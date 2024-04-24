- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 822
Прибыльных трейдов:
1 623 (89.07%)
Убыточных трейдов:
199 (10.92%)
Лучший трейд:
772.88 USD
Худший трейд:
-214.98 USD
Общая прибыль:
21 063.42 USD (116 643 pips)
Общий убыток:
-9 918.08 USD (77 428 pips)
Макс. серия выигрышей:
59 (415.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
974.90 USD (58)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
83.77%
Макс. загрузка депозита:
15.53%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
14.34
Длинных трейдов:
789 (43.30%)
Коротких трейдов:
1 033 (56.70%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
6.12 USD
Средняя прибыль:
12.98 USD
Средний убыток:
-49.84 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-726.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-777.42 USD (4)
Прирост в месяц:
2.08%
Годовой прогноз:
26.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
54.43 USD
Максимальная:
777.42 USD (4.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.35% (541.65 USD)
По эквити:
45.83% (5 095.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|699
|NZDCAD
|628
|AUDNZD
|495
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|4.7K
|NZDCAD
|4.1K
|AUDNZD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|22K
|NZDCAD
|19K
|AUDNZD
|-2.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +772.88 USD
Худший трейд: -215 USD
Макс. серия выигрышей: 58
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +415.42 USD
Макс. убыток в серии: -726.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RadexMarkets-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
312%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
122
100%
1 822
89%
84%
2.12
6.12
USD
USD
46%
1:500