mql5 :
"myexp.ex5::euro.bmp"
감사합니다. 최신 빌드의 변경 사항에 대한 설명을 수정하십시오.
 
Lizar :
-알렉시 -:

마지막 빌드에 버그가 있었습니다. if (prev_calculated== 0 ) 함수는 이제 모든 틱마다 실행됩니다...
비슷하게.
터미널을 다시 시작했습니다. 모든 것이 정상입니다. 그것이 무엇인지 - 이해하지 못했습니다.
 

나만 '불운'인가?

마지막으로 어떤 종류의 버그를 발견했는지 기억조차 나지 않습니다. 모든 것이 잘 작동합니다.

Lizar :
차트에서 제거할 " 지표 목록 "에서 여러 지표를 강조 표시한다는 가정을 추가할 수 있습니까?


그리고 "데이터 창"에서 지표를 삭제할 수 없는 이유는 무엇입니까?

 

그의 게시물 #24 h ttp://www.mql5.com/ru/forum/2963/page5 의 지표에 계정 상태 지표의 역학을 표시할 가능성 문제를 구체화했습니다.

 
gumgum :

그리고 "데이터 창"에서 지표를 삭제할 수 없는 이유는 무엇입니까?

할 수 있다. 표시기 속성 - "시각화" 탭 - " 데이터 창 에 표시" 확인란
 
Voodoo_King :
빌드 381. 아무것도 변경되지 않았습니다!!!

터미널이 다시 시작될 때마다 전문가는 다른 매개변수(무엇이든)로 초기화됩니다.



mql5 :
재생산, 우리는 이해합니다.

빌드 384. 4개의 창에 대해 두 명의 전문가를 시도했습니다. 알겠습니다. 작동합니다. 나는 이미 기뻤다))) 나는 20개의 창에서 그것을 시도했다 - 여전히 작동하지 않는다!!!

PS True, 안정성이 나타났습니다-매개 변수가 복원되지 않고 기본 항목으로 명확하게 복원됩니다 ...

 
Voodoo_King :



수정 사항은 다음 빌드에 있습니다.
 

어드바이저에 인디케이터 라인 인덱스 값을 표시하는 방법을 알려주세요. 첫 번째 줄과 두 번째 줄의 값이 필요합니다.

그러나 tokay 기능에 대한 설명에는 다른 방식으로 수행해야 하는 것으로 이해하므로 가능성이 없습니다.

int iCustom (    기호 , ENUM_TIMEFRAMES,   이름 ...);

MT4에서 인덱스는 int 모드로 지정되었습니다.

이중 iCustom ( 문자열 기호, int timeframe, 문자열 이름, ..., int 모드, int shift)


아니면 나를 진리의 길로 인도하라, 내가 스스로 알아낼 수 있고,

나는 3 일 동안 포럼을 돌아 다녔지만 그런 것은 없었습니다 ...

