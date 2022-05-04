오류, 버그, 질문 - 페이지 230 1...223224225226227228229230231232233234235236237...3184 새 코멘트 Igor Makanu 2010.12.12 18:58 #2291 sergey1294 : 여기 사람들은 역사의 구멍을 없애달라고 매우 격렬하게 요구했고 당신은 구멍을 만들 것을 제안합니다. 나는 구멍을 만들 것을 제안하지 않습니다. 신뢰할 수 있는 정보를 제공할 것을 제안합니다. 비표준 시간 프레임과 기록 데이터 형식에 액세스할 수 있는 기능을 제공했습니다. 데이터가 있다는 환상은 필요없고 확실성이 필요합니다 구멍을 패치할지 여부는 다른 문제입니다. 개발자에게 제안이 있습니다: "마법의 확인란" 만들기 - 스토리 패치 여부 IMHO-향후 5-6개월 동안 실제 계정 작업을 위한 본격적인 플랫폼에 대한 희망은 없으며 5-6개월 후에는 MT5가 어떻게 생겼는지, 그리고 그것이 존재하는지 여부는 아직 알 수 없습니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5 Andrey Dik 2010.12.12 20:11 #2292 IgorM : IMHO-향후 5-6개월 동안 실제 계정 작업을 위한 본격적인 플랫폼에 대한 희망은 없으며 5-6개월 후에는 MT5가 어떻게 생겼는지, 그리고 그것이 존재하는지 여부는 아직 알 수 없습니다. 적절한 시간과 적절한 장소에서 경보를 울리는 사람들은 그 자리에서 사살되었습니다. 들소나 버팔로 떼에서 이유 없이 우는 송아지는 재판도 조사도 없이 짓밟힌다. 포럼에서 해당 계정을 "촬영"할 가치가 있습니까? .... 예, 동의합니다. 인도적이지 않습니다. Igor Makanu 2010.12.12 22:25 #2293 joo : 적절한 시간과 적절한 장소에서 경보를 울리는 사람들은 그 자리에서 사살되었습니다. 들소나 버팔로 떼에서 이유 없이 우는 송아지는 재판도 조사도 없이 짓밟힌다. 포럼에서 해당 계정을 "촬영"할 가치가 있습니까? .... 예, 동의합니다. 인도적이지 않습니다. 예, 동의합니다. 인간적이지 않지만 합리적입니다. 내가 돈을 벌기 위한 컴퓨터 게임이 아니라 이해할 수 있는 단말기가 필요한 알람 주의자라고 가정해 봅시다. 모든 단점이 있지만 MT4는 당분간 마이크로 리얼에서 작업하기에 적합하지만 슬프게도 항상 더 많이 플레이하고 싶습니다. 그러한 약속은 메타쿼타의 대표자들에 의해 이루어졌습니다. 나는 이것을 위해 당신을 떠날 것입니다 - 앞으로 5 개월 동안 나는 여기서 할 일이 없습니다. 행운을 빕니다. 예, 모든 토크쇼에 핫라인에 전화하는 것을 잊지 마십시오. "Dom-2 쇼를 닫아야합니까"라는 주제에 대한 토론이있을 때 가장 중요한 것은 누군가가 미디어와 자유를 통제해야한다고 생각한다는 것입니다. 이 정보를 받아들여야 할지 아니면 TV 채널을 전환해야 할지 아니면 이론부터 실습까지 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 멋진 시스템! Alexey Klenov 2010.12.12 23:54 #2294 상황 MT5에서 주말에 투자자 비밀번호로 계정에 로그인했습니다. 계정에 두 가지 포즈가 있어야 합니다. 나는 아직 거래가 없는 투자자 비밀번호(매우 최근에 개설한)로 다른 계정에 로그인하고 "자산" 탭에서 이전 계정의 데이터를 봅니다. 그리고 이 책갈피 거래 예, "자금"과 "마진"이 어떻게 든 일치하지 않습니다) [삭제] 2010.12.14 13:10 #2295 Renat : 최적화 단계에서 발생하는 이 오류는 이미 수정되었습니다. 수정된 빌드는 월요일에 릴리스됩니다. 불편을 드려 죄송합니다. 과도하게... 새 빌드의 릴리스가 지연된다는 것을 알고 있습니까? 아니면 내가 또 제일 맛있는걸 놓친건가...? :) Renat Fatkhullin 2010.12.14 13:31 #2296 Interesting : 새 빌드의 릴리스가 지연된다는 것을 알고 있습니까? 아니면 내가 또 제일 맛있는걸 놓친건가...? :) 우리는 작은 것들을 고칠 준비를 하고 있습니다. Mykola Demko 2010.12.14 13:41 #2297 그들이 말했듯이 질문은 다음과 같습니다. EA는 어떻게 데이터를 파일로 업로드/다운로드할 수 있습니까? 그리고 가장 중요한 것은 테스터에서 작동해야 하지만 에이전트와 함께 작동해야 한다는 것입니다. 에이전트가 파일을 보려면 파일이 어디에 있어야 합니까? ZY Well 무화과는 적어도 파일에서 로드하지만 에이전트에서는 로드하지 않습니다. 결국 에이전트는 테스터의 명령에 따라 시작하므로 일부 데이터가 전송됩니다. 그래서 이 과정을 입력변수 뿐만 아니라 배열을 통해서도 관리하고 싶습니다. Slava 2010.12.14 15:12 #2298 Urain : EA는 어떻게 데이터를 파일로 업로드/다운로드할 수 있습니까? 그리고 가장 중요한 것은 테스터에서 작동해야 하지만 에이전트와 함께 작동해야 한다는 것입니다. #property tester_file "bla-bla-bla" https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation 파일 업로드 - 안 됩니다. 로컬에서 테스트하는 경우(로컬 에이전트에서만) 클라이언트 터미널의 공유 폴더에서 파일을 열 수 있습니다. Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property) www.mql5.com Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property) - Документация по MQL5 Rashid Umarov 2010.12.14 15:15 #2299 stringo : #property tester_file "bla-bla-bla" 프로그램 속성 tester_indicator 끈 " indicator_name.ex5" 형식의 사용자 지정 표시기 이름입니다 . 테스트에 필요한 지표는 해당 매개변수가 상수 문자열로 설정된 경우 iCustom() 함수 호출에서 자동으로 결정됩니다. 다른 경우( IndicatorCreate() 함수를 사용하거나 표시기의 이름을 지정하는 매개변수에 상수가 아닌 문자열을 사용하는 경우) 이 속성은 필수입니다. 테스터_파일 끈 확장자를 포함한 테스터의 파일 이름으로 큰따옴표로 묶습니다(상수 문자열로). 지정된 파일은 작업을 위해 테스터에게 전송됩니다. 필요한 경우 테스트용 입력 파일을 항상 지정해야 합니다. 테스터_라이브러리 끈 큰따옴표로 묶인 확장자가 있는 라이브러리 이름입니다. 라이브러리는 dll 확장자 또는 ex5 확장자를 사용할 수 있습니다. 테스트에 필요한 라이브러리는 자동으로 결정됩니다. 그러나 사용자 지정 표시기에서 라이브러리를 사용하는 경우 이 속성을 사용해야 합니다. fellow 2010.12.14 15:15 #2300 표시기 버퍼는 읽기가 불편합니다. 마지막 막대(( 1...223224225226227228229230231232233234235236237...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
여기 사람들은 역사의 구멍을 없애달라고 매우 격렬하게 요구했고 당신은 구멍을 만들 것을 제안합니다.
나는 구멍을 만들 것을 제안하지 않습니다. 신뢰할 수 있는 정보를 제공할 것을 제안합니다. 비표준 시간 프레임과 기록 데이터 형식에 액세스할 수 있는 기능을 제공했습니다.
데이터가 있다는 환상은 필요없고 확실성이 필요합니다 구멍을 패치할지 여부는 다른 문제입니다.
개발자에게 제안이 있습니다: "마법의 확인란" 만들기 - 스토리 패치 여부
IMHO-향후 5-6개월 동안 실제 계정 작업을 위한 본격적인 플랫폼에 대한 희망은 없으며 5-6개월 후에는 MT5가 어떻게 생겼는지, 그리고 그것이 존재하는지 여부는 아직 알 수 없습니다.
적절한 시간과 적절한 장소에서 경보를 울리는 사람들은 그 자리에서 사살되었습니다. 들소나 버팔로 떼에서 이유 없이 우는 송아지는 재판도 조사도 없이 짓밟힌다.
포럼에서 해당 계정을 "촬영"할 가치가 있습니까? .... 예, 동의합니다. 인도적이지 않습니다.
예, 동의합니다. 인간적이지 않지만 합리적입니다.
내가 돈을 벌기 위한 컴퓨터 게임이 아니라 이해할 수 있는 단말기가 필요한 알람 주의자라고 가정해 봅시다. 모든 단점이 있지만 MT4는 당분간 마이크로 리얼에서 작업하기에 적합하지만 슬프게도 항상 더 많이 플레이하고 싶습니다. 그러한 약속은 메타쿼타의 대표자들에 의해 이루어졌습니다. 나는 이것을 위해 당신을 떠날 것입니다 - 앞으로 5 개월 동안 나는 여기서 할 일이 없습니다. 행운을 빕니다.
상황
MT5에서 주말에 투자자 비밀번호로 계정에 로그인했습니다. 계정에 두 가지 포즈가 있어야 합니다.
나는 아직 거래가 없는 투자자 비밀번호(매우 최근에 개설한)로 다른 계정에 로그인하고 "자산" 탭에서 이전 계정의 데이터를 봅니다.
그리고 이 책갈피 거래
예, "자금"과 "마진"이 어떻게 든 일치하지 않습니다)
최적화 단계에서 발생하는 이 오류는 이미 수정되었습니다. 수정된 빌드는 월요일에 릴리스됩니다.
불편을 드려 죄송합니다. 과도하게...
새 빌드의 릴리스가 지연된다는 것을 알고 있습니까? 아니면 내가 또 제일 맛있는걸 놓친건가...? :)
그들이 말했듯이 질문은 다음과 같습니다.
EA는 어떻게 데이터를 파일로 업로드/다운로드할 수 있습니까? 그리고 가장 중요한 것은 테스터에서 작동해야 하지만 에이전트와 함께 작동해야 한다는 것입니다.
에이전트가 파일을 보려면 파일이 어디에 있어야 합니까?
ZY Well 무화과는 적어도 파일에서 로드하지만 에이전트에서는 로드하지 않습니다.
결국 에이전트는 테스터의 명령에 따라 시작하므로 일부 데이터가 전송됩니다. 그래서 이 과정을 입력변수 뿐만 아니라 배열을 통해서도 관리하고 싶습니다.
#property tester_file "bla-bla-bla"
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation
파일 업로드 - 안 됩니다. 로컬에서 테스트하는 경우(로컬 에이전트에서만) 클라이언트 터미널의 공유 폴더에서 파일을 열 수 있습니다.
프로그램 속성
tester_indicator
끈
" indicator_name.ex5" 형식의 사용자 지정 표시기 이름입니다 . 테스트에 필요한 지표는 해당 매개변수가 상수 문자열로 설정된 경우 iCustom() 함수 호출에서 자동으로 결정됩니다. 다른 경우( IndicatorCreate() 함수를 사용하거나 표시기의 이름을 지정하는 매개변수에 상수가 아닌 문자열을 사용하는 경우) 이 속성은 필수입니다.
테스터_파일
끈
확장자를 포함한 테스터의 파일 이름으로 큰따옴표로 묶습니다(상수 문자열로). 지정된 파일은 작업을 위해 테스터에게 전송됩니다. 필요한 경우 테스트용 입력 파일을 항상 지정해야 합니다.
테스터_라이브러리
끈
큰따옴표로 묶인 확장자가 있는 라이브러리 이름입니다. 라이브러리는 dll 확장자 또는 ex5 확장자를 사용할 수 있습니다. 테스트에 필요한 라이브러리는 자동으로 결정됩니다. 그러나 사용자 지정 표시기에서 라이브러리를 사용하는 경우 이 속성을 사용해야 합니다.