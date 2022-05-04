오류, 버그, 질문 - 페이지 267 1...260261262263264265266267268269270271272273274...3184 새 코멘트 Aleksandr Chugunov 2011.01.18 21:34 #2661 Trolls : 자동 업데이트란 LiveUpdate 시스템을 통해 사용할 수 있습니다. 그것을 실행하는 방법 터미널이 업데이트되지 않음 OS Win 7 - 32에서 터미널은 "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable 명령으로 실행됩니다. Z.Y. 매번 재설치가 가능한가요? 그것은 모두 브로커에 달려 있습니다. 계정이 "중개자" MetaQuotes에 의해 유지되는 경우 터미널은 잠시 후 자체적으로 업데이트됩니다. 계정이 MetaQuotes에 의해 보유되지 않은 경우 브로커 직원의 반응 속도에 따라 다릅니다. Yedelkin 2011.01.18 21:41 #2662 AlexSTAL : Windows 휴지통에서 (비활성화되지 않은 경우) 과연, 바구니에! 낮은 활. Jager 2011.01.18 21:58 #2663 AlexSTAL : 그것은 모두 브로커에 달려 있습니다. 계정이 "중개자" MetaQuotes에 의해 유지되는 경우 터미널은 잠시 후 자체적으로 업데이트됩니다. 계정이 MetaQuotes에 의해 보유되지 않은 경우 브로커 직원의 반응 속도에 따라 다릅니다. 농담도 그 정도는 아니다. 업데이트가 게시된 것 같지만 다운로드 후 빌드 375가 설치되지만 파일에는 빌드 373이라고 나와 있지만 이론상으로는 381이어야 합니다. 일반적으로 말장난은 여전히 동일합니다. Aleksandr Chugunov 2011.01.18 22:02 #2664 Jager : 농담도 그 정도는 아니다. 업데이트가 게시된 것 같지만 다운로드 후 빌드 375가 설치되지만 파일에는 빌드 373이라고 나와 있지만 이론상으로는 381이어야 합니다. 일반적으로 말장난은 여전히 동일합니다. 농담이 아닙니다. https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe 파일은 웹 설치 프로그램입니다. 이것은 373의 그의 버전이며 313일 수 있습니다. 그리고 375가 설치되고 있다는 사실은 모든 서버가 아직 업데이트되지 않았을 가능성이 높기 때문입니다... Renat Fatkhullin 2011.01.18 22:07 #2665 Trolls : 자동 업데이트란 LiveUpdate 시스템을 통해 사용할 수 있습니다. 다시 설치할 필요가 없습니다. 터미널 자체에서 업데이트하라는 메시지가 표시될 때까지 기다리기만 하면 됩니다. 우선 MetaQuotes-Demo 데모 서버에서 업데이트가 이루어지며 하루나 이틀이면 브로커 서버에서 업데이트됩니다. 또한 프록시 서버는 전체 네트워크의 성능에 영향을 미치지 않도록 업데이트 속도를 조절합니다. 따라서 새 버전에 대한 뉴스가 출시될 때 모든 단말기에 업데이트가 즉시 제공되지는 않습니다. Renat Fatkhullin 2011.01.18 22:11 #2666 Jager : 농담도 그 정도는 아니다. 업데이트가 게시된 것 같지만 다운로드 후 빌드 375가 설치되지만 파일에는 빌드 373이라고 나와 있지만 이론상으로는 381이어야 합니다. 일반적으로 말장난은 여전히 동일합니다. 사실 우리는 변경할 수 없는 웹 설치 프로그램(크기 300kb)을 사용합니다. 이 설치 프로그램은 실제로 하루에 여러 번 동기화되는 CDN 네트워크 를 통해 작업 구성 요소를 다운로드합니다. 업데이트가 아직 제공되지 않은 경우에도 사용자가 릴리스에 대해 미리 알 수 있도록 새 빌드를 발표합니다. Jager 2011.01.18 22:19 #2667 Renat : 사실 우리는 변경할 수 없는 웹 설치 프로그램(크기 300kb)을 사용합니다. 이 설치 프로그램은 실제로 하루에 여러 번 동기화되는 CDN 네트워크 를 통해 작업 구성 요소를 다운로드합니다. 업데이트가 아직 제공되지 않은 경우에도 사용자가 릴리스에 대해 미리 알 수 있도록 새 빌드를 발표합니다. 감사합니다. 이제 모든 것이 명확해졌습니다. (당신은 기관차에 있어야합니다) ;) 그러나 "업데이트 확인" 버튼이 있으면 좋을 것입니다. (모든 프로그램에서 평소와 같이) 질문이 전혀 없을 것이고 편리함이 더해질 것입니다. (도움말, 정보..., "닫기" 옆, " LiveUpdate " 버튼) Trolls 2011.01.18 22:34 #2668 Renat : 다시 설치할 필요가 없습니다. 터미널 자체에서 업데이트하라는 메시지가 표시될 때까지 기다리기만 하면 됩니다. 우선 MetaQuotes-Demo 데모 서버에서 업데이트가 이루어지며 하루나 이틀이면 브로커 서버에서 업데이트됩니다. 나는 당신의 서버를 사용하고 있습니다. 여전히 업데이트되지 않은 비용은 375 빌드입니다(이전 페이지의 그림 참조). 두 번째 업데이트가 이미 나왔습니다. 메뉴 항목에서 새 버전 및 업데이트를 강제 확인하십시오. Yedelkin 2011.01.18 22:46 #2669 새 빌드에서 이러한 디자인을 위해 input ushort HonduraRW = 180 ; ... int OnCalculate (...) { for ( int j= 0 ;j< HonduraRW ;j++) {...} } 컴파일러는 "표현식은 항상 거짓입니다"라는 경고를 발행하기 시작했습니다. 우리는 표현 j< HonduraRW 에 대해 이야기하고 있습니다. 다른 유형의 변수를 비교하는 특징은 무엇입니까? vda 2011.01.18 23:26 #2670 MT4에서와 같이 "따옴표 보관"을 사용하여 MT5에서 작업할 수 있기를 원하지만 전혀 그렇지 않습니다. 만들어주세요. 1...260261262263264265266267268269270271272273274...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
자동 업데이트란 LiveUpdate 시스템을 통해 사용할 수 있습니다.
그것을 실행하는 방법
터미널이 업데이트되지 않음
OS Win 7 - 32에서 터미널은 "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable 명령으로 실행됩니다.
Z.Y. 매번 재설치가 가능한가요?
Windows 휴지통에서 (비활성화되지 않은 경우)
그것은 모두 브로커에 달려 있습니다. 계정이 "중개자" MetaQuotes에 의해 유지되는 경우 터미널은 잠시 후 자체적으로 업데이트됩니다. 계정이 MetaQuotes에 의해 보유되지 않은 경우 브로커 직원의 반응 속도에 따라 다릅니다.
농담도 그 정도는 아니다. 업데이트가 게시된 것 같지만 다운로드 후 빌드 375가 설치되지만 파일에는 빌드 373이라고 나와 있지만 이론상으로는 381이어야 합니다.
농담이 아닙니다.
https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe 파일은 웹 설치 프로그램입니다. 이것은 373의 그의 버전이며 313일 수 있습니다.
그리고 375가 설치되고 있다는 사실은 모든 서버가 아직 업데이트되지 않았을 가능성이 높기 때문입니다...
다시 설치할 필요가 없습니다. 터미널 자체에서 업데이트하라는 메시지가 표시될 때까지 기다리기만 하면 됩니다.
우선 MetaQuotes-Demo 데모 서버에서 업데이트가 이루어지며 하루나 이틀이면 브로커 서버에서 업데이트됩니다.
또한 프록시 서버는 전체 네트워크의 성능에 영향을 미치지 않도록 업데이트 속도를 조절합니다. 따라서 새 버전에 대한 뉴스가 출시될 때 모든 단말기에 업데이트가 즉시 제공되지는 않습니다.
사실 우리는 변경할 수 없는 웹 설치 프로그램(크기 300kb)을 사용합니다. 이 설치 프로그램은 실제로 하루에 여러 번 동기화되는 CDN 네트워크 를 통해 작업 구성 요소를 다운로드합니다.
업데이트가 아직 제공되지 않은 경우에도 사용자가 릴리스에 대해 미리 알 수 있도록 새 빌드를 발표합니다.
감사합니다. 이제 모든 것이 명확해졌습니다. (당신은 기관차에 있어야합니다) ;)
그러나 "업데이트 확인" 버튼이 있으면 좋을 것입니다. (모든 프로그램에서 평소와 같이)
질문이 전혀 없을 것이고 편리함이 더해질 것입니다. (도움말, 정보..., "닫기" 옆, " LiveUpdate " 버튼)
새 빌드에서 이러한 디자인을 위해
컴파일러는 "표현식은 항상 거짓입니다"라는 경고를 발행하기 시작했습니다. 우리는 표현 j< HonduraRW 에 대해 이야기하고 있습니다.
다른 유형의 변수를 비교하는 특징은 무엇입니까?
MT4에서와 같이 "따옴표 보관"을 사용하여 MT5에서 작업할 수 있기를 원하지만 전혀 그렇지 않습니다. 만들어주세요.