오류, 버그, 질문 - 페이지 332 1...325326327328329330331332333334335336337338339...3184 새 코멘트 vda 2011.03.11 11:23 #3311 stringo : 그리고 Perev_handle에 대한 검사는 무엇과 관련이 있습니까? 그리고 return(suk)을 함수의 마지막 줄로 이동합니다. 인쇄 후 글쎄, 매우 조잡한 코드 예, 무엇 ... 오타 ... 수정했습니다. 코드가 작동하지 않습니다. 이유는 무엇입니까? Slava 2011.03.11 11:25 #3312 이 경우 문제를 재현하기 위해 필요한 최소한의 코드를 스크립트나 전문가의 형태로 제공합니다. 검사 결과 문제가 발견되지 않았습니다. 정수 값이 올바르게 쓰여지고 읽힙니다. vda 2011.03.11 11:45 #3313 모든 것이 도착했습니다! 암호가 아니라 수수께끼입니다. 작업을 전파해야 할 수도 있는 사람들 (bool 없이 작업하고 싶지 않았습니다) //+==================================================================+ // Читаем что записано; double ReadPer () { Per_handle= FileOpen ( "per.bin" , FILE_READ | FILE_BIN ); if (Per_handle< 0 ) { double suk= FileReadDouble (Per_handle); Print ( "ЧИтаем запись Неоткрывается FileIsExist= " , FileIsExist ( "per.bin" , 0 ), "suk=" ,suk); } double suk= FileReadDouble (Per_handle); FileClose (Per_handle); Print ( "ЧИтаем запись...suk=" ,suk); return (suk); } //+==================================================================+ bool WritePer () { Per_handle= FileOpen ( "per.bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (Per_handle< 0 ) { Print ( "Записываем Неоткрывается :-) per.bin" ); } double raz=SpBuffer[ 0 ]; FileWriteDouble (Per_handle,raz); Print ( "Записываем ...raz=" ,raz); FileClose (Per_handle); return ( 0 ); } Konstantin Gruzdev 2011.03.11 12:04 #3314 vdv2001 : 질문: 타임라인을 끄는 방법, 가능하다면 그런 가능성이 없다면 개발자들에게 그런 기회를 달라고 부탁하세요. 나는 지원한다. 그런 기회를 메인 차트에 올리고 싶다. 예를 들어, "차트" 개체에는 그러한 가능성이 있습니다. Aleksandr Chugunov 2011.03.11 12:07 #3315 Lizar : 나는 지원한다. 그런 기회를 메인 차트에 올리고 싶다. 예를 들어 "차트" 개체에는 이러한 가능성이 있습니다. 우! 그리고 필요해요! --- 2011.03.11 13:55 #3316 가격 척도와 함께. 넓고 공간을 많이 차지합니다. [삭제] 2011.03.11 14:13 #3317 터미널을 조롱해야합니다 :) 하지만 진지하게 개발자 여러분 - 시간과 가격 표시를 "Show OHLC" 확인란(또는 아래의 새 확인란)에 연결하십시오. 이러한 변경 후에 그래프가 어떻게 확장되는지, 그리고 왜 간단한 색상 변경(옵션)을 사용하지 않는지 여전히 이해가 되지 않습니다. 그리고 개인적으로 또 다른 질문이 있습니다. 마지막으로 "전문가를 위한 수동 확인" 및 "DLL에 대한 수동 확인"(MT4에서와 같이) 확인란을 두 개 만듭니다. --- 2011.03.11 14:17 #3318 Interesting : 터미널을 조롱해야합니다 :) 그러나 진지하게 개발자 - "Show OHLC"확인란에 시간과 가격 표시를 연결하십시오. 오, 이런 저속한 제안은 필요하지 않습니다. 그러면 힙에 수집할 수 없고 설정할 수도 없습니다. 이러한 변경 후에 그래프가 어떻게 확장되는지, 그리고 왜 간단한 색상 변경(옵션)을 사용하지 않는지 여전히 이해가 되지 않습니다. 따라서 정보를 얻기 위해 창에서 이러한 눈금을 제거할 필요가 없습니다. 그러나 예를 들어 그들은 빈 공간, 특히 가격을 소용없이 차지하기 때문에 나를 방해합니다. [삭제] 2011.03.11 14:34 #3319 sergeev : 오, 이런 저속한 제안은 필요하지 않습니다. 그러면 힙에 수집할 수 없고 설정할 수도 없습니다. 1. 그리고 OHLC와의 라인이 운명이 아닌 경우 스스로 등록하려면? 2. 문장 전체를 인용한 것이 아니라 괄호를 어디에 넣었습니까? 요점은 진실이 아닙니다. 우리의 비즈니스는 제안하는 것이지만 거부하는 것입니다. :) Aleksandr Chugunov 2011.03.11 14:35 #3320 Interesting : 터미널을 조롱해야합니다 :) 하지만 진지하게 개발자 여러분 - 시간과 가격 표시를 "Show OHLC" 확인란(또는 아래의 새 확인란)에 연결하십시오. 이러한 변경 후에 그래프가 어떻게 확장되는지, 그리고 왜 간단한 색상 변경(옵션)을 사용하지 않는지 여전히 이해가 되지 않습니다. 그리고 개인적으로 또 다른 질문이 있습니다. 마지막으로 "전문가를 위한 수동 확인" 및 "DLL에 대한 수동 확인"(MT4에서와 같이) 확인란을 두 개 만듭니다. 실제 예: 아무것도 차지할 수 없는 빨간색으로 표시한 곳 1...325326327328329330331332333334335336337338339...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 Perev_handle에 대한 검사는 무엇과 관련이 있습니까?
그리고 return(suk)을 함수의 마지막 줄로 이동합니다. 인쇄 후
글쎄, 매우 조잡한 코드
이 경우 문제를 재현하기 위해 필요한 최소한의 코드를 스크립트나 전문가의 형태로 제공합니다.
검사 결과 문제가 발견되지 않았습니다. 정수 값이 올바르게 쓰여지고 읽힙니다.
모든 것이 도착했습니다! 암호가 아니라 수수께끼입니다. 작업을 전파해야 할 수도 있는 사람들
(bool 없이 작업하고 싶지 않았습니다)
질문: 타임라인을 끄는 방법, 가능하다면 그런 가능성이 없다면 개발자들에게 그런 기회를 달라고 부탁하세요.
나는 지원한다. 그런 기회를 메인 차트에 올리고 싶다. 예를 들어 "차트" 개체에는 이러한 가능성이 있습니다.
터미널을 조롱해야합니다 :)
하지만 진지하게 개발자 여러분 - 시간과 가격 표시를 "Show OHLC" 확인란(또는 아래의 새 확인란)에 연결하십시오.
이러한 변경 후에 그래프가 어떻게 확장되는지, 그리고 왜 간단한 색상 변경(옵션)을 사용하지 않는지 여전히 이해가 되지 않습니다.
그리고 개인적으로 또 다른 질문이 있습니다. 마지막으로 "전문가를 위한 수동 확인" 및 "DLL에 대한 수동 확인"(MT4에서와 같이) 확인란을 두 개 만듭니다.
터미널을 조롱해야합니다 :)
그러나 진지하게 개발자 - "Show OHLC"확인란에 시간과 가격 표시를 연결하십시오.
오, 이런 저속한 제안은 필요하지 않습니다. 그러면 힙에 수집할 수 없고 설정할 수도 없습니다.
이러한 변경 후에 그래프가 어떻게 확장되는지, 그리고 왜 간단한 색상 변경(옵션)을 사용하지 않는지 여전히 이해가 되지 않습니다.
따라서 정보를 얻기 위해 창에서 이러한 눈금을 제거할 필요가 없습니다. 그러나 예를 들어 그들은 빈 공간, 특히 가격을 소용없이 차지하기 때문에 나를 방해합니다.
오, 이런 저속한 제안은 필요하지 않습니다. 그러면 힙에 수집할 수 없고 설정할 수도 없습니다.
1. 그리고 OHLC와의 라인이 운명이 아닌 경우 스스로 등록하려면?
2. 문장 전체를 인용한 것이 아니라 괄호를 어디에 넣었습니까?
요점은 진실이 아닙니다. 우리의 비즈니스는 제안하는 것이지만 거부하는 것입니다. :)
터미널을 조롱해야합니다 :)
하지만 진지하게 개발자 여러분 - 시간과 가격 표시를 "Show OHLC" 확인란(또는 아래의 새 확인란)에 연결하십시오.
이러한 변경 후에 그래프가 어떻게 확장되는지, 그리고 왜 간단한 색상 변경(옵션)을 사용하지 않는지 여전히 이해가 되지 않습니다.
그리고 개인적으로 또 다른 질문이 있습니다. 마지막으로 "전문가를 위한 수동 확인" 및 "DLL에 대한 수동 확인"(MT4에서와 같이) 확인란을 두 개 만듭니다.
실제 예:
아무것도 차지할 수 없는 빨간색으로 표시한 곳