표시기의 순서를 변경하는 방법은 무엇입니까? 차트에서 제거되지 않았습니다.

alexluek :

MT4에서와 같이 "따옴표 보관"을 사용하여 MT5에서 작업할 수 있기를 원하지만 전혀 그렇지 않습니다. 만들어주세요.


그런 아카이브는 없으며 앞으로도 없을 것입니다.

이는 시세 기록 동기화 알고리즘 때문입니다.

Jager :

덕분에 도움이 되었습니다.

다음은 GBPUSD 기호에 대한 이익 포인트 및 가격의 반올림에 대한 몇 가지 오해입니다. 그렇게 해서는 안 될 것 같습니다.


단말의 논리에 따르면 , 이는 네팅 위치를 계산할 때 정상적인 현상입니다.

반올림이 필요한 경우 코드에서 직접 수행해야 합니다.

서비스 데스크의 개발자 응답에서:

중첩의 경우 공식에 의해 계산된 가격이 표시됩니다. 

Position Price = (Deal1*Volume1+...DealN*VolumeN)/(Volume1+...+VolumeN)
 
다시! 이것은 어떤 식 으로든 불가능합니다! 모든 것은 처음에 개념 수준에 있습니다.


관리자
1420
레나트 2011.01.12 15:23 2011.01.12 15:23:47

그러나 MetaTrader 4에서는 이력 변경에 대한 제어 수준이 더 약합니다. MT5에서 귀하의 기록 사용을 금지한 것은 전체 기록 제어를 위해서입니다(서버에서 지속적으로 덮어쓰게 됩니다).

 
이것은 내가 스스로에게 여러 번 던진 질문입니다...
 

비틀어, 비틀어, ArrayIsSeries (High)가 항상 false인 이유를 알고 싶습니다.


 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        proba.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link       "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//--- Пример использования (скрипт выводит три последних High текущего графика):

double High[];
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
  {
//---
   Print ( "ArrayIsSeries(High) " , ArrayIsSeries (High));

   CiHigh z;

   int count= 3 ;
   if (z.Create( _Symbol , _Period )==true)
     {
       if (z.GetData( 0 ,count,High)==count)
        {
         for ( int i= 0 ; i<count; i++) Print (i, "=" ,High[i]);
         Print ( "ArraySetAsSeries(High,true) " , ArraySetAsSeries (High,true));
         Print ( "ArrayIsSeries(High) true = " , ArrayIsSeries (High));
         for ( int i= 0 ; i<count; i++) Print (i, "=" ,High[i]);
         Print ( "ArraySetAsSeries(High,false) " , ArraySetAsSeries (High,false));
         Print ( "ArrayIsSeries(High) false = " , ArrayIsSeries (High));
         for ( int i= 0 ; i<count; i++) Print (i, "=" ,High[i]);
        }
       else
         Print ( "Не удалось получить " ,count, " данных таймсерии." );
     }
   else Print ( "Ошибка создания таймсерии." );
   Print ( "ArrayIsSeries(High) " , ArrayIsSeries (High));
   Print ( "GetLastError() " , GetLastError ());
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 
서비스 데스크에 글을 쓰다

직접 썼다

 
:) 그리고 나.
 
Trolls :
나는 당신의 서버를 사용하고 있습니다. 여전히 업데이트되지 않은 비용은 375 빌드입니다(이전 페이지의 그림 참조). 두 번째 업데이트가 이미 나왔습니다. 메뉴 항목에서 새 버전 및 업데이트를 강제 확인하십시오.

터미널 로그에 업데이트 다운로드에 대한 기록이 있습니까?

보통 이렇게 생겼어요 

2011.01.19 09:26:45     LiveUpdate      new terminal 5.00 build 381 (IDE: 381, MQL: 381, Tester: 381) is available
...
2011.01.19 09:27:03     LiveUpdate      'mt5clw' downloaded (4832 kb)
2011.01.19 09:27:06     LiveUpdate      'mt5clwide' downloaded (1018 kb)
2011.01.19 09:27:10     LiveUpdate      'mt5clwmql' downloaded (1354 kb)
2011.01.19 09:27:23     LiveUpdate      'mt5clwtst' downloaded (3814 kb)
2011.01.19 09:27:23     LiveUpdate      downloaded successfully
...
 
당신은 어떤 종류의 브레이크입니까? Fals는 false가 아니지만 모든 것이 작동합니다. 거기 보지 마세요. :)))) 올바른 기능이 있습니다.
