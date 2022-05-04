오류, 버그, 질문 - 페이지 272 1...265266267268269270271272273274275276277278279...3184 새 코멘트 Trolls 2011.01.19 15:43 #2711 어드바이저를 컴파일할 때 다음 메시지가 로그에 표시됩니다(많은 메시지가 있음). 'sl' 선언은 20행 Trade.mqh 1021 45에서 'Time not waits_2011_00.mq5' 파일의 전역 선언을 숨깁니다. 'tp' 선언은 21행 Trade.mqh 1021 48에서 'Time not waits_2011_00.mq5' 파일의 전역 선언을 숨깁니다. 그것은 무엇이며 그것을 수정하는 방법. 이전 빌드에서는 그렇지 않았습니다. Rashid Umarov 2011.01.19 15:56 #2712 Trolls : 어드바이저를 컴파일할 때 다음 메시지가 로그에 표시됩니다(많은 메시지가 있음). 'sl' 선언은 20행 Trade.mqh 1021 45에서 'Time not waits_2011_00.mq5' 파일의 전역 선언을 숨깁니다. 'tp' 선언은 21행 Trade.mqh 1021 48에서 'Time not waits_2011_00.mq5' 파일의 전역 선언을 숨깁니다. 그것은 무엇이며 그것을 수정하는 방법. 이전 빌드에서는 그렇지 않았습니다. 이것은 같은 이름으로 지역 및 전역 변수 를 선언했음을 의미합니다. 로컬 범위에서 전역 변수는 숨겨져(보이지 않음) 컴파일러에서 경고합니다. 탈출구는 다른 이름을 부여하는 것입니다. Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные www.mql5.com Основы языка / Переменные / Глобальные переменные - Документация по MQL5 gumgum 2011.01.19 15:58 #2713 AlexSTAL : 이것은 내가 스스로에게 여러 번 던진 질문입니다... 서비스데스크에 글을 남겼는데....빠르게 답변해주셨어요! 얼지 마... Test Account 2011.01.19 16:00 #2714 Jager : 컴파일 후 전략 테스터의 입력 매개변수는 자체적으로 재설정됩니다. 시작, 단계, 중지. 컴파일 후 매번 필요한 테스트 매개변수를 재설정해야 합니다. 매우 불편합니다. 행동을 더 자세히 설명할 수 있습니까? 시험을 마친. 컴파일하는 동안과 터미널을 다시 시작할 때 모두 설정이 저장되었습니다. DV2010 2011.01.19 20:33 #2715 계정 상태 값으로 표시줄을 초기화하는 데 문제가 있습니다. 간단히 말해서 Print( ) 출력에서 히스토리 기간에 테스트할 때 Equity가 변경되지만 동일한 변경 값을 Indicator의 데이터 버퍼에 쓰려는 시도는 표시되지 않지만 가격에 쓰는 "용량"은 이미 확인되며, 테스터 측의 오류 및 비고는 없습니다. 문제는 스레드의 마지막 여섯 번째 게시물에 자세히 설명되어 있습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/2963 Осциллятор Equity средствами MQL5 www.mql5.com С другой стороны, трудно понять, можно ли менять график осциллятора (а точнее буфер его данных) из кода OnTick эксперта, где метод AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) работает. Виталий 2011.01.19 23:21 #2716 그리고 나를 위해 32비트는 재컴파일이 필요하지 않았고 64비트는 필요하지 않았습니다) Ruslan Khasanov 2011.01.20 00:48 #2717 리소스 파일에 액세스하는 올바른 방법은 무엇입니까? #resource "euro.bmp" .... .... .... string res= MQL5InfoString ( MQL5_PROGRAM_NAME )+ "::euro" ; 좋아요? [삭제] 2011.01.20 06:35 #2718 마지막 빌드에 버그가 있었습니다. 기능 if (prev_calculated== 0 ) 모든 진드기 에 대해 작업을 시작했으며 진드기가 없더라도. 마치 반복되는 것처럼(초당 4회가 안정적임). 그리고 현재 터미널은 창을 스크롤하지 않지만 계속해서 무언가를 로드하고 표시기는 약간의 초(화면에 있는 것)를 필요로 합니다. 이때 작업관리자에서 커널 시간을 표시하는 일정의 값은 양 코어 모두 최대값이고 프로세서 부하도 가해지며 MT가 느려진다. , 제거하면 부하가 없지만 루프는 남아 있음). 차트에서 지표가 제거되면 잠시 후 다운로드가 중지됩니다. 이것은 전에 한 번도 발생하지 않은 일입니다. 그것이 코드이기 전에 : if (rates_total< 0 ) { printf ( "На графике отсутствуют исторические данные" ); return ( 0 ); } if (rates_total<DATA_LIMIT) { printf ( "Недостаточно исторических данных, необходимое количество: " + string (DATA_LIMIT)); return ( 0 ); } 데이터가 충분하기 때문에 코드의 메시지는 인쇄되지 않습니다. 그리고 ~에서 prev_calculated 테스트 메시지가 계속 표시됩니다. 이 게시물을 작성하는 동안 - 20MB가 로드되고 계속됩니다. 최대한 빨리 수정해주세요. 최신 빌드가 없는 사람이 있으면 공유하십시오. Konstantin Gruzdev 2011.01.20 07:42 #2719 -Alexey- : 마지막 빌드에 버그가 있었습니다. if (prev_calculated== 0 ) 함수는 이제 모든 틱마다 실행됩니다... 비슷하게. Ilyas 2011.01.20 13:00 #2720 Kos : 리소스 파일에 액세스하는 올바른 방법은 무엇입니까? 좋아요? "myexp.ex5::euro.bmp" 1...265266267268269270271272273274275276277278279...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
컴파일 후 전략 테스터의 입력 매개변수는 자체적으로 재설정됩니다. 시작, 단계, 중지.
컴파일 후 매번 필요한 테스트 매개변수를 재설정해야 합니다.
매우 불편합니다.
행동을 더 자세히 설명할 수 있습니까?
시험을 마친. 컴파일하는 동안과 터미널을 다시 시작할 때 모두 설정이 저장되었습니다.
계정 상태 값으로 표시줄을 초기화하는 데 문제가 있습니다.
간단히 말해서 Print( ) 출력에서 히스토리 기간에 테스트할 때 Equity가 변경되지만 동일한 변경 값을 Indicator의 데이터 버퍼에 쓰려는 시도는 표시되지 않지만 가격에 쓰는 "용량"은 이미 확인되며, 테스터 측의 오류 및 비고는 없습니다.
문제는 스레드의 마지막 여섯 번째 게시물에 자세히 설명되어 있습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/2963
모든 진드기 에 대해 작업을 시작했으며 진드기가 없더라도. 마치 반복되는 것처럼(초당 4회가 안정적임). 그리고 현재 터미널은 창을 스크롤하지 않지만 계속해서 무언가를 로드하고 표시기는 약간의 초(화면에 있는 것)를 필요로 합니다. 이때 작업관리자에서 커널 시간을 표시하는 일정의 값은 양 코어 모두 최대값이고 프로세서 부하도 가해지며 MT가 느려진다. , 제거하면 부하가 없지만 루프는 남아 있음). 차트에서 지표가 제거되면 잠시 후 다운로드가 중지됩니다. 이것은 전에 한 번도 발생하지 않은 일입니다. 그것이 코드이기 전에 :
데이터가 충분하기 때문에 코드의 메시지는 인쇄되지 않습니다. 그리고 ~에서
테스트 메시지가 계속 표시됩니다.
이 게시물을 작성하는 동안 - 20MB가 로드되고 계속됩니다.
최대한 빨리 수정해주세요.
최신 빌드가 없는 사람이 있으면 공유하십시오.
마지막 빌드에 버그가 있었습니다. if (prev_calculated== 0 ) 함수는 이제 모든 틱마다 실행됩니다...
