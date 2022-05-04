오류, 버그, 질문 - 페이지 375 1...368369370371372373374375376377378379380381382...3184 새 코멘트 Dmitriy Timoshchuk 2011.04.25 20:36 #3741 Interesting : 생각할게 뭐가 있어? 여기에는 Flip 및 CUT이 포함됩니다. Flip의 경우 여기가 더 쉽습니다. MT5의 네팅 논리에 따르면 이익 또는 스탑 으로 포지션 을 청산한 다음 거래량 차이에 대해 반대 포지션을 여는 것입니다. MT4의 경우 일반적으로 잠금을 통해 구현되는 쿠데타가 있습니다. 아니, 당신은 이해하지 못했습니다. 리버스 트레이드를 복사하려고 했습니다. 저것들. MT5에서 어드바이저가 구매하고 MT4에서 판매가 복사됩니다. 그리고 이 전략은 반전을 위한 것이 아니라 단순히 TP를 취하기 위한 것입니다. 그냥 포지션을 열기 전에 반대 방향으로 잡고 있으면 더 잘 나오는 것 같습니다 ... 병합하는 것이 좋습니다. [삭제] 2011.04.25 22:08 #3742 Dimmish : 아니, 당신은 이해하지 못했습니다. 리버스 트레이드를 복사하려고 했습니다. 저것들. MT5에서 어드바이저가 구매하고 MT4에서 판매가 복사됩니다. 그리고 이 전략은 반전을 위한 것이 아니라 단순히 TP를 취하기 위한 것입니다. 그냥 포지션을 열기 전에 반대 방향으로 잡고 있으면 더 잘 나올 것 같고 ... 병합하는 것이 좋습니다. 하나. 원칙적으로 이것은 MT4에서 MT4로 복사하는 것도 가능합니다. 그러나 이 상황에서 MT4는 MT5의 법칙에 따라 살아야 합니다(물론 의무 사항은 아니지만). 2. MT5에서 뒤집기(네트의 특성으로 인해)는 너무 어려워서 항상 사용에 대해 생각할 가치가 있습니다. 때로는 BU에 넣고 더 낮은 / 더 높은 곳으로 다시 입력하는 것이 좋습니다 ... Aleksandr Chugunov 2011.04.25 22:30 #3743 웹사이트 문제? Dmitriy Timoshchuk 2011.04.25 22:40 #3744 Interesting : 하나. 원칙적으로 이것은 MT4에서 MT4로 복사하는 것도 가능합니다. 그러나 이 상황에서 MT4는 MT5의 법칙에 따라 살아야 합니다(물론 의무 사항은 아니지만). 2. MT5에서 뒤집기(네트의 특성으로 인해)는 너무 어려워서 항상 사용에 대해 생각할 가치가 있습니다. 때로는 BU에 넣고 더 낮은 / 더 높은 곳으로 다시 입력하는 것이 좋습니다 ... 1. 여기 MT5에서 MT4로 복사 https://www.mql5.com/ru/articles/189 . 내일 나는 그것을 데리러 가려고 할 것이고, 갑자기 그것이 잉태되는 것으로 판명될 것이다. 2. 글쎄, 당신은 그것을하는 최선의 방법에 대해 생각해야합니다. 재진입할 수도 있고, 다른 것일 수도 있습니다. 알렉스스탈 : 웹사이트 문제? 어떤 문제들? Копирование торговли из MetaTrader 5 в MetaTrader 4 2010.10.29Nikolay Demkowww.mql5.com Можно ли в MetaTrader 5 торговать на реале уже сегодня? Как организовать такую торговлю? Приводится теория этих вопросов и рабочие коды, при помощи которых реализуется копирование сделок из терминала MetaTrader 5 в MetaTrader 4. Статья будет полезна как разработчикам советников, так и практикующим трейдерам. Victor Kirillin 2011.04.25 23:37 #3745

Dimmish 2011.04.25 10:35 2011.04.25 10:35:06 2011.04.25 10:35 | 213.138.86.27 #

좋은 시간입니다. mql5를 사용 하여 EA를 생성했습니다 . 작업에 대한 불만은 없습니다. 구매 대신 판매가 이루어지도록 변경하는 방법을 알 수 없습니다. 나는 mql4에 매우 익숙하며 mql5에 대해서는 더 나쁘다. 괜찮으시다면 말씀해주세요.

여러분, 수업을 "편집"할 필요가 없습니다. 상속받을 필요가 있습니다. 이 같은:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Global expert object |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMyExpert : public CExpert
{
protected :
//--- trade open positions processing
virtual bool OpenLong( double price, double sl, double tp)
{
price= 0.0 ;
sl= 0.0 ;
tp= 0.0 ;
return (CExpert::OpenShort(price,sl,tp));
}
virtual bool OpenShort( double price, double sl, double tp)
{
price= 0.0 ;
sl= 0.0 ;
tp= 0.0 ;
return (CExpert::OpenLong(price,sl,tp));
}
};
CMyExpert ExtExpert;

가격=0.0; // 현재 가격으로
sl=0.0; // 멈추지 않음
tp=0.0; // 받지 않는다

Dmitriy Timoshchuk 2011.04.26 00:13 #3746

uncleVic :

여러분, 수업을 "편집"할 필요가 없습니다. 상속받을 필요가 있습니다. 이 같은:

가격=0.0; // 현재 가격으로
sl=0.0; // 멈추지 않음
tp=0.0; // 받지 않는다

고맙습니다. 거래가 뒤집힙니다. 그것은 단지 팔지 않습니다 . 구매는 있지만 판매는 없습니다. sl과 tp에 부딪쳤다. 작성하는 경우:

virtual bool OpenLong( double price, double sl, double tp)
{
price= 0.0 ;
sl= 0.0 ;
tp= 0.0 ;
return (CExpert::OpenShort(price,sl,tp));
}
virtual bool OpenShort( double price, double sl, double tp)
{
price= 0.0 ;
sl= 100.0 ;
tp= 0.0 ;
return (CExpert::OpenLong(price,sl,tp));
}

그 조언자는 판매만 합니다. 그리고 만약 당신이 쓴 것처럼:

virtual bool OpenLong( double price, double sl, double tp)
{
price= 0.0 ;
sl= 100.0 ;
tp= 0.0 ;
return (CExpert::OpenShort(price,sl,tp));
}
virtual bool OpenShort( double price, double sl, double tp)
{
price= 0.0 ;
sl= 0.0 ;
tp= 0.0 ;
return (CExpert::OpenLong(price,sl,tp));
}

그는 단지 구매합니다. 글로벌 전문가 개체 가 MA를 기반으로 구축된 Expert Advisor에 삽입되면 모든 것이 잘 돌아가고 거래가 양방향으로 열립니다. [삭제] 2011.04.26 06:01 #3747

AlexSTAL :

웹사이트 문제?

어제 카운터가 재설정 된 것을 알았습니다. 오늘은 신청서 형태로 구독을 취소하고 싶었습니다 ...

Victor Kirillin 2011.04.26 08:26 #3748

Dimmish :

고맙습니다. 거래가 뒤집힙니다. 그것은 단지 팔지 않습니다 . 구매는 있지만 판매는 없습니다. sl과 tp에 부딪쳤다. 작성하는 경우:

그 조언자는 판매만 합니다. 그리고 만약 당신이 쓴 것처럼:

그는 단지 구매합니다. 글로벌 전문가 개체 가 MA를 기반으로 구축된 Expert Advisor에 삽입되면 모든 것이 잘 돌아가고 거래가 양방향으로 열립니다.

sl은 포인트 수가 아닙니다.

double stop_level= 100.0 ; // уровень стопа в 4-хзнаковых пунктах
//--- для покупки
sl=m_symbol.NormalizePrice(m_symbol.Ask()-stop_level*m_adjusted_point);
//--- для продажи
sl=m_symbol.NormalizePrice(m_symbol.Bid()+stop_level*m_adjusted_point);

Dmitriy Timoshchuk 2011.04.26 11:00 #3749

uncleVic :

sl은 포인트 수가 아닙니다.

뭐 그냥 호기심에 바꿨습니다. 이중 stop_level= 100.0 을 통해 입력한 경우 ; , 판매 및 구매를 위해 열립니다. 그러나 매수 포지션 이 열려 있으면 매도할 수 없습니다. 그는 구매하고 이전 구매를 닫고 다시 구매할 수만 있습니다. 그리고 SL이 매수포지션을 닫았을 때만 매도가 가능합니다. 판매 후 구매도 마찬가지입니다.

[삭제] 2011.04.26 11:22 #3750

Dimmish :

이중 stop_level= 100.0 을 통해 입력한 경우 ; , 판매 및 구매를 위해 열립니다. 그러나 매수 포지션 이 열려 있으면 매도할 수 없습니다. 그는 구매하고 이전 구매를 닫고 다시 구매할 수만 있습니다. 그리고 SL이 매수포지션을 닫았을 때만 매도가 가능합니다. 판매 후 구매도 마찬가지입니다.

따라서 네팅 규칙은 MT4로 확인하는 것을 귀찮게 할 가치가 없다고 암시했습니다. 1. 여기 MT5에서 MT4로 복사 https://www.mql5.com/ru/articles/189 . 내일 나는 그것을 데리러 가려고 할 것이고, 갑자기 그것이 잉태되는 것으로 판명될 것이다.
2. 글쎄, 당신은 그것을하는 최선의 방법에 대해 생각해야합니다. 재진입할 수도 있고, 다른 것일 수도 있습니다.
좋은 시간입니다. mql5를 사용 하여 EA를 생성했습니다 . 작업에 대한 불만은 없습니다. 구매 대신 판매가 이루어지도록 변경하는 방법을 알 수 없습니다. 나는 mql4에 매우 익숙하며 mql5에 대해서는 더 나쁘다. 괜찮으시다면 말씀해주세요.
괜찮으시다면 말씀해주세요.
뭐 그냥 호기심에 바꿨습니다.
이중 stop_level= 100.0 을 통해 입력한 경우 ; , 판매 및 구매를 위해 열립니다. 그러나 매수 포지션 이 열려 있으면 매도할 수 없습니다. 그는 구매하고 이전 구매를 닫고 다시 구매할 수만 있습니다. 그리고 SL이 매수포지션을 닫았을 때만 매도가 가능합니다. 판매 후 구매도 마찬가지입니다.
