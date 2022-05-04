오류, 버그, 질문 - 페이지 274 1...267268269270271272273274275276277278279280281...3184 새 코멘트 Ilyas 2011.01.21 14:51 #2731 Kos : 감사합니다. 최신 빌드의 변경 사항에 대한 설명을 수정하십시오. 그건 그렇고, 리소스를 업로드하는 경우 "::euro.bmp"로 충분합니다. Aleksandr Chugunov 2011.01.21 15:16 #2732 alexluek : 어드바이저에서 인디케이터 라인 인덱스 값을 표시하는 방법을 알려주세요. 첫 번째 줄과 두 번째 줄의 값이 필요합니다. 그러나 tokay 기능에 대한 설명에는 다른 방식으로 수행해야 하는 것으로 이해하므로 가능성이 없습니다. int iCustom ( 끈 기호 , ENUM_TIMEFRAMES, 끈 이름 ...); MT4에서 인덱스는 int 모드로 지정되었습니다. 이중 iCustom ( 문자열 기호, int timeframe, 문자열 이름, ..., int 모드, int shift) 아니면 나를 진리의 길로 인도하라, 내가 스스로 알아낼 수 있고, 나는 3 일 동안 포럼을 돌아 다녔지만 그런 것은 없었습니다 ... iCustom 설명서로 이동하여 거기에 있는 예를 확인하십시오. CopyBuffer 를 통해서만 vda 2011.01.21 15:31 #2733 AlexSTAL : iCustom 설명서로 이동하여 거기에 있는 예를 확인하십시오. CopyBuffer 를 통해서만 감사합니다 친절한 사람. 그리고 나는 생각했지만 모든 것이 간단하다는 것이 밝혀졌습니다. 표시기 색인 번호(2)를 지정하십시오. CopyBuffer 및 모든 것. if ( BarsCalculated (v161_handle)<rates_total) return ( 0 ); int to_copy; if (prev_calculated>rates_total || prev_calculated<= 0 ) to_copy=rates_total; else { to_copy=rates_total-prev_calculated; to_copy++; } if ( CopyBuffer (v161_handle, 2 , 0 ,to_copy,Spr1Buffer)<= 0 ) return ( 0 ); return (rates_total); vda 2011.01.21 15:36 #2734 그리고 사이트 관리자에게 연락하는 방법. 제안을 하고 싶어요! 포럼에 섹션을 만들려면 - 유료 답변, 그리고 특별한 사람이 즉시 응답했습니다(반나절을 기다릴 필요가 없음 - 불쾌감을 주지 않음) 에 따라 개인 계좌에서 돈이 인출되었습니다. 문제의 복잡성, 문서에 따르면 - $ 0.1 복잡한 기능의 경우 - $ 0.2-0.3 Aleksandr Chugunov 2011.01.21 15:44 #2735 alexluek : 그리고 사이트 관리자에게 연락하는 방법. 제안을 하고 싶어요! 포럼에 섹션을 만들려면 - 유료 답변, 그리고 특별한 사람이 즉시 응답했습니다(반나절을 기다릴 필요가 없음 - 불쾌감을 주지 않음) 에 따라 개인 계좌에서 돈이 인출되었습니다. 문제의 복잡성, 문서에 따르면 - $ 0.1 복잡한 기능의 경우 - $ 0.2-0.3 이 섹션은 이미 존재합니다: https://www.mql5.com/ru/job MQL5 работа www.mql5.com Заказы на разработку программ для трейдинга Ruslan Khasanov 2011.01.21 15:53 #2736 mql5 : 그건 그렇고, 리소스를 업로드하는 경우 "::euro.bmp"로 충분합니다. 파일이 있는 경우 MQl5\Images\MyImages\euro.bmp 라고 합시다. 그렇다면 "::MyImages\euro.bmp"를 지정해야 합니까? gumgum 2011.01.21 15:53 #2737 stringo : 할 수 있다. 표시기 속성 - "시각화" 탭 - "데이터 창에 표시" 확인란 어디에? 그리고 한 가지 더 :) " 지표 목록 "에서 삭제할 지표를 여러 개 선택할 수 없는 이유는 무엇입니까? Aleksandr Chugunov 2011.01.21 15:56 #2738 gumgum : 어디에? gumgum 2011.01.21 15:58 #2739 AlexSTAL : )) " 데이터 창 "에서 직접 지표를 삭제할 가능성에 대해 이야기하고 있습니다. Ilyas 2011.01.21 16:54 #2740 Kos : 파일이 있는 경우 MQl5\Images\MyImages\euro.bmp 라고 합시다. 그렇다면 "::MyImages\euro.bmp"를 지정해야 합니까? 그림은 명령에 의해 EX5 리소스에 추가됩니다. #resource "<MQl5\Images 폴더에 상대적인 파일 경로>" 실행 중인 EX5의 리소스에서 이미지를 사용하려면 개체가 "::<이미지 이름>.bmp"를 파일 경로로 설정해야 합니다. 예시 #resource "MyImages\\euro.bmp" ObjectSetString (..., ":: MyImages\\ euro.bmp" ); 1...267268269270271272273274275276277278279280281...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
감사합니다. 최신 빌드의 변경 사항에 대한 설명을 수정하십시오.
어드바이저에서 인디케이터 라인 인덱스 값을 표시하는 방법을 알려주세요. 첫 번째 줄과 두 번째 줄의 값이 필요합니다.
그러나 tokay 기능에 대한 설명에는 다른 방식으로 수행해야 하는 것으로 이해하므로 가능성이 없습니다.
int iCustom ( 끈 기호 , ENUM_TIMEFRAMES, 끈 이름 ...);
MT4에서 인덱스는 int 모드로 지정되었습니다.
아니면 나를 진리의 길로 인도하라, 내가 스스로 알아낼 수 있고,
나는 3 일 동안 포럼을 돌아 다녔지만 그런 것은 없었습니다 ...
iCustom 설명서로 이동하여 거기에 있는 예를 확인하십시오. CopyBuffer 를 통해서만
감사합니다 친절한 사람.
그리고 나는 생각했지만 모든 것이 간단하다는 것이 밝혀졌습니다. 표시기 색인 번호(2)를 지정하십시오.CopyBuffer 및 모든 것.
그리고 사이트 관리자에게 연락하는 방법.
제안을 하고 싶어요!
포럼에 섹션을 만들려면 - 유료 답변,
그리고 특별한 사람이 즉시 응답했습니다(반나절을 기다릴 필요가 없음 - 불쾌감을 주지 않음)
에 따라 개인 계좌에서 돈이 인출되었습니다.
문제의 복잡성, 문서에 따르면 - $ 0.1
복잡한 기능의 경우 - $ 0.2-0.3
그리고 사이트 관리자에게 연락하는 방법.
제안을 하고 싶어요!
포럼에 섹션을 만들려면 - 유료 답변,
그리고 특별한 사람이 즉시 응답했습니다(반나절을 기다릴 필요가 없음 - 불쾌감을 주지 않음)
에 따라 개인 계좌에서 돈이 인출되었습니다.
문제의 복잡성, 문서에 따르면 - $ 0.1
복잡한 기능의 경우 - $ 0.2-0.3
그건 그렇고, 리소스를 업로드하는 경우 "::euro.bmp"로 충분합니다.
파일이 있는 경우 MQl5\Images\MyImages\euro.bmp 라고 합시다.
그렇다면 "::MyImages\euro.bmp"를 지정해야 합니까?
할 수 있다. 표시기 속성 - "시각화" 탭 - "데이터 창에 표시" 확인란
어디에?
그리고 한 가지 더 :) " 지표 목록 "에서 삭제할 지표를 여러 개 선택할 수 없는 이유는 무엇입니까?
어디에?
파일이 있는 경우 MQl5\Images\MyImages\euro.bmp 라고 합시다.
그렇다면 "::MyImages\euro.bmp"를 지정해야 합니까?
#resource "<MQl5\Images 폴더에 상대적인 파일 경로>"
실행 중인 EX5의 리소스에서 이미지를 사용하려면 개체가 "::<이미지 이름>.bmp"를 파일 경로로 설정해야 합니다.
예시