TESTER MT5 384에 대한 질문입니다.
----------------------------------
문제: 입력 매개변수 탭에 값 12.0이 표시됩니다(예: 어드바이저의 일부 매개변수).
터미널을 닫고 EA 코드의 매개변수 값을 변경하고 컴파일하고 실행 후
터미널에서 매개 변수 값은 첫 번째 시작과 동일하게 유지됩니다(코드에는 이미 4.0이 있습니다).
솔루션: 테스터 폴더를 열고 거기에 있는 모든 로그와 파일을 삭제했습니다(따옴표 제외) - 이제 탭에서 모든 것이 정상입니다.
이제 입력 매개변수에 올바른 매개변수가 표시됩니다.
이것은 오류가 아닙니다. 테스터는 전문가의 입력 매개변수 목록이 변경될 때까지 설정을 구체적으로 기억합니다. 이렇게 하면 여러 번 다시 컴파일한 후 저장된 값으로 빠르게 테스트하는 데 도움이 됩니다.
전문가 코드에서 기본 전문가 설정을 지정하려면:
내가 만든 Expert Advisor를 이 메뉴에 표시하려면 어떻게 해야 합니까? 이 5개 부분만 강조 표시되고 그게 다입니다((나는 그것들이 필요하지 않습니다)
이보다 쉬울 수는 없습니다. Expert Advisor를 이 폴더에 붙여넣고 컴파일하십시오.
C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Advisors
모든 것이 작동합니다!
말해봐 - 코드의 논리가 정확합니까?
두 통화 쌍의 현재 포지션 의 랏수를 비교할 필요가 있습니다.
여기 posS1 - Symbol1의 현재 위치의 로트 크기 값을 취합니다.
posS2 - Symbol2의 현재 위치 랏 값입니다.
그런 다음 (posS2<=posS1)인 경우 비교합니다.
테스터를 실행하고 같은 방향(2쌍)으로 개폐가 시작되고, 이 비교를 삽입한 후,
이 코드가 없으면 모든 것이 잘 작동합니다. 논리가 깨진 곳을 알려주세요.
