)
Negociações com perda:
199 (10.92%)
Melhor negociação:
772.88 USD
Pior negociação:
-214.98 USD
Lucro bruto:
21 063.42 USD (116 643 pips)
Perda bruta:
-9 918.08 USD (77 428 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
59 (415.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
974.90 USD (58)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
83.77%
Depósito máximo carregado:
15.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
14.34
Negociações longas:
789 (43.30%)
Negociações curtas:
1 033 (56.70%)
Fator de lucro:
2.12
Valor esperado:
6.12 USD
Lucro médio:
12.98 USD
Perda média:
-49.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-726.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-777.42 USD (4)
Crescimento mensal:
2.08%
Previsão anual:
26.26%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
54.43 USD
Máximo:
777.42 USD (4.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.35% (541.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
45.83% (5 095.77 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|699
|NZDCAD
|628
|AUDNZD
|495
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|4.7K
|NZDCAD
|4.1K
|AUDNZD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|22K
|NZDCAD
|19K
|AUDNZD
|-2.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +772.88 USD
Pior negociação: -215 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 58
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +415.42 USD
Máxima perda consecutiva: -726.79 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RadexMarkets-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
Sem comentários
