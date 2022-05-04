오류, 버그, 질문 - 페이지 278 1...271272273274275276277278279280281282283284285...3184 새 코멘트 Igor Chepiga 2011.01.23 21:06 #2771 Yedelkin : 우선 클라이언트 터미널 / 테스터 / 테스터 작업 / Expert Advisor 최적화 / 최적화 유형 / Fast( 유전 알고리즘 ) 덕분에 완전히 명확해졌습니다. AndrewXZ 2011.01.24 18:30 #2772 빌드 384로 업데이트한 후 테스터의 EA가 총 이익에 대한 거래 마감을 중단했습니다. 무엇이 문제일 수 있습니까? vda 2011.01.24 19:03 #2773 AndrewXZ : 빌드 384로 업데이트한 후 테스터의 EA가 총 이익에 대한 거래 마감을 중단했습니다. 무엇이 문제일 수 있습니까? 에 대한 사이트의 문서()를 참조하십시오. if ( PositionSelect (Symbol1)) prof1= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ) 도울 수있다? 나는 (설치된 쌍에서) 너무 트롤링하고 있으며 모든 것이 표준인 것 같습니다. Trolls 2011.01.24 20:22 #2774 인용 부호 불일치(줄로 표시). 스파이 어드바이저가 사용됩니다. 원칙적으로는 귀찮게 느껴지지 않지만 개발자가 오류를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 부정확성을 재현하기 위해 추가 설명이 필요한 경우 다음과 같이 말하십시오. AndrewXZ 2011.01.24 22:11 #2775 alexluek : 에 대한 사이트의 문서()를 참조하십시오. 도울 수있다? 나는 (설치된 쌍에서) 너무 트롤링하고 있으며 모든 것이 표준인 것 같습니다. 감사합니다. 저는 프로그래머가 아니지만 보려고 노력할 것입니다. 그러나 자세히 알아볼 시간입니다. 그렇지 않으면 주문할 모든 것이 편리하지 않습니다. 끊임없이 무언가를 제거/추가해야 합니다. [삭제] 2011.01.25 03:56 #2776 -Alexey- : 마지막 빌드에 버그가 있었습니다. 기능 진드기가 없어도 모든 진드기에서 작동하기 시작했습니다. 마치 반복되는 것처럼(초당 4회가 안정적임). 그리고 현재 터미널은 창을 스크롤하지 않지만 계속해서 무언가를 로드하고 표시기는 약간의 초(화면에 있는 것)를 필요로 합니다. 이때 작업관리자에서 커널 시간을 표시하는 일정의 값은 양 코어 모두 최대값이고 프로세서 부하도 가해지며 MT가 느려진다. , 제거하면 부하가 없지만 루프는 남아 있음). 차트에서 지표가 제거되면 잠시 후 다운로드가 중지됩니다. 이것은 전에 한 번도 발생하지 않은 일입니다. 코드가 되기 전에: 데이터가 충분하기 때문에 코드의 메시지는 인쇄되지 않습니다. 그리고 ~에서 테스트 메시지가 계속 표시됩니다. 이 게시물을 작성하는 동안 - 20MB가 로드되고 계속됩니다. 최대한 빨리 수정해주세요. 최신 빌드가 없는 사람이 있으면 공유하십시오. 다시 시작되었습니다. Oleg Tsarkov 2011.01.25 13:23 #2777 나는 MT5와 파일\\MT4를 만들고 데이터는 파일을 통해 전송됩니다. 두 터미널이 동시에 액세스할 때 파일 열기 오류를 우회할 수 있는 방법이 있습니까? 아니면 타사 DLL에 의존하지 않고 문제를 해결할 수 있는 다른 방법이 있습니까? Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen www.mql5.com Файловые операции / FileOpen - Документация по MQL5 Rashid Umarov 2011.01.25 13:31 #2778 Olegts : 나는 MT5와 파일\\MT4를 만들고 데이터는 파일을 통해 전송됩니다. 두 터미널이 동시에 액세스할 때 파일 열기 오류를 우회할 수 있는 방법이 있습니까? 아니면 타사 DLL에 의존하지 않고 문제를 해결할 수 있는 다른 방법이 있습니까? 적절한 파일 열기 플래그 를 사용하십시오. 식별자 의미 설명 FILE_SHARE_READ 128 여러 프로그램에서 읽기 위한 공유 액세스. 파일을 열 때 사용되는 플래그( FileOpen() ) FILE_SHARE_WRITE 256 여러 프로그램에서 쓰기 액세스를 공유합니다. 파일을 열 때 사용되는 플래그( FileOpen() ) Oleg Tsarkov 2011.01.25 13:37 #2779 Rosh : 적절한 파일 열기 플래그 를 사용하십시오. 식별자 의미 설명 FILE_SHARE_READ 128 여러 프로그램에서 읽기 위한 공유 액세스. 파일을 열 때 사용되는 플래그( FileOpen() ) FILE_SHARE_WRITE 256 여러 프로그램에서 쓰기 액세스를 공유합니다. 파일을 열 때 사용되는 플래그( FileOpen() ) 감사합니다만 MT4에는 SHARE가 없겠죠? Rashid Umarov 2011.01.25 13:39 #2780 Olegts : 감사합니다만 MT4에는 SHARE가 없겠죠? 아니요. 1...271272273274275276277278279280281282283284285...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
우선 클라이언트 터미널 / 테스터 / 테스터 작업 / Expert Advisor 최적화 / 최적화 유형 / Fast( 유전 알고리즘 )
빌드 384로 업데이트한 후 테스터의 EA가 총 이익에 대한 거래 마감을 중단했습니다. 무엇이 문제일 수 있습니까?
에 대한 사이트의 문서()를 참조하십시오.
도울 수있다? 나는 (설치된 쌍에서) 너무 트롤링하고 있으며 모든 것이 표준인 것 같습니다.
인용 부호 불일치(줄로 표시). 스파이 어드바이저가 사용됩니다.
원칙적으로는 귀찮게 느껴지지 않지만 개발자가 오류를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 부정확성을 재현하기 위해 추가 설명이 필요한 경우 다음과 같이 말하십시오.
에 대한 사이트의 문서()를 참조하십시오.
도울 수있다? 나는 (설치된 쌍에서) 너무 트롤링하고 있으며 모든 것이 표준인 것 같습니다.
마지막 빌드에 버그가 있었습니다. 기능
진드기가 없어도 모든 진드기에서 작동하기 시작했습니다. 마치 반복되는 것처럼(초당 4회가 안정적임). 그리고 현재 터미널은 창을 스크롤하지 않지만 계속해서 무언가를 로드하고 표시기는 약간의 초(화면에 있는 것)를 필요로 합니다. 이때 작업관리자에서 커널 시간을 표시하는 일정의 값은 양 코어 모두 최대값이고 프로세서 부하도 가해지며 MT가 느려진다. , 제거하면 부하가 없지만 루프는 남아 있음). 차트에서 지표가 제거되면 잠시 후 다운로드가 중지됩니다. 이것은 전에 한 번도 발생하지 않은 일입니다. 코드가 되기 전에:
데이터가 충분하기 때문에 코드의 메시지는 인쇄되지 않습니다. 그리고 ~에서
테스트 메시지가 계속 표시됩니다.
이 게시물을 작성하는 동안 - 20MB가 로드되고 계속됩니다.
최대한 빨리 수정해주세요.
최신 빌드가 없는 사람이 있으면 공유하십시오.
나는 MT5와 파일\\MT4를 만들고 데이터는 파일을 통해 전송됩니다.
두 터미널이 동시에 액세스할 때 파일 열기 오류를 우회할 수 있는 방법이 있습니까? 아니면 타사 DLL에 의존하지 않고 문제를 해결할 수 있는 다른 방법이 있습니까?
나는 MT5와 파일\\MT4를 만들고 데이터는 파일을 통해 전송됩니다.
두 터미널이 동시에 액세스할 때 파일 열기 오류를 우회할 수 있는 방법이 있습니까? 아니면 타사 DLL에 의존하지 않고 문제를 해결할 수 있는 다른 방법이 있습니까?
적절한 파일 열기 플래그 를 사용하십시오.
식별자
의미
설명
FILE_SHARE_READ
128
여러 프로그램에서 읽기 위한 공유 액세스. 파일을 열 때 사용되는 플래그( FileOpen() )
FILE_SHARE_WRITE
256
여러 프로그램에서 쓰기 액세스를 공유합니다. 파일을 열 때 사용되는 플래그( FileOpen() )
적절한 파일 열기 플래그 를 사용하십시오.
식별자
의미
설명
FILE_SHARE_READ
128
여러 프로그램에서 읽기 위한 공유 액세스. 파일을 열 때 사용되는 플래그( FileOpen() )
FILE_SHARE_WRITE
256
여러 프로그램에서 쓰기 액세스를 공유합니다. 파일을 열 때 사용되는 플래그( FileOpen() )
감사합니다만 MT4에는 SHARE가 없겠죠?