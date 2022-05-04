오류, 버그, 질문 - 페이지 652

EURUSD에 대해 한 막대의 고가, 저가, 시가, 종가 값이 동일한 이유를 알 수 없습니까?

CopyRates 기능을 사용하여 22개의 통화 쌍을 테스트했으며 EURUSD의 고가, 저가, 시가, 종가에 대해서만 동일한 숫자를 테스트했습니다.

다른 DC에서 테스트를 시도했지만 결과는 동일합니다.

모든 기간을 시도했지만 EURUSD는 모두 동일하고 High-Low는 0입니다.

그림은 22개 통화 쌍에 대한 High-Low 값을 보여줍니다.

파일:
Err_EURUSD_M10.JPG  276 kb
 
pusheax :
나는 EURUSD에 대해 모두 동일하게 모든 시간대를 시도했으며 High-Low는 0을 제공합니다.

그림은 22개 통화 쌍에 대한 High-Low 값을 보여줍니다.

"High-Low 값"을 계산하기 위한 견적을 얻는 방법(코드)만 지정되지 않습니다.

 
Yedelkin :

"High-Low 값"을 얻기 위한 견적을 얻는 방법(코드)만 지정되지 않습니다.

EURUSD 쌍 에 대해 특별해야 합니까?
 
pusheax :
EURUSD 쌍에 대해 특별해야 합니까?

나는 반복합니다: "견적을 받는 방법(코드)이 지정되지 않았습니다" . 그러한 코드는 " EURUSD 쌍 "이어야 합니다. 이것은 다음 질문입니다.

 
Yedelkin :

나는 반복합니다: "견적을 얻기 위한 방법(코드)이 지정되지 않았습니다" . 그러한 코드가 "EURUSD 쌍에 대해" 있어야 하는 것은 다음 질문입니다.

Expert Advisor가 리얼 모드에서 실행되면 모든 것이 정상입니다.

그리고 EURUSD 쌍에 대한 테스터에서만 High 및 Low 값이 동일합니다.

나는 당신 이 전략 테스터의 EURUSD 쌍에 대한 기록을 수정해야 한다고 생각합니다. 그게 전부입니다.

파일:
RealTime_EURUSD_M10.JPG  137 kb
 

빌드 586

새 하드 드라이브를 설치한 후 mt5 터미널이 사용자 이름과 암호 저장을 중지했습니다. 이제 시작할 때마다 다시 묻습니다. "시작할 때 개인 설정 및 데이터 저장" 확인란이 선택됩니다.

이 문제를 해결하는 방법을 알려주세요.

 

그것은 무엇을 의미하며 어떻게 수정합니까?


 
터미널이 열려 있고(데스크톱에서) 최소화될 때 동일한 조건에서 리소스 소비에 왜 그렇게 큰 차이가 있습니까?

오픈 시:

접힌 상태에서:

 
tol64 :

터미널이 열려 있고(데스크톱에서) 최소화될 때 동일한 조건에서 리소스 소비에 왜 그렇게 큰 차이가 있습니까?

오픈 시:

접힌 상태에서:

그리고 터미널이 하는 일, 최적화, 테스트, 전문가, 지표는?..
