Zhang Jun Hao

LJHWK

Zhang Jun Hao
0 inceleme
Güvenilirlik
108 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 264%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 600
Kârla kapanan işlemler:
1 421 (88.81%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (11.19%)
En iyi işlem:
604.26 USD
En kötü işlem:
-163.23 USD
Brüt kâr:
17 626.72 USD (106 346 pips)
Brüt zarar:
-7 864.48 USD (67 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (415.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
974.90 USD (58)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
84.83%
Maks. mevduat yükü:
13.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
18.02
Alış işlemleri:
696 (43.50%)
Satış işlemleri:
904 (56.50%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
6.10 USD
Ortalama kâr:
12.40 USD
Ortalama zarar:
-43.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-541.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-541.65 USD (5)
Aylık büyüme:
2.86%
Yıllık tahmin:
38.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
54.43 USD
Maksimum:
541.65 USD (8.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.35% (541.65 USD)
Varlığa göre:
42.07% (3 150.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 626
NZDCAD 557
AUDNZD 417
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 4.2K
NZDCAD 3.5K
AUDNZD 2.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 20K
NZDCAD 17K
AUDNZD 1.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +604.26 USD
En kötü işlem: -163 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +415.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -541.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RadexMarkets-Real 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
0.21 × 628
İnceleme yok
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 16:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
