최적화 중에 테스터는 입력 매개변수의 수가 완전히 다르지만 종종 "설정" 탭의 총 패스 수를 1280으로 표시합니다.

무엇으로 연결할 수 있습니까?

 
SoundChip :

유전자 알고리즘 모드?
TESTER MT5 384에 대한 질문입니다.

문제: 입력 매개변수 탭에 값 12.0이 표시됩니다(예: 어드바이저의 일부 매개변수).

터미널을 닫고 EA 코드의 매개변수 값을 변경하고 컴파일하고 실행 후

터미널에서 매개 변수 값은 첫 번째 시작과 동일하게 유지됩니다(코드에는 이미 4.0이 있습니다).

솔루션: 테스터 폴더를 열고 거기에 있는 모든 로그와 파일을 삭제했습니다(따옴표 제외) - 이제 탭에서 모든 것이 정상입니다.

이제 입력 매개변수에 올바른 매개변수가 표시됩니다.


매번 테스터에서 파일을 삭제 하지 않도록 이 오류를 해결할 수 있습니까?

 
이것은 오류가 아닙니다. 테스터는 전문가의 입력 매개변수 목록이 변경될 때까지 설정을 구체적으로 기억합니다. 이렇게 하면 여러 번 다시 컴파일한 후 저장된 값으로 빠르게 테스트하는 데 도움이 됩니다.

전문가 코드에서 기본 전문가 설정을 지정하려면:


 

내가 만든 Expert Advisor를 이 메뉴에 표시하려면 어떻게 해야 합니까? 이 5개 부분만 강조 표시되고 그게 다입니다((나는 그것들이 필요하지 않습니다)

 
이보다 쉬울 수는 없습니다. Expert Advisor를 이 폴더에 붙여넣고 컴파일하십시오.

C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Advisors

모든 것이 작동합니다!

 
감사합니다. 이제 모든 것이 명확해졌습니다.
 

말해봐 - 코드의 논리가 정확합니까?

두 통화 쌍의 현재 포지션 의 랏수를 비교할 필요가 있습니다. 

   if ( PositionSelect (Symbol1)== true )
     {
       double posS1= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME );
       if ( PositionSelect (Symbol2)== true )
        {
         double posS2= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME );  
         if (posS2<=posS1)    
            {  
             ...
            }
        }
     }  

여기 posS1 - Symbol1의 현재 위치의 로트 크기 값을 취합니다.

posS2 - Symbol2의 현재 위치 랏 값입니다.

그런 다음 (posS2<=posS1)인 경우 비교합니다.

테스터를 실행하고 같은 방향(2쌍)으로 개폐가 시작되고, 이 비교를 삽입한 후,

이 코드가 없으면 모든 것이 잘 작동합니다. 논리가 깨진 곳을 알려주세요.

 
Yedelkin :
유전자 알고리즘 모드?
네. 기사를 읽어야 합니다. 그들은 진실을 말합니다 - 문제가 해결되지 않으면 지침을 읽으십시오. :)
 
SoundChip :
네. 기사를 읽어야 합니다. 그들은 진실을 말합니다 - 문제가 해결되지 않으면 지침을 읽으십시오. :)
우선 클라이언트 터미널 은 다음을 수행합니다. / 테스터 / 테스터 와 협력 / Expert Advisor 최적화 / 최적화 유형 / Fast(유전 알고리즘)
