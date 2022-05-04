오류, 버그, 질문 - 페이지 78 1...717273747576777879808182838485...3184 새 코멘트 Mario 2010.08.03 21:21 #771 Malaxit : 안녕하세요, 다음 질문에 답변해 주십시오. 왜 MT5를 다운로드할 수 없는지, 설치 파일을 다운로드하고, 실행하고, 절반까지 다운로드하고, 중지하고, 다른 액세스 포인트로 이동하는 등의 작업을 수행합니다. 마지막에 오류 -읽기 실패 [12002] 그리고 그런 이야기는 터미널이나 윈도우를 아무리 다시 깔아도 계속 나오던데 지금은 3일째 안되네요 아마도 하드 드라이브에 공간이 없습니까? 또는 Windows 아래에 관리자 권한이 없습니다. [삭제] 2010.08.03 21:32 #772 maryan.dirtyn : 이 구성이 항상 0을 반환하는 이유를 알려주세요. 지금 몇 분인지 어떻게 알 수 있습니까? 예를 들어: 뭐, 이런... :) int Minute() { MqlDateTime tm; TimeCurrent (tm); return (tm.min); } 그 쯤 int TimeMinute( datetime date) { MqlDateTime tm; TimeToStruct (date,tm); return (tm.min); } 추신 그리고 이것은 가장 많이 읽는 나라입니다... :( 물론 정말 죄송합니다만 - MQL4에서 MQL5로 전환 ? k47 2010.08.04 12:45 #773 안녕하세요. 유전자 알고리즘에 의한 빠른 최적화를 사용할 때 테스터는 이상하게도 필요한 단계 수를 계산합니다. 매개 변수를 설정할 때 순차 열거에 해당하는 최대 수는 다음을 곱하여 계산됩니다. 그러나 테스트가 시작되면 진행률 표시줄에 더 많은 신호가 표시됩니다. 유전적 선택은 초기 변이 세트의 하위 집합을 고려하기 때문에 최소한 더 이상의 단계는 없어야 합니다. 1) 아마도 내가 올바르게 이해하지 못하고 매개변수 세트가 있는 한 패스가 한 단계가 아닐 수도 있습니다(그럼 무엇을?) 2) 아마도 표시기가 매우 큰 옵션 세트가 감소되는 특정 최대 단계 수를 실수로 표시 할 수 있지만 (메모리에서 대략 그러한 볼륨으로), 여기서는 반대 방향으로 나타납니다 .... 3) 유전 알고리즘은 단순하지 않고 반복적인 계산을 포함합니다(인구는 복사본으로 채워지고, 어린이 모집단으로 전달된 개인은 다시 계산됩니다....) Генетические алгоритмы - это просто! 2010.05.25Andrey Dikwww.mql5.com В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию. 젠장 마틴 mt5/mt4? [아카이브] 순수수학, 물리학, 화학 k47 2010.08.04 14:09 #774 그러나 나는 그것을 알아 냈습니다. 새로운 인구와 새로운 개인에 빠진 개인은 다시 계산되지 않고 이전에 얻은 결과 중에서 검색됩니다. 2010.08.04 13:43:44 테스터 유전자 통과(96, 190) 결과 43395.57이 있는 캐시에서 발견됨 Renat Fatkhullin 2010.08.04 15:37 #775 유전 알고리즘 에는 계산을 위한 자체 예상 초기 준비 계획이 있습니다. 물론 이 계획은 대략적인 추정일 뿐이며, 결국 실제 값을 얻게 됩니다. 이 경우 전체 검색 횟수가 예상 계획보다 분명히 적을 때 예상 통과 횟수를 조정합니다. 실수를 찾아주셔서 감사합니다! k47 2010.08.04 16:32 #776 "ErrorDescription" 라이브러리에 대한 질문도 있습니다. 내 빌드 298에서 편집기가 모릅니다(43행). TRADE_RETCODE_REQUEST_CONNECTION 여기 https://www.mql5.com/ru/forum/973/5862#comment_5862 참고서에 그런 오류가 없다고 논의했습니다. 도움말은 지금 10031 TRADE_RETCODE_CONNECTION 같은 번호로 편집자가 인식합니다. 문제는 이 상황에서 현재 반환되는 거래 서버가 무엇이며(전혀 10031입니다) 그러면 새 버전의 라이브러리가 있습니까? Renat Fatkhullin 2010.08.04 16:36 #777 k47 : "ErrorDescription" 라이브러리에 대한 질문도 있습니다. 내 빌드 298에서 편집기가 모릅니다(43행). 302 빌드로 업그레이드하고 다시 시도하십시오. Yedelkin 2010.08.04 20:08 #778 서버와의 연결이 끊긴 후 Expert Advisor의 모든 작업이 중지되는 상황에서 사용자는 어떻게 해야 합니까? 터미널은 Expert Advisor가 종료된 경우 신호 전송을 제공합니까? 파일: example.txt 93 kb Viktor Umniashkin 2010.08.04 20:36 #779 프로젝트 폴더는 무엇을 위한 것입니까? MetaEditor Navigator의 프로젝트 버튼은 무엇을 위한 것입니까? Renat Fatkhullin 2010.08.04 20:56 #780 Yedelkin : 서버와의 연결이 끊긴 후 Expert Advisor의 모든 작업이 중지되는 상황에서 사용자는 어떻게 해야 합니까? 터미널은 Expert Advisor가 종료된 경우 신호 전송을 제공합니까? 신호가 없는 동안 우리는 생각할 것입니다. 1...717273747576777879808182838485...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요, 다음 질문에 답변해 주십시오.
왜 MT5를 다운로드할 수 없는지, 설치 파일을 다운로드하고, 실행하고, 절반까지 다운로드하고, 중지하고, 다른 액세스 포인트로 이동하는 등의 작업을 수행합니다. 마지막에 오류
-읽기 실패 [12002]
그리고 그런 이야기는 터미널이나 윈도우를 아무리 다시 깔아도 계속 나오던데 지금은 3일째 안되네요
이 구성이 항상 0을 반환하는 이유를 알려주세요.
지금 몇 분인지 어떻게 알 수 있습니까? 예를 들어:
물론 정말 죄송합니다만 - MQL4에서 MQL5로 전환 ?
안녕하세요. 유전자 알고리즘에 의한 빠른 최적화를 사용할 때 테스터는 이상하게도 필요한 단계 수를 계산합니다. 매개 변수를 설정할 때 순차 열거에 해당하는 최대 수는 다음을 곱하여 계산됩니다.
그러나 테스트가 시작되면 진행률 표시줄에 더 많은 신호가 표시됩니다.
유전적 선택은 초기 변이 세트의 하위 집합을 고려하기 때문에 최소한 더 이상의 단계는 없어야 합니다.
1) 아마도 내가 올바르게 이해하지 못하고 매개변수 세트가 있는 한 패스가 한 단계가 아닐 수도 있습니다(그럼 무엇을?)
2) 아마도 표시기가 매우 큰 옵션 세트가 감소되는 특정 최대 단계 수를 실수로 표시 할 수 있지만 (메모리에서 대략 그러한 볼륨으로), 여기서는 반대 방향으로 나타납니다 ....
3) 유전 알고리즘은 단순하지 않고 반복적인 계산을 포함합니다(인구는 복사본으로 채워지고, 어린이 모집단으로 전달된 개인은 다시 계산됩니다....)
2010.08.04 13:43:44 테스터 유전자 통과(96, 190) 결과 43395.57이 있는 캐시에서 발견됨
유전 알고리즘 에는 계산을 위한 자체 예상 초기 준비 계획이 있습니다. 물론 이 계획은 대략적인 추정일 뿐이며, 결국 실제 값을 얻게 됩니다.
이 경우 전체 검색 횟수가 예상 계획보다 분명히 적을 때 예상 통과 횟수를 조정합니다.
실수를 찾아주셔서 감사합니다!
"ErrorDescription" 라이브러리에 대한 질문도 있습니다.
내 빌드 298에서 편집기가 모릅니다(43행).
여기 https://www.mql5.com/ru/forum/973/5862#comment_5862 참고서에 그런 오류가 없다고 논의했습니다. 도움말은 지금
10031
TRADE_RETCODE_CONNECTION
문제는 이 상황에서 현재 반환되는 거래 서버가 무엇이며(전혀 10031입니다) 그러면 새 버전의 라이브러리가 있습니까?
서버와의 연결이 끊긴 후 Expert Advisor의 모든 작업이 중지되는 상황에서 사용자는 어떻게 해야 합니까?
터미널은 Expert Advisor가 종료된 경우 신호 전송을 제공합니까?
프로젝트 폴더는 무엇을 위한 것입니까?MetaEditor Navigator의 프로젝트 버튼은 무엇을 위한 것입니까?
