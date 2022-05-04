오류, 버그, 질문 - 페이지 332

새 코멘트
 
stringo :

그리고 Perev_handle에 대한 검사는 무엇과 관련이 있습니까?

그리고 return(suk)을 함수의 마지막 줄로 이동합니다. 인쇄 후

글쎄, 매우 조잡한 코드

예, 무엇 ... 오타 ... 수정했습니다. 코드가 작동하지 않습니다. 이유는 무엇입니까?
 

이 경우 문제를 재현하기 위해 필요한 최소한의 코드를 스크립트나 전문가의 형태로 제공합니다.

검사 결과 문제가 발견되지 않았습니다. 정수 값이 올바르게 쓰여지고 읽힙니다.

 

모든 것이 도착했습니다! 암호가 아니라 수수께끼입니다. 작업을 전파해야 할 수도 있는 사람들

(bool 없이 작업하고 싶지 않았습니다)

 //+==================================================================+
// Читаем что записано;
double ReadPer ()
{
     Per_handle= FileOpen ( "per.bin" , FILE_READ | FILE_BIN );
     if (Per_handle< 0 )
       {
         double suk= FileReadDouble (Per_handle);
         Print ( "ЧИтаем запись Неоткрывается FileIsExist= " , FileIsExist ( "per.bin" , 0 ), "suk=" ,suk);
       }
     double suk= FileReadDouble (Per_handle);
     FileClose (Per_handle);
     Print ( "ЧИтаем запись...suk=" ,suk);
     return (suk);
}
//+==================================================================+
bool WritePer ()
{
     Per_handle= FileOpen ( "per.bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN );
     if (Per_handle< 0 )
       {
         Print ( "Записываем Неоткрывается :-) per.bin" );
       }
     double raz=SpBuffer[ 0 ];
     FileWriteDouble (Per_handle,raz); 
     Print ( "Записываем ...raz=" ,raz);
     FileClose (Per_handle);
     return ( 0 ); 
}
 
vdv2001 :

질문: 타임라인을 끄는 방법, 가능하다면 그런 가능성이 없다면 개발자들에게 그런 기회를 달라고 부탁하세요.

나는 지원한다. 그런 기회를 메인 차트에 올리고 싶다. 예를 들어, "차트" 개체에는 그러한 가능성이 있습니다.
 
Lizar :
나는 지원한다. 그런 기회를 메인 차트에 올리고 싶다. 예를 들어 "차트" 개체에는 이러한 가능성이 있습니다.
우! 그리고 필요해요!
 
가격 척도와 함께. 넓고 공간을 많이 차지합니다.
[삭제]  

터미널을 조롱해야합니다 :)

하지만 진지하게 개발자 여러분 - 시간과 가격 표시를 "Show OHLC" 확인란(또는 아래의 새 확인란)에 연결하십시오.

이러한 변경 후에 그래프가 어떻게 확장되는지, 그리고 왜 간단한 색상 변경(옵션)을 사용하지 않는지 여전히 이해가 되지 않습니다.


그리고 개인적으로 또 다른 질문이 있습니다. 마지막으로 "전문가를 위한 수동 확인" 및 "DLL에 대한 수동 확인"(MT4에서와 같이) 확인란을 두 개 만듭니다.

 
Interesting :

터미널을 조롱해야합니다 :)

그러나 진지하게 개발자 - "Show OHLC"확인란에 시간과 가격 표시를 연결하십시오.

오, 이런 저속한 제안은 필요하지 않습니다. 그러면 힙에 수집할 수 없고 설정할 수도 없습니다.

이러한 변경 후에 그래프가 어떻게 확장되는지, 그리고 왜 간단한 색상 변경(옵션)을 사용하지 않는지 여전히 이해가 되지 않습니다.

따라서 정보를 얻기 위해 창에서 이러한 눈금을 제거할 필요가 없습니다. 그러나 예를 들어 그들은 빈 공간, 특히 가격을 소용없이 차지하기 때문에 나를 방해합니다.

[삭제]  
sergeev :

오, 이런 저속한 제안은 필요하지 않습니다. 그러면 힙에 수집할 수 없고 설정할 수도 없습니다.


1. 그리고 OHLC와의 라인이 운명이 아닌 경우 스스로 등록하려면?

2. 문장 전체를 인용한 것이 아니라 괄호를 어디에 넣었습니까?

요점은 진실이 아닙니다. 우리의 비즈니스는 제안하는 것이지만 거부하는 것입니다. :)

 
Interesting :

터미널을 조롱해야합니다 :)

하지만 진지하게 개발자 여러분 - 시간과 가격 표시를 "Show OHLC" 확인란(또는 아래의 새 확인란)에 연결하십시오.

이러한 변경 후에 그래프가 어떻게 확장되는지, 그리고 왜 간단한 색상 변경(옵션)을 사용하지 않는지 여전히 이해가 되지 않습니다.


그리고 개인적으로 또 다른 질문이 있습니다. 마지막으로 "전문가를 위한 수동 확인" 및 "DLL에 대한 수동 확인"(MT4에서와 같이) 확인란을 두 개 만듭니다.


실제 예:

아무것도 차지할 수 없는 빨간색으로 표시한 곳

1...325326327328329330331332333334335336337338339...3184
새 코멘트