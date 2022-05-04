오류, 버그, 질문 - 페이지 273 1...266267268269270271272273274275276277278279280...3184 새 코멘트 Ruslan Khasanov 2011.01.20 13:09 #2721 mql5 : "myexp.ex5::euro.bmp" 감사합니다. 최신 빌드의 변경 사항에 대한 설명을 수정하십시오. Konstantin Gruzdev 2011.01.20 20:47 #2722 Lizar : -알렉시 -: 마지막 빌드에 버그가 있었습니다. if (prev_calculated== 0 ) 함수는 이제 모든 틱마다 실행됩니다... 비슷하게. 터미널을 다시 시작했습니다. 모든 것이 정상입니다. 그것이 무엇인지 - 이해하지 못했습니다. Andrey Dik 2011.01.20 20:53 #2723 나만 '불운'인가? 마지막으로 어떤 종류의 버그를 발견했는지 기억조차 나지 않습니다. 모든 것이 잘 작동합니다. [삭제] 2011.01.20 23:20 #2724 Lizar : 터미널을 다시 시작했습니다. 모든 것이 정상입니다. 그것이 무엇인지 - 이해하지 못했습니다. 나에게도 모든 것이 정상으로 돌아왔다. 서버에 문제가 있었던 것은 아닐까요? gumgum 2011.01.21 02:13 #2725 차트에서 제거할 " 지표 목록 "에서 여러 지표를 강조 표시한다는 가정을 추가할 수 있습니까? 그리고 "데이터 창"에서 지표를 삭제할 수 없는 이유는 무엇입니까? DV2010 2011.01.21 07:32 #2726 그의 게시물 #24 h ttp://www.mql5.com/ru/forum/2963/page5 의 지표에 계정 상태 지표의 역학을 표시할 가능성 문제를 구체화했습니다. Slava 2011.01.21 10:19 #2727 gumgum : 그리고 "데이터 창"에서 지표를 삭제할 수 없는 이유는 무엇입니까? 할 수 있다. 표시기 속성 - "시각화" 탭 - " 데이터 창 에 표시" 확인란 Voodoo_King 2011.01.21 10:22 #2728 Voodoo_King : 빌드 381. 아무것도 변경되지 않았습니다!!! 터미널이 다시 시작될 때마다 전문가는 다른 매개변수(무엇이든)로 초기화됩니다. mql5 : 재생산, 우리는 이해합니다. 빌드 384. 4개의 창에 대해 두 명의 전문가를 시도했습니다. 알겠습니다. 작동합니다. 나는 이미 기뻤다))) 나는 20개의 창에서 그것을 시도했다 - 여전히 작동하지 않는다!!! PS True, 안정성이 나타났습니다-매개 변수가 복원되지 않고 기본 항목으로 명확하게 복원됩니다 ... Anton 2011.01.21 11:39 #2729 Voodoo_King : 빌드 384. 4개의 창에 대해 두 명의 전문가를 시도했습니다. 알겠습니다. 작동합니다. 나는 이미 기뻤다))) 나는 20개의 창에서 그것을 시도했다 - 여전히 작동하지 않는다!!! PS True, 안정성이 나타났습니다-매개 변수가 복원되지 않고 기본 항목으로 명확하게 복원됩니다 ... 수정 사항은 다음 빌드에 있습니다. vda 2011.01.21 14:07 #2730 어드바이저에 인디케이터 라인 인덱스 값을 표시하는 방법을 알려주세요. 첫 번째 줄과 두 번째 줄의 값이 필요합니다. 그러나 tokay 기능에 대한 설명에는 다른 방식으로 수행해야 하는 것으로 이해하므로 가능성이 없습니다. int iCustom ( 끈 기호 , ENUM_TIMEFRAMES, 끈 이름 ...); MT4에서 인덱스는 int 모드로 지정되었습니다. 이중 iCustom ( 문자열 기호, int timeframe, 문자열 이름, ..., int 모드, int shift) 아니면 나를 진리의 길로 인도하라, 내가 스스로 알아낼 수 있고, 나는 3 일 동안 포럼을 돌아 다녔지만 그런 것은 없었습니다 ... 코딩 도움말 묻다! [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 1...266267268269270271272273274275276277278279280...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
"myexp.ex5::euro.bmp"
마지막 빌드에 버그가 있었습니다. if (prev_calculated== 0 ) 함수는 이제 모든 틱마다 실행됩니다...
나만 '불운'인가?
마지막으로 어떤 종류의 버그를 발견했는지 기억조차 나지 않습니다. 모든 것이 잘 작동합니다.
터미널을 다시 시작했습니다. 모든 것이 정상입니다. 그것이 무엇인지 - 이해하지 못했습니다.
차트에서 제거할 " 지표 목록 "에서 여러 지표를 강조 표시한다는 가정을 추가할 수 있습니까?
그의 게시물 #24 h ttp://www.mql5.com/ru/forum/2963/page5 의 지표에 계정 상태 지표의 역학을 표시할 가능성 문제를 구체화했습니다.
그리고 "데이터 창"에서 지표를 삭제할 수 없는 이유는 무엇입니까?
빌드 381. 아무것도 변경되지 않았습니다!!!
터미널이 다시 시작될 때마다 전문가는 다른 매개변수(무엇이든)로 초기화됩니다.
재생산, 우리는 이해합니다.
빌드 384. 4개의 창에 대해 두 명의 전문가를 시도했습니다. 알겠습니다. 작동합니다. 나는 이미 기뻤다))) 나는 20개의 창에서 그것을 시도했다 - 여전히 작동하지 않는다!!!
PS True, 안정성이 나타났습니다-매개 변수가 복원되지 않고 기본 항목으로 명확하게 복원됩니다 ...
어드바이저에 인디케이터 라인 인덱스 값을 표시하는 방법을 알려주세요. 첫 번째 줄과 두 번째 줄의 값이 필요합니다.
그러나 tokay 기능에 대한 설명에는 다른 방식으로 수행해야 하는 것으로 이해하므로 가능성이 없습니다.
int iCustom ( 끈 기호 , ENUM_TIMEFRAMES, 끈 이름 ...);
MT4에서 인덱스는 int 모드로 지정되었습니다.
아니면 나를 진리의 길로 인도하라, 내가 스스로 알아낼 수 있고,
나는 3 일 동안 포럼을 돌아 다녔지만 그런 것은 없었습니다 ...