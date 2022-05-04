오류, 버그, 질문 - 페이지 233

Arms :

무슨 버그?

테스터는 작동했지만 업데이트 후 EA에는 입력 매개변수도 없습니다. 그리고 그들은...

전문가는 차트에 포함되지 않습니다.

어떤 전문가가 그런 어리석은 업데이트를 발표 했습니까?

그는 무엇을 개선했습니까?

그는 무엇을 확인 했습니까?

그는 그의 일을 어떻게 통과했습니까?

이 일은 어떻게 받아들여졌습니까?

이 공동 "작업"을 어떻게 빛으로 발표 했습니까?

서비스 데스크에 편지를 보내 필요한 모든 세부 정보를 제공할 수 있습니까?

  • 시스템 비트 및 Windows 버전.
  • Expert Advisors 및 지표가 다시 컴파일되었습니까?
  • 터미널 로그 등.
표시기 로딩 문제, 이것은 컴파일러 오류입니다. 업데이트를 준비하고 있습니다.
테스터의 로그에서 자동 스크롤을 비활성화해도 작동하지 않습니다.

 
테스터의 로그에서 자동 스크롤을 비활성화해도 작동하지 않습니다.

자세한 내용이 필요합니다.

아마도 너무 많은 레코드가 표시되기 때문이 아닐까요?

 

1. 디버거를 시작한 후 MT의 창이 무너짐:

그랬다.

디버거 실행 후

~가 되었다

 

2. 드롭다운 목록이 있는 매개변수로 테스터를 실행할 때. 테스터는 목록을 정상적으로 실행합니다.

"단일 테스트 실행"을 처음 실행한 후 보기가 숫자로 바뀌고 설정 값이 손실됩니다.

 

3. MT4처럼 해주세요 시승중 차트 표시를 끄고 아토가 차트를 잔뜩 쌓아놓고 앉았다가 닫고 우연히 필요한 차트를 닫을 수 있게 해주세요.

4. 그리고 MT4와 같이 테스트 중에 차트를 볼 수 있는 기능, 그리기 속도를 조절하고, 원하는 경우 차트가 표시되지 않도록 체크박스를 체크해주면 더 좋을 것입니다.

5. 디버거의 개념 자체는 테스트된 그래프를 표시하여 히스토리에 대한 디버그를 실행할 수 있는 기능이 없는 곡선입니다. 글쎄, 나는 디버깅을 시작하고 틱을 판단하고 기다립니다. 주말에는 더 잘 작동합니다. 틱에는 전혀 작동하지 않습니다. 디버깅을 위해 타이머에서 작업하도록 전문가를 변경하는 것만 남아 있습니다. 그리고 기록 없이 확인할 수 있는 것, 음, 틱 시작, 음, 초기화 통과 - 가격 변동에 의존하는 구성을 확인할 수 없습니다. 당신은 아무것도 확인하지 않습니다. 경고를 작성하고 테스터를 운전하여 로그에 기록하는 내용을 확인하는 것만 남아 있습니다. 그렇다면 이 디버거의 요점은 무엇입니까? MT4에서는 적어도 차트 창에서 report()를 사용하여 무언가를 볼 수 있었습니다. 그리고 여기에서는 일반적으로 거의 맹목적으로 글을 씁니다.

 
3. MT4처럼 해주세요 시승중 차트 표시를 끄고 아토가 차트를 잔뜩 쌓았다가 앉았다가 닫다가 우연히 필요한 차트를 닫을 수 있게 해주세요.

4. 그리고 MT4와 같이 테스트 중에 차트를 볼 수 있는 기능, 그리기 속도를 조절하고, 원하는 경우 차트가 표시되지 않도록 체크박스를 체크해주면 더 좋을 것입니다.


이러한 점에서 요청에 참여하면 매우 편리할 것입니다. 이 불필요한 창을 수십 번 닫아야 했고, 필요한 창은 종종 사용자 정의된 일정으로 닫힙니다.
 

6. 스타일리스트 에게 감사드립니다 - 매우 편리합니다.

한 가지 요청: 스타일러가 다음과 같이 대괄호를 배치하는 것은 매우 불편하고 이례적인 일입니다.

스타일러가 다음과 같이 괄호를 넣으면 훨씬 좋을 것입니다.

무엇이 옳고 무엇이 그르다를 논하기는 어렵다. 습관과 취향의 문제라고 생각합니다.

내 생각에 가장 정확한 솔루션은 사용자가 브래킷을 배치하는 방법을 선택할 수 있도록 하는 것입니다. 여기 어딘가에 다른 매개변수를 추가하십시오:

 
6. 스타일리스트에게 감사드립니다 - 매우 편리합니다.

한 가지 요청: 스타일러가 다음과 같이 대괄호를 배치하는 것은 매우 불편하고 이례적인 일입니다.

무엇이 옳고 무엇이 그르다를 논하기는 어렵다. 습관과 취향의 문제라고 생각합니다.

내 생각에 가장 정확한 솔루션은 사용자가 브래킷을 배치하는 방법을 선택할 수 있도록 하는 것입니다. 여기 어딘가에 다른 매개변수를 추가하십시오:

절대적으로 동의합니다. 이것이 내가 MT5에서 사용하지 않는 이유입니다. 비록 매우 필요하긴 하지만, 종종 새 코드를 쉽게 찾아볼 수 있도록 수동으로 형식을 지정해야 합니다.

최신 IDE는 몇 가지 표준 스타일 세트 외에도 이 모든 것에 대한 사용자 정의를 제공합니다.

MQ가 이 기능을 구현할 계획이라는 데는 의심의 여지가 없습니다. 너무도 분명한 기능입니다. 지금 해야 할 더 중요한 일이 있습니다.

