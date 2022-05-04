오류, 버그, 질문 - 페이지 281 1...274275276277278279280281282283284285286287288...3184 새 코멘트 DV2010 2011.01.26 17:52 #2801 uncleVic : 도움말에서: 파일읽기배열 파일 포인터의 현재 위치에서 바이너리 파일에서 문자열을 제외한 모든 유형의 배열(문자열 및 동적 배열 을 포함하지 않는 구조의 배열일 수 있음)을 읽습니다. 그런 다음 도움말 FileReadArray 참고 의 맨 아래에서 참조하는 내용은 다음과 같습니다. " 문자열 배열은 TXT 형식의 파일에서만 읽을 수 있습니다. 필요한 경우 함수는 배열의 크기를 늘리려고 합니다. " ? Slava 2011.01.26 17:55 #2802 DV2010 : 그리고 정확히 그 다음 동일한 참조 설명의 맨 아래에 표시된 것을 참조합니다. "참고 문자열 배열은 TXT 유형의 파일에서만 읽을 수 있습니다. 필요한 경우 함수는 배열의 크기를 늘리려고 합니다. " ? 그리고 TXT 파일을 여는 것을 어디에서 나타냈습니까? FILE_TXT 플래그 사용 Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen www.mql5.com Файловые операции / FileOpen - Документация по MQL5 Victor Kirillin 2011.01.26 17:56 #2803 DV2010 : 그리고 동일한 설명의 맨 아래에 표시된 정확히 다음을 참조하십시오. "참고 문자열 배열은 TXT 유형의 파일에서만 읽을 수 있습니다. 필요한 경우 함수는 배열의 크기를 늘리려고 합니다. " ? 죄송합니다. 배열이 문자열이라는 것을 몰랐습니다. 도움말 항목 " 파일 열기 플래그 "는 다음과 같이 말합니다. FILE_CSV, FILE_BIN 또는 FILE_TXT가 지정되지 않은 경우 FILE_CSV로 간주됩니다. 아마 도움이 될 것입니다: handle= FileOpen (filename, FILE_READ | FILE_COMMON | FILE_TXT ); Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов - Документация по MQL5 DV2010 2011.01.26 18:00 #2804 stringo : 그리고 TXT 파일을 여는 것을 어디에서 나타냈습니까? FILE_TXT 플래그 사용 나는 프로그램 자체가 이해할 것이라고 생각했습니다 :))) 고마워, 효과가 있었다! Владимир 2011.01.26 21:23 #2805 다음 2가지 질문에 대한 답변을 제공하십시오. 1. 연결이 활성화된 상태에서 최적화(단일 실행) 중에 전략 테스터가 온라인 상태가 되지 않도록 하려면 어떻게 해야 합니까? 테스터가 방화벽에 의해 차단되면 작동하지 않습니다. 2. MetaEditor5는 MeaEditor4의 내비게이터와 같은 도움을 줍니까? Andrey Vasiliev 2011.01.26 21:59 #2806 local int e와 global int ErrorLot의 두 가지 변수가 있습니다. 다음 코드의 네 줄을 실행한 결과 Expert Advisor 내부: ErrorLot=0; int e=ErrorLot; ErrorLot=1; Print(e); Print() 문은 항상 하나를 인쇄합니다. 별도의 코드 형태로 오류를 반복하는 것은 불가능합니다. 오류는 변수 e를 전역 변수로 대체하여 처리됩니다. 상당한 위치 크기로 작업할 때 테스터는 위치를 닫을 때 손실 계산을 중지하고 스왑만 기록합니다. 빌드 384 Errors, bugs, questions 초보자의 질문 MQL5 MT5 프로그래밍 방법을 배울 수 [삭제] 2011.01.27 06:24 #2807 -Alexey- : 마지막 빌드에 버그가 있었습니다. 기능 진드기가 없어도 모든 진드기에서 작동하기 시작했습니다. 마치 반복되는 것처럼(초당 4회가 안정적임). 그리고 현재 터미널은 창을 스크롤하지 않지만 계속해서 무언가를 로드하고 표시기는 약간의 양초(화면에 있는 것)를 필요로 합니다. 이때 작업관리자에서 커널 시간을 표시하는 일정의 값은 양 코어 모두 최대값이고 프로세서 부하도 가해지며 MT가 느려진다. , 제거하면 부하가 없지만 루프는 남아 있음). 차트에서 지표가 제거되면 잠시 후 다운로드가 중지됩니다. 이것은 전에 한 번도 발생하지 않은 일입니다. 그것이 코드이기 전에 : 데이터가 충분하기 때문에 코드의 메시지는 인쇄되지 않습니다. 그리고에서 테스트 메시지가 계속 표시됩니다. 이 게시물을 작성하는 동안 - 20MB가 로드되고 계속됩니다. 최대한 빨리 수정해주세요. 최신 빌드가 없는 사람이 있으면 공유하십시오. 다시 시작되었습니다. 차트의 기사에서 고문을 설치하려고했습니다. https://www.mql5.com/en/articles/100 끔찍한 브레이크와 터미널은 항상 무언가를 로드합니다. 이전에는 그렇지 않았습니다. EA에는 if(prevcalculated==0) 함수가 없습니다. 무슨 일이야? 나는 또한 그러한 터미널에서 메모리에 200-500MB가 필요하고 모든 것이 정상일 때 10배 적습니다. 누군가가 이미 메모리 크기에 대해 썼습니다. 왜 반 기가 바이트가 발생합니까? Пошаговое руководство по написанию MQL5-советников для начинающих 2010.06.09Samuelwww.mql5.com Написание советников на MQL5 проще чем кажется, вы легко можете этому научиться. В этом руководстве вы познакомитесь с основными моментами, необходимыми для написания простого советника на основе конкретной торговой стратегии. Рассмотрена структура советника, использование встроенных технических индикаторов и торговых функций, вопросы отладки и тестирования советника на исторических данных. [삭제] 2011.01.27 06:45 #2808 Burgunsky : 다음 2가지 질문에 대한 답변을 제공하십시오. 1. 연결이 활성화된 상태에서 최적화(단일 실행) 중에 전략 테스터가 온라인 상태가 되지 않도록 하려면 어떻게 해야 합니까? 테스터가 방화벽에 의해 차단되면 작동하지 않습니다. 2. MetaEditor5는 MeaEditor4의 내비게이터와 같은 도움을 줍니까? 1. 단일 실행 동안 테스터는 자체적으로 인터넷에 액세스하지 않고 자신의 컴퓨터에 액세스합니다. 동시에 그는 거래 단말기로부터 시장 환경 및 이력 데이터에 대한 정보를 받습니다(필요한 경우 이력 데이터가 동기화됩니다). 테스터를 차단하면 테스터 에이전트의 작업을 방해하여 전략 테스터와 거래 터미널(자신의 컴퓨터에 있음) 간의 기본 상호 작용 알고리즘을 위반하게 됩니다. 2. 도움말은 PDF 또는 CHM(후자는 패키지에 포함) + 온라인 버전 의 별도 파일로만 제공됩니다. Renat Fatkhullin 2011.01.27 09:24 #2809 테스터 에이전트는 온라인으로 전환되지 않고 터미널에서만 작동합니다. 터미널과 에이전트 간의 트래픽은 일반으로 계산됩니다. Владимир 2011.01.27 12:36 #2810 우와. 실제로 테스터는 인터넷에 연결하지 않습니다. 모든 테스터 연결은 localhost:loopback 주소로 이동합니다. 루프에서 자신에게. 재미 있다, 그런 게 있지 않아? 1...274275276277278279280281282283284285286287288...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
도움말에서:
파일읽기배열
파일 포인터의 현재 위치에서 바이너리 파일에서 문자열을 제외한 모든 유형의 배열(문자열 및 동적 배열 을 포함하지 않는 구조의 배열일 수 있음)을 읽습니다.
그런 다음 도움말 FileReadArray 참고 의 맨 아래에서 참조하는 내용은 다음과 같습니다.
" 문자열 배열은 TXT 형식의 파일에서만 읽을 수 있습니다. 필요한 경우 함수는 배열의 크기를 늘리려고 합니다. " ?
그리고 정확히 그 다음 동일한 참조 설명의 맨 아래에 표시된 것을 참조합니다.
"참고 문자열 배열은 TXT 유형의 파일에서만 읽을 수 있습니다. 필요한 경우 함수는 배열의 크기를 늘리려고 합니다. " ?
그리고 동일한 설명의 맨 아래에 표시된 정확히 다음을 참조하십시오.
"참고 문자열 배열은 TXT 유형의 파일에서만 읽을 수 있습니다. 필요한 경우 함수는 배열의 크기를 늘리려고 합니다. " ?
죄송합니다. 배열이 문자열이라는 것을 몰랐습니다.
도움말 항목 " 파일 열기 플래그 "는 다음과 같이 말합니다.
FILE_CSV, FILE_BIN 또는 FILE_TXT가 지정되지 않은 경우 FILE_CSV로 간주됩니다.
아마 도움이 될 것입니다:
그리고 TXT 파일을 여는 것을 어디에서 나타냈습니까? FILE_TXT 플래그 사용
나는 프로그램 자체가 이해할 것이라고 생각했습니다 :)))
고마워, 효과가 있었다!
다음 2가지 질문에 대한 답변을 제공하십시오.
1. 연결이 활성화된 상태에서 최적화(단일 실행) 중에 전략 테스터가 온라인 상태가 되지 않도록 하려면 어떻게 해야 합니까? 테스터가 방화벽에 의해 차단되면 작동하지 않습니다.
2. MetaEditor5는 MeaEditor4의 내비게이터와 같은 도움을 줍니까?
local int e와 global int ErrorLot의 두 가지 변수가 있습니다.
다음 코드의 네 줄을 실행한 결과 Expert Advisor 내부:
Print() 문은 항상 하나를 인쇄합니다.
별도의 코드 형태로 오류를 반복하는 것은 불가능합니다.
오류는 변수 e를 전역 변수로 대체하여 처리됩니다.
상당한 위치 크기로 작업할 때 테스터는 위치를 닫을 때 손실 계산을 중지하고 스왑만 기록합니다.
빌드 384
마지막 빌드에 버그가 있었습니다. 기능
진드기가 없어도 모든 진드기에서 작동하기 시작했습니다. 마치 반복되는 것처럼(초당 4회가 안정적임). 그리고 현재 터미널은 창을 스크롤하지 않지만 계속해서 무언가를 로드하고 표시기는 약간의 양초(화면에 있는 것)를 필요로 합니다. 이때 작업관리자에서 커널 시간을 표시하는 일정의 값은 양 코어 모두 최대값이고 프로세서 부하도 가해지며 MT가 느려진다. , 제거하면 부하가 없지만 루프는 남아 있음). 차트에서 지표가 제거되면 잠시 후 다운로드가 중지됩니다. 이것은 전에 한 번도 발생하지 않은 일입니다. 그것이 코드이기 전에 :
데이터가 충분하기 때문에 코드의 메시지는 인쇄되지 않습니다. 그리고에서
테스트 메시지가 계속 표시됩니다.
이 게시물을 작성하는 동안 - 20MB가 로드되고 계속됩니다.
최대한 빨리 수정해주세요.
최신 빌드가 없는 사람이 있으면 공유하십시오.
다시 시작되었습니다. 차트의 기사에서 고문을 설치하려고했습니다.
끔찍한 브레이크와 터미널은 항상 무언가를 로드합니다. 이전에는 그렇지 않았습니다. EA에는 if(prevcalculated==0) 함수가 없습니다. 무슨 일이야? 나는 또한 그러한 터미널에서 메모리에 200-500MB가 필요하고 모든 것이 정상일 때 10배 적습니다. 누군가가 이미 메모리 크기에 대해 썼습니다. 왜 반 기가 바이트가 발생합니까?
1. 단일 실행 동안 테스터는 자체적으로 인터넷에 액세스하지 않고 자신의 컴퓨터에 액세스합니다.
동시에 그는 거래 단말기로부터 시장 환경 및 이력 데이터에 대한 정보를 받습니다(필요한 경우 이력 데이터가 동기화됩니다).
테스터를 차단하면 테스터 에이전트의 작업을 방해하여 전략 테스터와 거래 터미널(자신의 컴퓨터에 있음) 간의 기본 상호 작용 알고리즘을 위반하게 됩니다.
2. 도움말은 PDF 또는 CHM(후자는 패키지에 포함) + 온라인 버전 의 별도 파일로만 제공됩니다.
우와. 실제로 테스터는 인터넷에 연결하지 않습니다. 모든 테스터 연결은 localhost:loopback 주소로 이동합니다. 루프에서 자신에게.
재미 있다, 그런 게 있지 않아?