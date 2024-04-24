シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / LJHWK
Zhang Jun Hao

LJHWK

Zhang Jun Hao
レビュー0件
信頼性
122週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 312%
RadexMarkets-Real 6
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 822
利益トレード:
1 623 (89.07%)
損失トレード:
199 (10.92%)
ベストトレード:
772.88 USD
最悪のトレード:
-214.98 USD
総利益:
21 063.42 USD (116 643 pips)
総損失:
-9 918.08 USD (77 428 pips)
最大連続の勝ち:
59 (415.42 USD)
最大連続利益:
974.90 USD (58)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
83.77%
最大入金額:
15.53%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
14.34
長いトレード:
789 (43.30%)
短いトレード:
1 033 (56.70%)
プロフィットファクター:
2.12
期待されたペイオフ:
6.12 USD
平均利益:
12.98 USD
平均損失:
-49.84 USD
最大連続の負け:
5 (-726.79 USD)
最大連続損失:
-777.42 USD (4)
月間成長:
2.08%
年間予想:
26.26%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
54.43 USD
最大の:
777.42 USD (4.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.35% (541.65 USD)
エクイティによる:
45.83% (5 095.77 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 699
NZDCAD 628
AUDNZD 495
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 4.7K
NZDCAD 4.1K
AUDNZD 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 22K
NZDCAD 19K
AUDNZD -2.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +772.88 USD
最悪のトレード: -215 USD
最大連続の勝ち: 58
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +415.42 USD
最大連続損失: -726.79 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RadexMarkets-Real 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 16:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 10:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 16:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
LJHWK
49 USD/月
312%
0
0
USD
12K
USD
122
100%
1 822
89%
84%
2.12
6.12
USD
46%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください