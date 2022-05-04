오류, 버그, 질문 - 페이지 233 1...226227228229230231232233234235236237238239240...3184 새 코멘트 Rashid Umarov 2010.12.15 11:50 #2321 Arms : 무슨 버그? 테스터는 작동했지만 업데이트 후 EA에는 입력 매개변수도 없습니다. 그리고 그들은... 전문가는 차트에 포함되지 않습니다. 어떤 전문가가 그런 어리석은 업데이트를 발표 했습니까? 그는 무엇을 개선했습니까? 그는 무엇을 확인 했습니까? 그는 그의 일을 어떻게 통과했습니까? 이 일은 어떻게 받아들여졌습니까? 이 공동 "작업"을 어떻게 빛으로 발표 했습니까? 서비스 데스크에 편지를 보내 필요한 모든 세부 정보를 제공할 수 있습니까? 시스템 비트 및 Windows 버전. Expert Advisors 및 지표가 다시 컴파일되었습니까? 터미널 로그 등. Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Ilyas 2010.12.15 12:16 #2322 표시기 로딩 문제, 이것은 컴파일러 오류입니다. 업데이트를 준비하고 있습니다. Документация по MQL5: Программы MQL5 / Выполнение программ www.mql5.com Программы MQL5 / Выполнение программ - Документация по MQL5 Andrey Sharov 2010.12.15 12:20 #2323 테스터의 로그에서 자동 스크롤을 비활성화해도 작동하지 않습니다. Test Account 2010.12.15 12:28 #2324 Ashes : 테스터의 로그에서 자동 스크롤을 비활성화해도 작동하지 않습니다. 자세한 내용이 필요합니다. 아마도 너무 많은 레코드가 표시되기 때문이 아닐까요? vyv 2010.12.15 12:49 #2325 1. 디버거를 시작한 후 MT의 창이 무너짐: 그랬다. 디버거 실행 후 ~가 되었다 vyv 2010.12.15 12:55 #2326 2. 드롭다운 목록이 있는 매개변수로 테스터를 실행할 때. 테스터는 목록을 정상적으로 실행합니다. "단일 테스트 실행"을 처음 실행한 후 보기가 숫자로 바뀌고 설정 값이 손실됩니다. vyv 2010.12.15 13:05 #2327 3. MT4처럼 해주세요 시승중 차트 표시를 끄고 아토가 차트를 잔뜩 쌓아놓고 앉았다가 닫고 우연히 필요한 차트를 닫을 수 있게 해주세요. 4. 그리고 MT4와 같이 테스트 중에 차트를 볼 수 있는 기능, 그리기 속도를 조절하고, 원하는 경우 차트가 표시되지 않도록 체크박스를 체크해주면 더 좋을 것입니다. 5. 디버거의 개념 자체는 테스트된 그래프를 표시하여 히스토리에 대한 디버그를 실행할 수 있는 기능이 없는 곡선입니다. 글쎄, 나는 디버깅을 시작하고 틱을 판단하고 기다립니다. 주말에는 더 잘 작동합니다. 틱에는 전혀 작동하지 않습니다. 디버깅을 위해 타이머에서 작업하도록 전문가를 변경하는 것만 남아 있습니다. 그리고 기록 없이 확인할 수 있는 것, 음, 틱 시작, 음, 초기화 통과 - 가격 변동에 의존하는 구성을 확인할 수 없습니다. 당신은 아무것도 확인하지 않습니다. 경고를 작성하고 테스터를 운전하여 로그에 기록하는 내용을 확인하는 것만 남아 있습니다. 그렇다면 이 디버거의 요점은 무엇입니까? MT4에서는 적어도 차트 창에서 report()를 사용하여 무언가를 볼 수 있었습니다. 그리고 여기에서는 일반적으로 거의 맹목적으로 글을 씁니다. 뉴스: 따옴표 안의 5번째 터미널 속도 엘리트 지표 :) Виталий 2010.12.15 13:27 #2328 vyv : 3. MT4처럼 해주세요 시승중 차트 표시를 끄고 아토가 차트를 잔뜩 쌓았다가 앉았다가 닫다가 우연히 필요한 차트를 닫을 수 있게 해주세요. 4. 그리고 MT4와 같이 테스트 중에 차트를 볼 수 있는 기능, 그리기 속도를 조절하고, 원하는 경우 차트가 표시되지 않도록 체크박스를 체크해주면 더 좋을 것입니다. 이러한 점에서 요청에 참여하면 매우 편리할 것입니다. 이 불필요한 창을 수십 번 닫아야 했고, 필요한 창은 종종 사용자 정의된 일정으로 닫힙니다. vyv 2010.12.15 15:23 #2329 6. 스타일리스트 에게 감사드립니다 - 매우 편리합니다. 한 가지 요청: 스타일러가 다음과 같이 대괄호를 배치하는 것은 매우 불편하고 이례적인 일입니다. 스타일러가 다음과 같이 괄호를 넣으면 훨씬 좋을 것입니다. 무엇이 옳고 무엇이 그르다를 논하기는 어렵다. 습관과 취향의 문제라고 생각합니다. 내 생각에 가장 정확한 솔루션은 사용자가 브래킷을 배치하는 방법을 선택할 수 있도록 하는 것입니다. 여기 어딘가에 다른 매개변수를 추가하십시오: Edgar Akhmadeev 2010.12.15 15:54 #2330 vyv : 6. 스타일리스트에게 감사드립니다 - 매우 편리합니다. 한 가지 요청: 스타일러가 다음과 같이 대괄호를 배치하는 것은 매우 불편하고 이례적인 일입니다. 무엇이 옳고 무엇이 그르다를 논하기는 어렵다. 습관과 취향의 문제라고 생각합니다. 내 생각에 가장 정확한 솔루션은 사용자가 브래킷을 배치하는 방법을 선택할 수 있도록 하는 것입니다. 여기 어딘가에 다른 매개변수를 추가하십시오: 절대적으로 동의합니다. 이것이 내가 MT5에서 사용하지 않는 이유입니다. 비록 매우 필요하긴 하지만, 종종 새 코드를 쉽게 찾아볼 수 있도록 수동으로 형식을 지정해야 합니다. 최신 IDE는 몇 가지 표준 스타일 세트 외에도 이 모든 것에 대한 사용자 정의를 제공합니다. MQ가 이 기능을 구현할 계획이라는 데는 의심의 여지가 없습니다. 너무도 분명한 기능입니다. 지금 해야 할 더 중요한 일이 있습니다. 1...226227228229230231232233234235236237238239240...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
무슨 버그?
테스터는 작동했지만 업데이트 후 EA에는 입력 매개변수도 없습니다. 그리고 그들은...
전문가는 차트에 포함되지 않습니다.
어떤 전문가가 그런 어리석은 업데이트를 발표 했습니까?
그는 무엇을 개선했습니까?
그는 무엇을 확인 했습니까?
그는 그의 일을 어떻게 통과했습니까?
이 일은 어떻게 받아들여졌습니까?
이 공동 "작업"을 어떻게 빛으로 발표 했습니까?
서비스 데스크에 편지를 보내 필요한 모든 세부 정보를 제공할 수 있습니까?
테스터의 로그에서 자동 스크롤을 비활성화해도 작동하지 않습니다.
자세한 내용이 필요합니다.
아마도 너무 많은 레코드가 표시되기 때문이 아닐까요?
1. 디버거를 시작한 후 MT의 창이 무너짐:
그랬다.
디버거 실행 후
~가 되었다
2. 드롭다운 목록이 있는 매개변수로 테스터를 실행할 때. 테스터는 목록을 정상적으로 실행합니다.
"단일 테스트 실행"을 처음 실행한 후 보기가 숫자로 바뀌고 설정 값이 손실됩니다.
3. MT4처럼 해주세요 시승중 차트 표시를 끄고 아토가 차트를 잔뜩 쌓아놓고 앉았다가 닫고 우연히 필요한 차트를 닫을 수 있게 해주세요.
4. 그리고 MT4와 같이 테스트 중에 차트를 볼 수 있는 기능, 그리기 속도를 조절하고, 원하는 경우 차트가 표시되지 않도록 체크박스를 체크해주면 더 좋을 것입니다.
5. 디버거의 개념 자체는 테스트된 그래프를 표시하여 히스토리에 대한 디버그를 실행할 수 있는 기능이 없는 곡선입니다. 글쎄, 나는 디버깅을 시작하고 틱을 판단하고 기다립니다. 주말에는 더 잘 작동합니다. 틱에는 전혀 작동하지 않습니다. 디버깅을 위해 타이머에서 작업하도록 전문가를 변경하는 것만 남아 있습니다. 그리고 기록 없이 확인할 수 있는 것, 음, 틱 시작, 음, 초기화 통과 - 가격 변동에 의존하는 구성을 확인할 수 없습니다. 당신은 아무것도 확인하지 않습니다. 경고를 작성하고 테스터를 운전하여 로그에 기록하는 내용을 확인하는 것만 남아 있습니다. 그렇다면 이 디버거의 요점은 무엇입니까? MT4에서는 적어도 차트 창에서 report()를 사용하여 무언가를 볼 수 있었습니다. 그리고 여기에서는 일반적으로 거의 맹목적으로 글을 씁니다.
6. 스타일리스트 에게 감사드립니다 - 매우 편리합니다.
한 가지 요청: 스타일러가 다음과 같이 대괄호를 배치하는 것은 매우 불편하고 이례적인 일입니다.
스타일러가 다음과 같이 괄호를 넣으면 훨씬 좋을 것입니다.
무엇이 옳고 무엇이 그르다를 논하기는 어렵다. 습관과 취향의 문제라고 생각합니다.
내 생각에 가장 정확한 솔루션은 사용자가 브래킷을 배치하는 방법을 선택할 수 있도록 하는 것입니다. 여기 어딘가에 다른 매개변수를 추가하십시오:
절대적으로 동의합니다. 이것이 내가 MT5에서 사용하지 않는 이유입니다. 비록 매우 필요하긴 하지만, 종종 새 코드를 쉽게 찾아볼 수 있도록 수동으로 형식을 지정해야 합니다.
최신 IDE는 몇 가지 표준 스타일 세트 외에도 이 모든 것에 대한 사용자 정의를 제공합니다.
MQ가 이 기능을 구현할 계획이라는 데는 의심의 여지가 없습니다. 너무도 분명한 기능입니다. 지금 해야 할 더 중요한 일이 있습니다.