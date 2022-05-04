오류, 버그, 질문 - 페이지 267

Trolls :

자동 업데이트란 LiveUpdate 시스템을 통해 사용할 수 있습니다.

그것을 실행하는 방법

터미널이 업데이트되지 않음

OS Win 7 - 32에서 터미널은 "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable 명령으로 실행됩니다.

Z.Y. 매번 재설치가 가능한가요?

그것은 모두 브로커에 달려 있습니다. 계정이 "중개자" MetaQuotes에 의해 유지되는 경우 터미널은 잠시 후 자체적으로 업데이트됩니다. 계정이 MetaQuotes에 의해 보유되지 않은 경우 브로커 직원의 반응 속도에 따라 다릅니다.
 
AlexSTAL :

Windows 휴지통에서 (비활성화되지 않은 경우)

과연, 바구니에! 낮은 활.
 
농담도 그 정도는 아니다. 업데이트가 게시된 것 같지만 다운로드 후 빌드 375가 설치되지만 파일에는 빌드 373이라고 나와 있지만 이론상으로는 381이어야 합니다.

일반적으로 말장난은 여전히 동일합니다.

 
Jager :

농담이 아닙니다.

https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe 파일은 웹 설치 프로그램입니다. 이것은 373의 그의 버전이며 313일 수 있습니다.

그리고 375가 설치되고 있다는 사실은 모든 서버가 아직 업데이트되지 않았을 가능성이 높기 때문입니다...

 
Trolls :

자동 업데이트란 LiveUpdate 시스템을 통해 사용할 수 있습니다.

다시 설치할 필요가 없습니다. 터미널 자체에서 업데이트하라는 메시지가 표시될 때까지 기다리기만 하면 됩니다.

우선 MetaQuotes-Demo 데모 서버에서 업데이트가 이루어지며 하루나 이틀이면 브로커 서버에서 업데이트됩니다.

또한 프록시 서버는 전체 네트워크의 성능에 영향을 미치지 않도록 업데이트 속도를 조절합니다. 따라서 새 버전에 대한 뉴스가 출시될 때 모든 단말기에 업데이트가 즉시 제공되지는 않습니다.

 
사실 우리는 변경할 수 없는 웹 설치 프로그램(크기 300kb)을 사용합니다. 이 설치 프로그램은 실제로 하루에 여러 번 동기화되는 CDN 네트워크 를 통해 작업 구성 요소를 다운로드합니다.

업데이트가 아직 제공되지 않은 경우에도 사용자가 릴리스에 대해 미리 알 수 있도록 새 빌드를 발표합니다.

 
감사합니다. 이제 모든 것이 명확해졌습니다. (당신은 기관차에 있어야합니다) ;)

그러나 "업데이트 확인" 버튼이 있으면 좋을 것입니다. (모든 프로그램에서 평소와 같이)

질문이 전혀 없을 것이고 편리함이 더해질 것입니다. (도움말, 정보..., "닫기" 옆, " LiveUpdate " 버튼)

 
Renat :

나는 당신의 서버를 사용하고 있습니다. 여전히 업데이트되지 않은 비용은 375 빌드입니다(이전 페이지의 그림 참조). 두 번째 업데이트가 이미 나왔습니다. 메뉴 항목에서 새 버전 및 업데이트를 강제 확인하십시오.
 

새 빌드에서 이러한 디자인을 위해

 input ushort   HonduraRW = 180 ;  
...   

int OnCalculate (...)
{
  for ( int j= 0 ;j< HonduraRW ;j++)
   {...}
}

컴파일러는 "표현식은 항상 거짓입니다"라는 경고를 발행하기 시작했습니다. 우리는 표현 j< HonduraRW 에 대해 이야기하고 있습니다.

다른 유형의 변수를 비교하는 특징은 무엇입니까?

 

MT4에서와 같이 "따옴표 보관"을 사용하여 MT5에서 작업할 수 있기를 원하지만 전혀 그렇지 않습니다. 만들어주세요.


