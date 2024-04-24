SegnaliSezioni
Zhang Jun Hao

LJHWK

Zhang Jun Hao
0 recensioni
Affidabilità
108 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2023 264%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 600
Profit Trade:
1 421 (88.81%)
Loss Trade:
179 (11.19%)
Best Trade:
604.26 USD
Worst Trade:
-163.23 USD
Profitto lordo:
17 626.72 USD (106 346 pips)
Perdita lorda:
-7 864.48 USD (67 612 pips)
Vincite massime consecutive:
59 (415.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
974.90 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
84.83%
Massimo carico di deposito:
13.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
18.02
Long Trade:
696 (43.50%)
Short Trade:
904 (56.50%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
6.10 USD
Profitto medio:
12.40 USD
Perdita media:
-43.94 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-541.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-541.65 USD (5)
Crescita mensile:
3.00%
Previsione annuale:
38.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.43 USD
Massimale:
541.65 USD (8.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.35% (541.65 USD)
Per equità:
42.07% (3 150.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 626
NZDCAD 557
AUDNZD 417
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 4.2K
NZDCAD 3.5K
AUDNZD 2.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 20K
NZDCAD 17K
AUDNZD 1.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +604.26 USD
Worst Trade: -163 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +415.42 USD
Massima perdita consecutiva: -541.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RadexMarkets-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.21 × 628
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LJHWK
49USD al mese
264%
0
0
USD
11K
USD
108
100%
1 600
88%
85%
2.24
6.10
USD
42%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.