- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 600
Profit Trade:
1 421 (88.81%)
Loss Trade:
179 (11.19%)
Best Trade:
604.26 USD
Worst Trade:
-163.23 USD
Profitto lordo:
17 626.72 USD (106 346 pips)
Perdita lorda:
-7 864.48 USD (67 612 pips)
Vincite massime consecutive:
59 (415.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
974.90 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
84.83%
Massimo carico di deposito:
13.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
18.02
Long Trade:
696 (43.50%)
Short Trade:
904 (56.50%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
6.10 USD
Profitto medio:
12.40 USD
Perdita media:
-43.94 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-541.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-541.65 USD (5)
Crescita mensile:
3.00%
Previsione annuale:
38.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.43 USD
Massimale:
541.65 USD (8.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.35% (541.65 USD)
Per equità:
42.07% (3 150.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|626
|NZDCAD
|557
|AUDNZD
|417
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|4.2K
|NZDCAD
|3.5K
|AUDNZD
|2.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|20K
|NZDCAD
|17K
|AUDNZD
|1.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +604.26 USD
Worst Trade: -163 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +415.42 USD
Massima perdita consecutiva: -541.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RadexMarkets-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.21 × 628
Non ci sono recensioni
