gumgum 2011.01.19 03:09 #2671 표시기의 순서를 변경하는 방법은 무엇입니까? 차트에서 제거되지 않았습니다. [삭제] 2011.01.19 07:20 #2672 alexluek : MT4에서와 같이 "따옴표 보관"을 사용하여 MT5에서 작업할 수 있기를 원하지만 전혀 그렇지 않습니다. 만들어주세요. 그런 아카이브는 없으며 앞으로도 없을 것입니다. 이는 시세 기록 동기화 알고리즘 때문입니다. [삭제] 2011.01.19 07:22 #2673 Jager : 덕분에 도움이 되었습니다. 다음은 GBPUSD 기호에 대한 이익 포인트 및 가격의 반올림에 대한 몇 가지 오해입니다. 그렇게 해서는 안 될 것 같습니다. 단말의 논리에 따르면 , 이는 네팅 위치를 계산할 때 정상적인 현상입니다. 반올림이 필요한 경우 코드에서 직접 수행해야 합니다. 서비스 데스크의 개발자 응답에서: 중첩의 경우 공식에 의해 계산된 가격이 표시됩니다. Position Price = (Deal1*Volume1+...DealN*VolumeN)/(Volume1+...+VolumeN) Aleksandr Chugunov 2011.01.19 08:14 #2674 alexluek : MT4에서와 같이 "따옴표 보관"을 사용하여 MT5에서 작업할 수 있기를 원하지만 전혀 그렇지 않습니다. 만들어주세요. 다시! 이것은 어떤 식 으로든 불가능합니다! 모든 것은 처음에 개념 수준에 있습니다. 관리자 1420 레나트 2011.01.12 15:23 2011.01.12 15:23:47 # 그러나 MetaTrader 4에서는 이력 변경에 대한 제어 수준이 더 약합니다. MT5에서 귀하의 기록 사용을 금지한 것은 전체 기록 제어를 위해서입니다(서버에서 지속적으로 덮어쓰게 됩니다). Aleksandr Chugunov 2011.01.19 08:15 #2675 gumgum : 표시기의 순서를 변경하는 방법은 무엇입니까? 차트에서 제거되지 않았습니다. 이것은 내가 스스로에게 여러 번 던진 질문입니다... Boris 2011.01.19 08:19 #2676 비틀어, 비틀어, ArrayIsSeries (High)가 항상 false인 이유를 알고 싶습니다. //+------------------------------------------------------------------+ //| proba.mq5 | //| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" //--- Пример использования (скрипт выводит три последних High текущего графика): double High[]; #include <Indicators\TimeSeries.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { //--- Print ( "ArrayIsSeries(High) " , ArrayIsSeries (High)); CiHigh z; int count= 3 ; if (z.Create( _Symbol , _Period )==true) { if (z.GetData( 0 ,count,High)==count) { for ( int i= 0 ; i<count; i++) Print (i, "=" ,High[i]); Print ( "ArraySetAsSeries(High,true) " , ArraySetAsSeries (High,true)); Print ( "ArrayIsSeries(High) true = " , ArrayIsSeries (High)); for ( int i= 0 ; i<count; i++) Print (i, "=" ,High[i]); Print ( "ArraySetAsSeries(High,false) " , ArraySetAsSeries (High,false)); Print ( "ArrayIsSeries(High) false = " , ArrayIsSeries (High)); for ( int i= 0 ; i<count; i++) Print (i, "=" ,High[i]); } else Print ( "Не удалось получить " ,count, " данных таймсерии." ); } else Print ( "Ошибка создания таймсерии." ); Print ( "ArrayIsSeries(High) " , ArrayIsSeries (High)); Print ( "GetLastError() " , GetLastError ()); } //+------------------------------------------------------------------+ Aleksandr Chugunov 2011.01.19 08:27 #2677 BoraBo : 비틀어 비틀어 ArrayIsSeries(High)가 항상 false인 이유를 알고 싶습니다. 서비스 데스크에 글을 쓰다 직접 썼다 Boris 2011.01.19 09:18 #2678 AlexSTAL : 직접 썼다 :) 그리고 나. Test Account 2011.01.19 09:32 #2679 Trolls : 나는 당신의 서버를 사용하고 있습니다. 여전히 업데이트되지 않은 비용은 375 빌드입니다(이전 페이지의 그림 참조). 두 번째 업데이트가 이미 나왔습니다. 메뉴 항목에서 새 버전 및 업데이트를 강제 확인하십시오. 터미널 로그에 업데이트 다운로드에 대한 기록이 있습니까? 보통 이렇게 생겼어요 2011.01.19 09:26:45 LiveUpdate new terminal 5.00 build 381 (IDE: 381, MQL: 381, Tester: 381) is available ... 2011.01.19 09:27:03 LiveUpdate 'mt5clw' downloaded (4832 kb) 2011.01.19 09:27:06 LiveUpdate 'mt5clwide' downloaded (1018 kb) 2011.01.19 09:27:10 LiveUpdate 'mt5clwmql' downloaded (1354 kb) 2011.01.19 09:27:23 LiveUpdate 'mt5clwtst' downloaded (3814 kb) 2011.01.19 09:27:23 LiveUpdate downloaded successfully ... AndrNuda 2011.01.19 09:53 #2680 BoraBo : :) 그리고 나. 당신은 어떤 종류의 브레이크입니까? Fals는 false가 아니지만 모든 것이 작동합니다. 거기 보지 마세요. :)))) 올바른 기능이 있습니다.
MT4에서와 같이 "따옴표 보관"을 사용하여 MT5에서 작업할 수 있기를 원하지만 전혀 그렇지 않습니다. 만들어주세요.
그런 아카이브는 없으며 앞으로도 없을 것입니다.
이는 시세 기록 동기화 알고리즘 때문입니다.
덕분에 도움이 되었습니다.
다음은 GBPUSD 기호에 대한 이익 포인트 및 가격의 반올림에 대한 몇 가지 오해입니다. 그렇게 해서는 안 될 것 같습니다.
단말의 논리에 따르면 , 이는 네팅 위치를 계산할 때 정상적인 현상입니다.
반올림이 필요한 경우 코드에서 직접 수행해야 합니다.
서비스 데스크의 개발자 응답에서:
중첩의 경우 공식에 의해 계산된 가격이 표시됩니다.
다시! 이것은 어떤 식 으로든 불가능합니다! 모든 것은 처음에 개념 수준에 있습니다.
관리자
1420
그러나 MetaTrader 4에서는 이력 변경에 대한 제어 수준이 더 약합니다. MT5에서 귀하의 기록 사용을 금지한 것은 전체 기록 제어를 위해서입니다(서버에서 지속적으로 덮어쓰게 됩니다).
비틀어, 비틀어, ArrayIsSeries (High)가 항상 false인 이유를 알고 싶습니다.
서비스 데스크에 글을 쓰다
나는 당신의 서버를 사용하고 있습니다. 여전히 업데이트되지 않은 비용은 375 빌드입니다(이전 페이지의 그림 참조). 두 번째 업데이트가 이미 나왔습니다. 메뉴 항목에서 새 버전 및 업데이트를 강제 확인하십시오.
터미널 로그에 업데이트 다운로드에 대한 기록이 있습니까?
보통 이렇게 생겼어요
