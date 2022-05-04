오류, 버그, 질문 - 페이지 678 1...671672673674675676677678679680681682683684685...3184 새 코멘트 [삭제] 2012.03.23 08:36 #6771 Yedelkin : 예, 아니오, 제가 알기로는 "시가로 테스터를 거래 하는 방법, 그러나 틱을 고려하는" 방법을 제안받았습니다. 테스터에 그러한 옵션이 필요합니까? 작업 결과는 코드에 약간 추가하고 M1 OHLC 모드에서 실행하여 재현할 수 있습니다(예: 테스트를 위해 EA에 옵션/스위치 입력). ..."모든 틱" 모드에서도 실행됩니다. 새 모드를 추가하는 동안 이전 모드를 그대로 두지 않는 이유는 무엇입니까? 정원에 울타리를 치고 무엇을, 어떻게 생각할 필요가 없습니다. 히스토리 동기화에 문제가 충분합니다. 내 주문이 작동할 가격에 대해 생각하는 것만으로는 충분하지 않습니다... Yedelkin 2012.03.23 08:44 #6772 Interesting : 새 모드를 추가하는 동안 이전 모드를 그대로 두지 않는 이유는 무엇입니까? 아니요, 새로운 질문을 하지 않습니다 :) 어떤 방법을 제안받았는지 이해하셨나요? (내 해석에서)? Konstantin Chernov 2012.03.23 08:53 #6773 papaklass : 품질을 위해 "모든 진드기" 모드가 적합하지 않습니까? 모든 틱은 정확하고 길며 다음 빌드에서 나타날 매우 우수한 품질과 속도 사이의 평균을 유지하는 것이 좋습니다. 특히 제가 시가 통과 는 올틱 모드와 거의 일치하며 속도가 더 빠릅니다. 클라우드에서 "모든 틱" 최적화를 실행하면 균형이 충분하지 않습니다. 흥미로운 : 새 모드를 추가하는 동안 이전 모드를 그대로 두지 않는 이유는 무엇입니까? 정원에 울타리를 치고 무엇을, 어떻게 생각할 필요가 없습니다. 히스토리 동기화에 문제가 충분합니다. 내 주문이 작동할 가격에 대해 생각하는 것만으로는 충분하지 않습니다... 나는 지원한다! Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5 Denis Timoshin 2012.03.23 09:39 #6774 2차원 배열이 있습니다. 마지막 열을 한 열 뒤로 이동해야 합니다. 이전 --- 원래 2D 델 --- 서비스 2차원 ArrayCopy (Del,Prev,0,0,-1); ArrayCopy(이전,Del,0,0,인덱스-2); ArrayCopy(이전, 삭제, 인덱스-1, 인덱스,-1); 제가 제대로 이해한건가요? 그래서 할 수 있습니까? Anatoli Kazharski 2012.03.23 17:44 #6775 새로운 빌드와 함께! ))) 도움말이 업데이트되지 않은 이유 는 무엇입니까? 나는 세부 사항을 원한다. )) 특히 커스텀 프레임이 무엇인지 명확하지 않습니다. Rashid Umarov 2012.03.23 17:56 #6776 최적화 결과 작업을 참조하십시오. 몇 가지 예를 추가해 보겠습니다. Anatoli Kazharski 2012.03.23 18:10 #6777 Rosh : 최적화 결과 작업을 참조하십시오. 몇 가지 예를 추가해 보겠습니다. 고맙습니다. //--- Opera 브라우저에서 포럼 표시기가 목록의 오른쪽과 왼쪽에 완전히 표시되지 않습니다. Andrey Sharov 2012.03.23 22:05 #6778 빌드 619. 끝까지 통과하는 데 사용되는 테스트가 11%에서 지속적으로 중단됩니다. 2012.03.24 00:55:15 Core 1 연결 종료 2012.03.24 00:54:26 Core 1 로그 파일 "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3003\logs\20120324.log" 작성 2012.03.24 00:54:26 테스트 간격의 11%에서 코어 1이 중지됨 2012.03.24 00:54:26 코어 1 2011.01.24 23:00:00 OnTimer: LastTickReceived = 2011.01.24 23:00:00 2012.03.24 00:54:26 코어 1 456654848 바이트를 사용할 수 없음 2012.03.24 00:54:25 코어 1 2011.01.24 22:03:01 CTrade::PositionOpen: 즉석 매도 0.10 EURJPY at 112.516 sl: 113.516 tp: 104.1616 [done5] 2012.03.24 00:54:25 코어 1 2011.01.24 22:03:01 주문 수행 매도 0.10 at 112.516 [#297 매도 0.10 EURJPY at 112.516] Errors, bugs, questions order_id 란 무엇입니까? 기고글 토론 "NeuroSolutions Neuronet Alexey 2012.03.24 05:27 #6779 상황은 다소 코믹합니다. 봄 악화, 마틴을 쫓는다. 그는 조심스럽게 자신을 위해 갈퀴를 놓았고, 그는 스스로를 날려 버렸습니다. 순진하게도 기적이 일어날 거라고 순진하게 생각하고 3000이라는 소액을 초기 입금했고, 보상으로 성배를 받을 수 있었다. 이익 최적화 및 최소 손실, 최적화 시작 . 그 결과, 어느 좋은 순간에 저널에 기입된 것처럼 자금 부족으로 포지션이 뒤집히지 않았습니다. 순전히 "운이 좋은" 그 포지션은 TR에서 마감되었습니다. 로그에 글이 너무 많아서 오류가 있는 글이 히스토리에 내려와서 못봤습니다. 포워드 테스팅 후 거의 보스에게 달려가 페이스킥을 했다. 큰 요청이신 metaquotes님, 테스터에 오류만 기록되는 탭을 추가하세요. 가끔 제 경우처럼 오류가 하나이고 일반 로그에 성공적으로 마스킹됩니다. 물론, 마틴을 만지지 마십시오. 냄새가 나지 않을 것입니다. 포즈를 열기 전에 모든 것을 확인해야하지만 생각과 추진력으로 전략의 뼈대를 쓸 때 어떻게 든 인정해야합니다. 사소한 검사에 이르기까지가 아니라 오류 제어는 코드를 적절하게 부풀려줍니다. 코드는 디버깅되지 않고 다시 실행되고 여러 번 추가됩니다. ASCTrend 시스템 데모 보고서에 대해 무엇을 전문가의 조언을 구합니다. MS Serge 2012.03.24 11:45 #6780 표시기의 핸들을 알고 스크립트에서 버퍼 번호로 표시기 버퍼의 이름을 얻는 방법은 무엇입니까? 1...671672673674675676677678679680681682683684685...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예, 아니오, 제가 알기로는 "시가로 테스터를 거래 하는 방법, 그러나 틱을 고려하는" 방법을 제안받았습니다. 테스터에 그러한 옵션이 필요합니까? 작업 결과는 코드에 약간 추가하고 M1 OHLC 모드에서 실행하여 재현할 수 있습니다(예: 테스트를 위해 EA에 옵션/스위치 입력). ..."모든 틱" 모드에서도 실행됩니다.
품질을 위해 "모든 진드기" 모드가 적합하지 않습니까?
모든 틱은 정확하고 길며 다음 빌드에서 나타날 매우 우수한 품질과 속도 사이의 평균을 유지하는 것이 좋습니다.
특히 제가 시가 통과 는 올틱 모드와 거의 일치하며 속도가 더 빠릅니다. 클라우드에서 "모든 틱" 최적화를 실행하면 균형이 충분하지 않습니다.
2차원 배열이 있습니다. 마지막 열을 한 열 뒤로 이동해야 합니다.
이전 --- 원래 2D
델 --- 서비스 2차원
ArrayCopy (Del,Prev,0,0,-1);
ArrayCopy(이전,Del,0,0,인덱스-2);
ArrayCopy(이전, 삭제, 인덱스-1, 인덱스,-1);
제가 제대로 이해한건가요? 그래서 할 수 있습니까?
새로운 빌드와 함께! )))
도움말이 업데이트되지 않은 이유 는 무엇입니까? 나는 세부 사항을 원한다. )) 특히 커스텀 프레임이 무엇인지 명확하지 않습니다.
최적화 결과 작업을 참조하십시오. 몇 가지 예를 추가해 보겠습니다.
Opera 브라우저에서 포럼 표시기가 목록의 오른쪽과 왼쪽에 완전히 표시되지 않습니다.
빌드 619. 끝까지 통과하는 데 사용되는 테스트가 11%에서 지속적으로 중단됩니다.
2012.03.24 00:55:15 Core 1 연결 종료
2012.03.24 00:54:26 Core 1 로그 파일 "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3003\logs\20120324.log" 작성
2012.03.24 00:54:26 테스트 간격의 11%에서 코어 1이 중지됨
2012.03.24 00:54:26 코어 1 2011.01.24 23:00:00 OnTimer: LastTickReceived = 2011.01.24 23:00:00
2012.03.24 00:54:26 코어 1 456654848 바이트를 사용할 수 없음
2012.03.24 00:54:25 코어 1 2011.01.24 22:03:01 CTrade::PositionOpen: 즉석 매도 0.10 EURJPY at 112.516 sl: 113.516 tp: 104.1616 [done5]
2012.03.24 00:54:25 코어 1 2011.01.24 22:03:01 주문 수행 매도 0.10 at 112.516 [#297 매도 0.10 EURJPY at 112.516]
상황은 다소 코믹합니다.
봄 악화, 마틴을 쫓는다. 그는 조심스럽게 자신을 위해 갈퀴를 놓았고, 그는 스스로를 날려 버렸습니다.
순진하게도 기적이 일어날 거라고 순진하게 생각하고 3000이라는 소액을 초기 입금했고, 보상으로 성배를 받을 수 있었다. 이익 최적화 및 최소 손실, 최적화 시작 . 그 결과, 어느 좋은 순간에 저널에 기입된 것처럼 자금 부족으로 포지션이 뒤집히지 않았습니다. 순전히 "운이 좋은" 그 포지션은 TR에서 마감되었습니다. 로그에 글이 너무 많아서 오류가 있는 글이 히스토리에 내려와서 못봤습니다. 포워드 테스팅 후 거의 보스에게 달려가 페이스킥을 했다.
큰 요청이신 metaquotes님, 테스터에 오류만 기록되는 탭을 추가하세요. 가끔 제 경우처럼 오류가 하나이고 일반 로그에 성공적으로 마스킹됩니다. 물론, 마틴을 만지지 마십시오. 냄새가 나지 않을 것입니다. 포즈를 열기 전에 모든 것을 확인해야하지만 생각과 추진력으로 전략의 뼈대를 쓸 때 어떻게 든 인정해야합니다. 사소한 검사에 이르기까지가 아니라 오류 제어는 코드를 적절하게 부풀려줍니다. 코드는 디버깅되지 않고 다시 실행되고 여러 번 추가됩니다.
표시기의 핸들을 알고 스크립트에서 버퍼 번호로 표시기 버퍼의 이름을 얻는 방법은 무엇입니까?