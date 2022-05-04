오류, 버그, 질문 - 페이지 225 1...218219220221222223224225226227228229230231232...3184 새 코멘트 [삭제] 2010.12.11 12:00 #2241 개발자. 물론 이것은 MT5에 직접 적용되지는 않지만 현재 프로젝트 에 중요합니다. MT4에서 하나의 심볼에 대해 여러 개의 열린 "포지션"(주문)을 닫을 때 수익성이 없는 주문이 먼저 처리되는 것으로 이해합니다. 저것들. MT4 에서 하나의 심볼에 대해 10개의 "포지션"(오픈 주문)이 있고 이 모두가 특정 가격 에 서버에 의해 마감될 경우 어떤 순서로 마감이 이루어집니까? 추신 정확히 MT4 서버 의 상황에 관심이 있습니다. Igor Makanu 2010.12.11 12:01 #2242 majestic : 이 버그는 MT5가 탄생한 이후로 아직 수정되지 않았습니다 =( 내가 틀리지 않았다면 이것은 DC 측의 버그이며 실제 계정 이 있는 여러 DC가 나타났지만 지금까지 아무도 이것을 중요하게 생각하지 않습니다. 이것이 내가 다음으로 냉각된 이유 중 하나입니다. 당분간 MT5. MT5 계정에서 내 코드를 테스트할 이유가 없습니다. 제로 바가 그려지지 않는 버그도 있습니다 - Ask 라인만 화면에 현재 가격을 보여줍니다 듣다! 결국, 별이 켜지면- 누군가 필요하다는 뜻인가요? 그래서 - 누군가가 그들이되기를 원합니까? 그래서 누군가가 이 침을 부릅니다. 진주? 블라디미르 마야코프스키 추신: 나는 Mayakovsky의 인용문에 대해 사과드립니다 - 나는 저항할 수 없었습니다, 나는 이 구절을 사랑합니다 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5 Renat Fatkhullin 2010.12.11 15:41 #2243 majestic : 차트가 왜 버그 로 생성됩니까? 첨부된 화면에서 다음을 볼 수 있습니다. - 기간 m15 - 화면의 절반 - 매일 양초, 후반 - 매시간 이것은 시스템 버그가 아니라 자신의 데이터베이스에 올바른 기록을 업로드하지 않은 브로커의 조직적 문제입니다. 우리 서버 access.metatrader5.com:443에 연결하십시오 - 모든 기록이 정확합니다. 또한 그림에서 수직선 의 날짜가 눈금과 합쳐지는 것을 볼 수 있습니다. 어느 쪽도 보이지 않습니다. 네, 그래야 합니다. - 4-ke에서와 같이 개체를 두 번 클릭 하여 속성을 열어 마침내 작동하는 시기는 언제입니까? 이제 개체를 클릭하면 OnChartEvent 이벤트가 트리거됩니다. 처리의 우선 순위는 Expert Advisors에게 주어집니다. majestic 2010.12.11 16:38 #2244 Renat : 이것은 시스템 버그가 아니라 자신의 데이터베이스에 올바른 기록을 업로드하지 않은 브로커의 조직적 문제입니다. 우리 서버 access.metatrader5.com:443에 연결하십시오 - 모든 기록이 정확합니다. - 이 서버에서 버그 화면을 그리시겠습니까? 네, 그래야 합니다. - 하지만 명백한 버그입니다. 세로선 사용은 배경에서만 가능합니다. 이제 개체를 클릭하면 OnChartEvent 이벤트가 트리거됩니다. 처리의 우선 순위는 Expert Advisors에게 주어집니다. - 즉. 이전 기능을 잊어버릴 수 있습니까? 아니면 여전히 동작을 규제하는 일종의 확인 표시가 있습니까? 힙에 더 많은 것: - 4-ke 힌트에서 개체를 끌 때 오른쪽 상단 모서리 에 표시되고 어떤 이유로 왼쪽에서 수행했습니다. 방해가 됩니다. 처음에 그는 자신이 불투명할 때 일반적으로 화를 냈습니다. 예를 들어, 나는 그것을 전혀 필요로하지 않습니다. 진드기는 그것을 끄는 것입니다. - 어떤 이유에서인지 항상 그런 것은 아니지만 차트에 추세선을 겹쳐 놓거나 위치를 변경 하면 터미널이 무지막지하게 엉뚱한 경우가 많습니다... 차트의 오른쪽 끝에서 멀어질수록 더 어리석은 것 같습니다. .. tobish가 몇 초 동안 멈춤 ... - 그리고 또 이 선 은 위치를 변경한 후 몇 초 후에 그냥 사라지고 나타납니다 .. 끝을 잡아당겼다 놓으면 - 아무도 모르는 곳으로 날아가 .. 다시 날아갑니다 .. 때때로 .. - 더 웃기게도 차트의 모든 개체 가 앞뒤로 점프하기 시작할 때 발생합니다. 이것은 특히 처음에 어떤 종류의 TF를 열 때, 분명히 스토리를 생성하고 그리는 동안에 더 좋습니다. 담배를 피우러 .. 일반적으로 상위 5개를 선택하려는 모든 시도는 실망으로 끝납니다... =( [아카이브] 순수수학, 물리학, 화학 Wma 5/20 - 에마 MT5에 대한 소원 Renat Fatkhullin 2010.12.11 17:12 #2245 majestic : - 이 서버에서 버그 화면을 그리시겠습니까? 예, MetaQuotes-Demo 서버의 오류를 보여주세요. [삭제] 2010.12.11 17:28 #2246 친애하는 개발자 여러분 안녕하세요. MKL5 언어에는 1차원 숫자 배열에서 최대 요소를 검색하는 ArrayMaximum 함수가 있습니다.다차원 배열 에서 최대 요소의 인덱스를 찾기 위해 유사한 함수를 만드는 방법은 무엇입니까? 사실은 내가 필요합니다. 고맙습니다. Документация по MQL5: Основы языка / Переменные www.mql5.com Основы языка / Переменные - Документация по MQL5 [삭제] 2010.12.11 17:42 #2247 -Alexey- : 친애하는 개발자 여러분 안녕하세요. MKL5 언어에는 1차원 숫자 배열에서 최대 요소를 검색하는 ArrayMaximum 함수가 있습니다. 다차원 배열 에서 최대 요소의 인덱스를 찾기 위해 유사한 함수를 만드는 방법은 무엇입니까? 사실은 내가 필요합니다. 고맙습니다. 직접 구현한다면? majestic 2010.12.11 17:45 #2248 Renat : 예, MetaQuotes-Demo 서버의 오류를 보여주세요. 양초가 매일 m15에 있음이 저울에 있음이 분명합니다. 이건 11월 94일인데... 일간이 언제부터 갔는지 몰라요. 바보 같이 "차트 끝까지 가기"를 눌렀습니다. [삭제] 2010.12.11 17:51 #2249 Interesting : 직접 구현한다면? 지금은 이 작업을 수행해야 하며 앞으로는 언어의 편의를 위해 한 줄, 한 번만 수행하면 됩니다. [삭제] 2010.12.11 17:53 #2250 majestic : 양초가 매일 m15에 있음이 저울에 있음이 분명합니다. 94년 11월이다 1. 에브라는 1999년에 정식으로 출시된 제품입니다. 이전에 실험적으로 존재했던 것이 분명하지만 이것은 별개의 문제입니다. 2. 어디선가(어디서인지 기억이 안 난다) 2005년부터 챔피언십 이력이 준비되어 있었다고 적혀 있었다... 1...218219220221222223224225226227228229230231232...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
개발자.
물론 이것은 MT5에 직접 적용되지는 않지만 현재 프로젝트 에 중요합니다. MT4에서 하나의 심볼에 대해 여러 개의 열린 "포지션"(주문)을 닫을 때 수익성이 없는 주문이 먼저 처리되는 것으로 이해합니다.
저것들. MT4 에서 하나의 심볼에 대해 10개의 "포지션"(오픈 주문)이 있고 이 모두가 특정 가격 에 서버에 의해 마감될 경우 어떤 순서로 마감이 이루어집니까?
추신
정확히 MT4 서버 의 상황에 관심이 있습니다.
이 버그는 MT5가 탄생한 이후로 아직 수정되지 않았습니다 =(
내가 틀리지 않았다면 이것은 DC 측의 버그이며 실제 계정 이 있는 여러 DC가 나타났지만 지금까지 아무도 이것을 중요하게 생각하지 않습니다. 이것이 내가 다음으로 냉각된 이유 중 하나입니다. 당분간 MT5. MT5 계정에서 내 코드를 테스트할 이유가 없습니다.
제로 바가 그려지지 않는 버그도 있습니다 - Ask 라인만 화면에 현재 가격을 보여줍니다
차트가 왜 버그 로 생성됩니까?
첨부된 화면에서 다음을 볼 수 있습니다.
- 기간 m15
- 화면의 절반 - 매일 양초, 후반 - 매시간
이것은 시스템 버그가 아니라 자신의 데이터베이스에 올바른 기록을 업로드하지 않은 브로커의 조직적 문제입니다.
우리 서버 access.metatrader5.com:443에 연결하십시오 - 모든 기록이 정확합니다.
또한 그림에서 수직선 의 날짜가 눈금과 합쳐지는 것을 볼 수 있습니다. 어느 쪽도 보이지 않습니다.
네, 그래야 합니다.
- 4-ke에서와 같이 개체를 두 번 클릭 하여 속성을 열어 마침내 작동하는 시기는 언제입니까?
- 하지만 명백한 버그입니다. 세로선 사용은 배경에서만 가능합니다.
- 즉. 이전 기능을 잊어버릴 수 있습니까? 아니면 여전히 동작을 규제하는 일종의 확인 표시가 있습니까?
힙에 더 많은 것:
- 4-ke 힌트에서 개체를 끌 때 오른쪽 상단 모서리 에 표시되고 어떤 이유로 왼쪽에서 수행했습니다. 방해가 됩니다. 처음에 그는 자신이 불투명할 때 일반적으로 화를 냈습니다. 예를 들어, 나는 그것을 전혀 필요로하지 않습니다. 진드기는 그것을 끄는 것입니다.
- 어떤 이유에서인지 항상 그런 것은 아니지만 차트에 추세선을 겹쳐 놓거나 위치를 변경 하면 터미널이 무지막지하게 엉뚱한 경우가 많습니다... 차트의 오른쪽 끝에서 멀어질수록 더 어리석은 것 같습니다. .. tobish가 몇 초 동안 멈춤 ...
- 그리고 또 이 선 은 위치를 변경한 후 몇 초 후에 그냥 사라지고 나타납니다 .. 끝을 잡아당겼다 놓으면 - 아무도 모르는 곳으로 날아가 .. 다시 날아갑니다 .. 때때로 ..
- 더 웃기게도 차트의 모든 개체 가 앞뒤로 점프하기 시작할 때 발생합니다. 이것은 특히 처음에 어떤 종류의 TF를 열 때, 분명히 스토리를 생성하고 그리는 동안에 더 좋습니다. 담배를 피우러 ..
일반적으로 상위 5개를 선택하려는 모든 시도는 실망으로 끝납니다... =(
친애하는 개발자 여러분 안녕하세요. MKL5 언어에는 1차원 숫자 배열에서 최대 요소를 검색하는 ArrayMaximum 함수가 있습니다. 다차원 배열 에서 최대 요소의 인덱스를 찾기 위해 유사한 함수를 만드는 방법은 무엇입니까? 사실은 내가 필요합니다. 고맙습니다.
예, MetaQuotes-Demo 서버의 오류를 보여주세요.
이건 11월 94일인데... 일간이 언제부터 갔는지 몰라요. 바보 같이 "차트 끝까지 가기"를 눌렀습니다.
직접 구현한다면?
94년 11월이다
1. 에브라는 1999년에 정식으로 출시된 제품입니다.
이전에 실험적으로 존재했던 것이 분명하지만 이것은 별개의 문제입니다.
2. 어디선가(어디서인지 기억이 안 난다) 2005년부터 챔피언십 이력이 준비되어 있었다고 적혀 있었다...