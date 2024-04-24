SinaisSeções
Zhang Jun Hao

LJHWK

Zhang Jun Hao
0 comentários
Confiabilidade
122 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2023 312%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 822
Negociações com lucro:
1 623 (89.07%)
Negociações com perda:
199 (10.92%)
Melhor negociação:
772.88 USD
Pior negociação:
-214.98 USD
Lucro bruto:
21 063.42 USD (116 643 pips)
Perda bruta:
-9 918.08 USD (77 428 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
59 (415.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
974.90 USD (58)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
83.77%
Depósito máximo carregado:
15.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
14.34
Negociações longas:
789 (43.30%)
Negociações curtas:
1 033 (56.70%)
Fator de lucro:
2.12
Valor esperado:
6.12 USD
Lucro médio:
12.98 USD
Perda média:
-49.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-726.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-777.42 USD (4)
Crescimento mensal:
2.08%
Previsão anual:
26.26%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
54.43 USD
Máximo:
777.42 USD (4.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.35% (541.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
45.83% (5 095.77 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 699
NZDCAD 628
AUDNZD 495
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 4.7K
NZDCAD 4.1K
AUDNZD 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 22K
NZDCAD 19K
AUDNZD -2.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +772.88 USD
Pior negociação: -215 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 58
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +415.42 USD
Máxima perda consecutiva: -726.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RadexMarkets-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
Sem comentários
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.