СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / LJHWK
Zhang Jun Hao

LJHWK

Zhang Jun Hao
0 отзывов
Надежность
122 недели
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2023 312%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 822
Прибыльных трейдов:
1 623 (89.07%)
Убыточных трейдов:
199 (10.92%)
Лучший трейд:
772.88 USD
Худший трейд:
-214.98 USD
Общая прибыль:
21 063.42 USD (116 643 pips)
Общий убыток:
-9 918.08 USD (77 428 pips)
Макс. серия выигрышей:
59 (415.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
974.90 USD (58)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
83.77%
Макс. загрузка депозита:
15.53%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
14.34
Длинных трейдов:
789 (43.30%)
Коротких трейдов:
1 033 (56.70%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
6.12 USD
Средняя прибыль:
12.98 USD
Средний убыток:
-49.84 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-726.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-777.42 USD (4)
Прирост в месяц:
2.08%
Годовой прогноз:
26.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
54.43 USD
Максимальная:
777.42 USD (4.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.35% (541.65 USD)
По эквити:
45.83% (5 095.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 699
NZDCAD 628
AUDNZD 495
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 4.7K
NZDCAD 4.1K
AUDNZD 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 22K
NZDCAD 19K
AUDNZD -2.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +772.88 USD
Худший трейд: -215 USD
Макс. серия выигрышей: 58
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +415.42 USD
Макс. убыток в серии: -726.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RadexMarkets-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
Нет отзывов
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 16:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 10:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 16:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.