Kos :
감사합니다. 최신 빌드의 변경 사항에 대한 설명을 수정하십시오.
그건 그렇고, 리소스를 업로드하는 경우 "::euro.bmp"로 충분합니다.
 
alexluek :

어드바이저에서 인디케이터 라인 인덱스 값을 표시하는 방법을 알려주세요. 첫 번째 줄과 두 번째 줄의 값이 필요합니다.

그러나 tokay 기능에 대한 설명에는 다른 방식으로 수행해야 하는 것으로 이해하므로 가능성이 없습니다.

int iCustom (    기호 , ENUM_TIMEFRAMES,   이름 ...);

MT4에서 인덱스는 int 모드로 지정되었습니다.

이중 iCustom ( 문자열 기호, int timeframe, 문자열 이름, ..., int 모드, int shift)


아니면 나를 진리의 길로 인도하라, 내가 스스로 알아낼 수 있고,

나는 3 일 동안 포럼을 돌아 다녔지만 그런 것은 없었습니다 ...

iCustom 설명서로 이동하여 거기에 있는 예를 확인하십시오. CopyBuffer 를 통해서만
 
AlexSTAL :
iCustom 설명서로 이동하여 거기에 있는 예를 확인하십시오. CopyBuffer 를 통해서만

감사합니다 친절한 사람.

그리고 나는 생각했지만 모든 것이 간단하다는 것이 밝혀졌습니다. 표시기 색인 번호(2)를 지정하십시오.

CopyBuffer 및 모든 것. 
   if ( BarsCalculated (v161_handle)<rates_total) return ( 0 );
   int to_copy;
   if (prev_calculated>rates_total || prev_calculated<= 0 ) to_copy=rates_total;
   else
     {
      to_copy=rates_total-prev_calculated;
      to_copy++;
     }
   if ( CopyBuffer (v161_handle, 2 , 0 ,to_copy,Spr1Buffer)<= 0 ) return ( 0 );
   return (rates_total);
  
 

그리고 사이트 관리자에게 연락하는 방법.

제안을 하고 싶어요!

포럼에 섹션을 만들려면 - 유료 답변,

그리고 특별한 사람이 즉시 응답했습니다(반나절을 기다릴 필요가 없음 - 불쾌감을 주지 않음)

에 따라 개인 계좌에서 돈이 인출되었습니다.

문제의 복잡성, 문서에 따르면 - $ 0.1

복잡한 기능의 경우 - $ 0.2-0.3

 
alexluek :

그리고 사이트 관리자에게 연락하는 방법.

제안을 하고 싶어요!

포럼에 섹션을 만들려면 - 유료 답변,

그리고 특별한 사람이 즉시 응답했습니다(반나절을 기다릴 필요가 없음 - 불쾌감을 주지 않음)

에 따라 개인 계좌에서 돈이 인출되었습니다.

문제의 복잡성, 문서에 따르면 - $ 0.1

복잡한 기능의 경우 - $ 0.2-0.3

파일이 있는 경우 MQl5\Images\MyImages\euro.bmp 라고 합시다.

그렇다면 "::MyImages\euro.bmp"를 지정해야 합니까?

 
stringo :
할 수 있다. 표시기 속성 - "시각화" 탭 - "데이터 창에 표시" 확인란

어디에?

그리고 한 가지 더 :) " 지표 목록 "에서 삭제할 지표를 여러 개 선택할 수 없는 이유는 무엇입니까?

 
gumgum :

어디에?

 
AlexSTAL :

)) " 데이터 창 "에서 직접 지표를 삭제할 가능성에 대해 이야기하고 있습니다.
 
그림은 명령에 의해 EX5 리소스에 추가됩니다.
#resource "<MQl5\Images 폴더에 상대적인 파일 경로>"

실행 중인 EX5의 리소스에서 이미지를 사용하려면 개체가 "::<이미지 이름>.bmp"를 파일 경로로 설정해야 합니다.

예시

 #resource "MyImages\\euro.bmp"

ObjectSetString (..., ":: MyImages\\ euro.bmp" );
