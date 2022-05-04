오류, 버그, 질문 - 페이지 652 1...645646647648649650651652653654655656657658659...3184 새 코멘트 pusheax 2012.02.24 12:05 #6511 EURUSD에 대해 한 막대의 고가, 저가, 시가, 종가 값이 동일한 이유를 알 수 없습니까? CopyRates 기능을 사용하여 22개의 통화 쌍을 테스트했으며 EURUSD의 고가, 저가, 시가, 종가에 대해서만 동일한 숫자를 테스트했습니다. 다른 DC에서 테스트를 시도했지만 결과는 동일합니다. 모든 기간을 시도했지만 EURUSD는 모두 동일하고 High-Low는 0입니다. 그림은 22개 통화 쌍에 대한 High-Low 값을 보여줍니다. Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyRates www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyRates - Документация по MQL5 파일: Err_EURUSD_M10.JPG 276 kb 코딩 도움말 ADX 지표? Metatrader 5의 표준 지표를 Yedelkin 2012.02.24 12:37 #6512 pusheax : 나는 EURUSD에 대해 모두 동일하게 모든 시간대를 시도했으며 High-Low는 0을 제공합니다. 그림은 22개 통화 쌍에 대한 High-Low 값을 보여줍니다. "High-Low 값"을 계산하기 위한 견적을 얻는 방법(코드)만 지정되지 않습니다. pusheax 2012.02.24 12:40 #6513 Yedelkin : "High-Low 값"을 얻기 위한 견적을 얻는 방법(코드)만 지정되지 않습니다. EURUSD 쌍 에 대해 특별해야 합니까? Yedelkin 2012.02.24 12:56 #6514 pusheax : EURUSD 쌍에 대해 특별해야 합니까? 나는 반복합니다: "견적을 받는 방법(코드)이 지정되지 않았습니다" . 그러한 코드는 " EURUSD 쌍 "이어야 합니다. 이것은 다음 질문입니다. pusheax 2012.02.24 13:51 #6515 Yedelkin : 나는 반복합니다: "견적을 얻기 위한 방법(코드)이 지정되지 않았습니다" . 그러한 코드가 "EURUSD 쌍에 대해" 있어야 하는 것은 다음 질문입니다. Expert Advisor가 리얼 모드에서 실행되면 모든 것이 정상입니다. 그리고 EURUSD 쌍에 대한 테스터에서만 High 및 Low 값이 동일합니다. 나는 당신 이 전략 테스터의 EURUSD 쌍에 대한 기록을 수정해야 한다고 생각합니다. 그게 전부입니다. 파일: RealTime_EURUSD_M10.JPG 137 kb Dmitry Vasilyev 2012.02.24 15:56 #6516 빌드 586 새 하드 드라이브를 설치한 후 mt5 터미널이 사용자 이름과 암호 저장을 중지했습니다. 이제 시작할 때마다 다시 묻습니다. "시작할 때 개인 설정 및 데이터 저장" 확인란이 선택됩니다. 이 문제를 해결하는 방법을 알려주세요. Dmitriy Skub 2012.02.24 18:12 #6517 그것은 무엇을 의미하며 어떻게 수정합니까? Igor Semyonov 2012.02.25 06:09 #6518 Zeleniy : 그렇게 나는 인터넷에서 "인생"을 바꿀 것입니다. 나는 꽤 유명한 사람이고 모두가 저를 잊고 저를 모르기를 바랍니다. - 그리고 당신의 성은 무엇입니까? - 저는 대극장과 소극장을 넘나드는 작가인데, 성은 너무 유명해서 불려요! Anatoli Kazharski 2012.02.27 07:21 #6519 터미널이 열려 있고(데스크톱에서) 최소화될 때 동일한 조건에서 리소스 소비에 왜 그렇게 큰 차이가 있습니까? 오픈 시: 접힌 상태에서: Test Account 2012.02.27 07:30 #6520 tol64 : 터미널이 열려 있고(데스크톱에서) 최소화될 때 동일한 조건에서 리소스 소비에 왜 그렇게 큰 차이가 있습니까? 오픈 시: 접힌 상태에서: 그리고 터미널이 하는 일, 최적화, 테스트, 전문가, 지표는?.. 1...645646647648649650651652653654655656657658659...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
EURUSD에 대해 한 막대의 고가, 저가, 시가, 종가 값이 동일한 이유를 알 수 없습니까?
CopyRates 기능을 사용하여 22개의 통화 쌍을 테스트했으며 EURUSD의 고가, 저가, 시가, 종가에 대해서만 동일한 숫자를 테스트했습니다.
다른 DC에서 테스트를 시도했지만 결과는 동일합니다.
모든 기간을 시도했지만 EURUSD는 모두 동일하고 High-Low는 0입니다.
그림은 22개 통화 쌍에 대한 High-Low 값을 보여줍니다.
"High-Low 값"을 계산하기 위한 견적을 얻는 방법(코드)만 지정되지 않습니다.
EURUSD 쌍에 대해 특별해야 합니까?
나는 반복합니다: "견적을 받는 방법(코드)이 지정되지 않았습니다" . 그러한 코드는 " EURUSD 쌍 "이어야 합니다. 이것은 다음 질문입니다.
Expert Advisor가 리얼 모드에서 실행되면 모든 것이 정상입니다.
그리고 EURUSD 쌍에 대한 테스터에서만 High 및 Low 값이 동일합니다.
나는 당신 이 전략 테스터의 EURUSD 쌍에 대한 기록을 수정해야 한다고 생각합니다. 그게 전부입니다.
빌드 586새 하드 드라이브를 설치한 후 mt5 터미널이 사용자 이름과 암호 저장을 중지했습니다. 이제 시작할 때마다 다시 묻습니다. "시작할 때 개인 설정 및 데이터 저장" 확인란이 선택됩니다.
이 문제를 해결하는 방법을 알려주세요.
그것은 무엇을 의미하며 어떻게 수정합니까?
터미널이 열려 있고(데스크톱에서) 최소화될 때 동일한 조건에서 리소스 소비에 왜 그렇게 큰 차이가 있습니까?
오픈 시:
접힌 상태에서:
