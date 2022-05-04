오류, 버그, 질문 - 페이지 134 1...127128129130131132133134135136137138139140141...3184 새 코멘트 [삭제] 2010.09.15 19:41 #1331 EQU : 앉아있어..보고있어.. MQL5와 MQL4가 같은 팀에서 작성되었다는 것이 믿기지 않습니다.((( MQ4 - 비행.. MQ5 - 베이비 토크 .. 나는 누군가를 화나게하고 싶지 않았지만 .. ((( MT4 출시 이후 얼마나 재미있는 시간이 흘렀습니까? 지금부터 2년 후 MT5는 "완벽한 거래 시스템"으로 간주됩니다... Slava 2010.09.15 19:45 #1332 Dmitriy2 : 나는이 주제를 본 적이 없습니다 ... 예, 동일합니다 ... 사실은 모든 경우에 대해 어리석게도 각 줄에 대해 검사를 수행하여 코드를 혼란스럽게 하고 쌓이게 하지는 않을 것입니다. 이것이 논의되지 않으면 ... 목발이 추가되고 상당히 큰 프로젝트가 마침내 완전히 다시 완료되어 작업을 시작합니다 ... 그러나 일반적으로 나는이 접근 방식에 놀랐습니다 ... 그러한 질문이 제기 된 것은 이번이 처음이 아닙니다 (앞으로 다른 사람들과 함께 한 번 이상 제기 될 것이라고 확신합니다). "처음처럼" 매번 이 버그를 해결하기 위해 수행해야 하는 작업을 설명하기 위해 자신과 다른 사람들의 작업 시간을 많이 할애합니다. 당신이 해야 할 일은 Expert Advisor를 시작할 때 해당 브랜치에서 권장하는 이 하나를 TESTER에 추가하는 것입니다. 쉘이 글리치를 암시하고 아주 정확하게 정의된 글리치를 의미해서는 안 되며 이러한 글리치는 코드에서 우회되어야 했습니다. 또한 TERMINAL은 정확하고 올바르게 작동하며 오류가 없습니다(이 상황에서). 그러나 테스터의 작업은 터미널의 작업과 다릅니다. ps equi 안녕하세요 :) 다시 한 번 반복합니다. 설명서에 설명되어 있는 지표 작업 방법을 미리 권장했습니다(누군가는 단순히 설명서를 읽지 않음). 표시기 핸들 이 생성된 직후에는 아직 데이터가 없습니다. 그것들은 완전히 다른 흐름에서 계산되어야 합니다. 클라이언트 터미널에서 즉시 데이터를 수신한다는 사실을 행운이라고 생각하십시오. 다시 한 번 데이터를 수신하지 못할 수 있습니다. 테스터는 터미널보다 더 결정적입니다. 모든 것이 훨씬 더 동기적입니다. 그리고 핸들이 생성된 직후에는 데이터를 받을 수 없습니다. 이 경우 "절대"는 "가끔"과 동일합니다. "때때로"모두 동일하게 특정 수표를 준비해야합니다. 여기에 슬립으로 체크 사이클도 넣어보세요. 그리고 모든 것이 인생에서와 같을 것입니다. PS 음, 매번 반복할 때마다 새로운 핸들을 생성할 필요는 없습니다. 이것은 어떤 관점에서 보아도 잘못된 것입니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Типы индикаторов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Типы индикаторов - Документация по MQL5 프로그래머 전문 고문 - 기타 [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 Дмитрий 2010.09.16 11:45 #1333 stringo : 다시 한 번 반복합니다. 설명서에 설명되어 있는 지표 작업 방법을 미리 권장했습니다(누군가는 단순히 설명서를 읽지 않음). 표시기 핸들 이 생성된 직후에는 아직 데이터가 없습니다. 그것들은 완전히 다른 흐름에서 계산되어야 합니다. 클라이언트 터미널에서 즉시 데이터를 수신한다는 사실을 행운이라고 생각하십시오. 다시 한 번, 데이터를 수신하지 못할 수 있습니다. 테스터는 터미널보다 더 결정적입니다. 모든 것이 훨씬 더 동기적입니다. 그리고 핸들이 생성된 직후에는 데이터를 받을 수 없습니다. 이 경우 "절대"는 "가끔"과 같습니다. "때때로"모두 동일하게 특정 수표를 준비해야합니다. 여기에 슬립으로 체크 사이클도 넣어보세요. 그리고 모든 것이 인생에서와 같을 것입니다. PS 음, 매번 반복할 때마다 새로운 핸들을 생성할 필요는 없습니다. 이것은 어떤 관점에서 보아도 잘못된 것입니다. 그렇다면 두 가지 기능이 필요하다는 것이 밝혀졌습니다 (초과 시간 ...). 이는 코드별 지표에 대한 데이터가 항상 다르다는 사실을 고려한 것입니다. 그럼 괜찮을까요? if (ХендлПараболик(ТФОткрытияпоSAR,SAR_stepОткрытияпоSAR,SAR_maximumОткрытияпоSAR, 2 )==true) ЗначениеПараболик=Параболик(ТФОткрытияпоSAR,SAR_stepОткрытияпоSAR,SAR_maximumОткрытияпоSAR, 1 ); //+----------------------------------------------------------------------------+ //Функция создания и проверки хендла Parabolic SAR MQL5 | //+----------------------------------------------------------------------------+ bool ХендлПараболик( ENUM_TIMEFRAMES период, double step, double maximum, int бар) { Parabolic= iSAR (СИМВОЛ,период,step,maximum); for ( int i= 0 ;i< 100 ;i=i+ 1 ) { if ( BarsCalculated (Parabolic)>бар) return (true); Sleep ( 50 ); } return (false); } //+------------------------------------------------------------------+ //+----------------------------------------------------------------------------+ //Функция Parabolic SAR MQL5 | //+----------------------------------------------------------------------------+ double Параболик( ENUM_TIMEFRAMES период, double step, double maximum, int бар) { double ЗначениеParabolic[ 1 ]; CopyBuffer (Parabolic, 0 ,бар, 1 ,ЗначениеParabolic); return (ЗначениеParabolic[ 0 ]); } Sergey Gritsay 2010.09.16 16:56 #1334 SymbolInfoSessionTrade() 함수 에 대한 현재 거래 세션의 인덱스를 얻는 방법을 아는 사람이 있습니까? 도움말 은 시작 시간과 종료 시간을 가져와야 하는 세션의 시퀀스 번호를 알려줍니다. 세션 인덱싱은 0부터 시작합니다. Sergey Gritsay 2010.09.16 16:56 #1334

SymbolInfoSessionTrade() 함수 에 대한 현재 거래 세션의 인덱스를 얻는 방법을 아는 사람이 있습니까?

도움말 은 시작 시간과 종료 시간을 가져와야 하는 세션의 시퀀스 번호를 알려줍니다. 세션 인덱싱은 0부터 시작합니다.

Rashid Umarov 2010.09.16 17:01 #1335

Expert Advisors의 제한 사항 및 확인 기사 읽기

Sergey Gritsay 2010.09.16 17:12 #1336

Rosh :

Expert Advisors의 제한 사항 및 확인 기사 읽기

팁 고마워.

Vladimir 2010.09.16 18:18 #1337

추천해주세요. 고문의 시작 부분에 그런 줄이 필요합니까?

void OnTick (){ if (! MQL5InfoInteger ( MQL5_TRADE_ALLOWED )) return ;

그렇지 않다면 어떤 경우에 필요합니까?

Mykola Demko 2010.09.16 18:27 #1338

gpwr :

추천해주세요. 고문의 시작 부분에 그런 줄이 필요합니까? 그렇지 않다면 어떤 경우에 필요합니까?

이 함수는 이 플래그가 활성화되었는지 확인합니다.

Rashid Umarov 2010.09.16 18:28 #1339

gpwr :

추천해주세요. 고문의 시작 부분에 그런 줄이 필요합니까? 그렇지 않다면 어떤 경우에 필요합니까?

mql5 프로그램에 대해 거래가 비활성화된 경우(예를 들어, 이 Expert Advisor가 시작될 때 거래를 허용하는 확인란의 선택을 취소한 경우) 거래 작업 이 수행되지 않습니다. 고문 자체는 평소와 같이 작동합니다. 직접 확인하세요. 사실은 모든 경우에 대해 어리석게도 각 줄에 대해 검사를 수행하여 코드를 혼란스럽게 하고 쌓이게 하지는 않을 것입니다. 이것이 논의되지 않으면 ... 목발이 추가되고 상당히 큰 프로젝트가 마침내 완전히 다시 완료되어 작업을 시작합니다 ...
그러나 일반적으로 나는이 접근 방식에 놀랐습니다 ... 그러한 질문이 제기 된 것은 이번이 처음이 아닙니다 (앞으로 다른 사람들과 함께 한 번 이상 제기 될 것이라고 확신합니다). "처음처럼" 매번 이 버그를 해결하기 위해 수행해야 하는 작업을 설명하기 위해 자신과 다른 사람들의 작업 시간을 많이 할애합니다.
당신이 해야 할 일은 Expert Advisor를 시작할 때 해당 브랜치에서 권장하는 이 하나를 TESTER에 추가하는 것입니다.
쉘이 글리치를 암시하고 아주 정확하게 정의된 글리치를 의미해서는 안 되며 이러한 글리치는 코드에서 우회되어야 했습니다. 또한 TERMINAL은 정확하고 올바르게 작동하며 오류가 없습니다(이 상황에서). 그러나 테스터의 작업은 터미널의 작업과 다릅니다.
다시 한 번 반복합니다. 설명서에 설명되어 있는 지표 작업 방법을 미리 권장했습니다(누군가는 단순히 설명서를 읽지 않음).
표시기 핸들 이 생성된 직후에는 아직 데이터가 없습니다. 그것들은 완전히 다른 흐름에서 계산되어야 합니다. 클라이언트 터미널에서 즉시 데이터를 수신한다는 사실을 행운이라고 생각하십시오. 다시 한 번 데이터를 수신하지 못할 수 있습니다.
테스터는 터미널보다 더 결정적입니다. 모든 것이 훨씬 더 동기적입니다. 그리고 핸들이 생성된 직후에는 데이터를 받을 수 없습니다. 이 경우 "절대"는 "가끔"과 동일합니다. "때때로"모두 동일하게 특정 수표를 준비해야합니다. 여기에 슬립으로 체크 사이클도 넣어보세요. 그리고 모든 것이 인생에서와 같을 것입니다.
PS 음, 매번 반복할 때마다 새로운 핸들을 생성할 필요는 없습니다. 이것은 어떤 관점에서 보아도 잘못된 것입니다.
그렇다면 두 가지 기능이 필요하다는 것이 밝혀졌습니다 (초과 시간 ...). 이는 코드별 지표에 대한 데이터가 항상 다르다는 사실을 고려한 것입니다. 그럼 괜찮을까요?
