HSS Pro Price Action EA rq

HSS PRO PRICE ACTION EA는 가격 액션 리서치 기반의 훌륭한 당일 거래 시스템입니다!





"설정 후 잊어버리세요" Expert Advisor가 모든 거래를 대신 처리해 드립니다! 8개 통화쌍에 대한 8개의 Set_files를 제공합니다!





트레이딩 아이디어는 유명한 강력한 가격 액션 패턴인 해머와 슈팅스타를 기반으로 하며, 트렌드 및 스캘핑 기법과 결합되었습니다!





EA는 EU 및 미국 거래 시간 동안 H1 시간대를 대상으로 작업 중입니다.









Expert Advisor 기능:

- EA는 8개 통화쌍을 동시에 실행할 수 있습니다.

- 계좌 잔액에 따라 자동 랏 계산이 가능합니다.

- EA는 기본적으로 복리 자금 관리 기능을 제공합니다.

- 손절매(SL)와 이익실현(TP)은 동적이므로 기본적으로 시장 변동성에 적응할 수 있습니다.

- 모든 거래에는 브로커가 볼 수 없는 손절매(SL)와 이익실현(TP)이 있습니다.

- 스마트 필터링 시스템: 추세 필터, 오실레이터 필터, 영업일 필터, 영업시간 필터, 스프레드 필터

- 로봇을 실행하기 위한 최소 계좌 잔액은 $100입니다.

- 계좌 레버리지: 1:30~1:2000이면 충분합니다.

- 거래 쌍: GBPCHF, NZDUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY

- 시간대: H1

- 운영 시간: EA는 영업일 필터와 영업시간 필터(EU 및 미국 세션)를 기반으로 진입 기회를 찾습니다. 운영 시간 동안 시스템이 거래를 개시하지 않은 경우, 차트에 진입 신호가 없음을 의미합니다.

- 적응형 트레일링 스톱 및 손익분기점 기능 제공

- EA에는 정보 표시 기능이 있습니다. EA가 연결된 외환 쌍의 현재 스프레드와 스왑을 표시합니다.

- 계좌 잔액, 자본금, 마진도 표시됩니다.

- 정보 스프레드 스왑 표시는 차트의 어느 모서리에나 배치할 수 있습니다.





설치 방법:

- 추천 차트 8개를 엽니다.

GBPCHF, NZDUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY.

- 각 차트에서 H1 시간대를 선택합니다.

- 각 차트에 Expert Adviser를 추가합니다.

- EA에 해당 "Set_file"을 적용합니다.

- Robot이 모든 작업을 자동으로 처리합니다. MT4에 설치하고 PC를 24시간 내내 켜두기만 하면 됩니다(또는 PC 대신 VPS를 사용하세요).





중요! 최상의 거래 시스템 성능을 위해 아래 권장 사항을 따르세요.

- 영업 시간: Market_watch = GMT+2(표준시) 및 GMT+3(일광 절약 시간제)인 MT4를 사용하는 것이 좋습니다. 브로커 서버의 GMT 시간대가 다른 경우, 영업 시간 필터를 조정해야 합니다. 브로커 시간대를 확인하려면 메시지를 보내주세요. 확인 과정을 도와드리고 필요한 경우 관련 Set_files를 제공해 드리겠습니다.

- 스프레드 및 브로커: 더 나은 성능을 위해 ECN 또는 Raw 스프레드 등 스프레드가 낮은 계좌를 선택하는 것이 매우 중요합니다.





이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.