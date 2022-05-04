오류, 버그, 질문 - 페이지 237 1...230231232233234235236237238239240241242243244...3184 새 코멘트 Voodoo_King 2010.12.17 15:17 #2361 mql5 : 표시기 로딩 문제, 이것은 컴파일러 오류입니다. 업데이트를 준비하고 있습니다. 빌드 370. 모든 것이 동일합니다 ... 즉. iCustom 사용자 지정 표시기를 로드할 수 없습니다 . 모든 것이 10번 재컴파일됩니다. 캐시가 지워졌습니다. 또 무엇을 할 것인가? 2010.12.17 17:12:51 Core 1 2010.12.01 00:00:00 표시기 43을 로드할 수 없기 때문에 Expert가 제거됨 [4802] 2010.12.17 17:12:51 FEOP EURUSD,H1의 Core 1 로딩 실패 Errors, bugs, questions 기고글 토론 "MetaTrader 5의 Discussion of article "The Alexander 2010.12.17 15:24 #2362 Voodoo_King : 빌드 370. 모든 것이 동일합니다 ... 즉. iCustom 사용자 지정 표시기를 로드할 수 없습니다 . 모든 것이 10번 재컴파일됩니다. 캐시가 지워졌습니다. 또 무엇을 할 것인가? 2010.12.17 17:12:51 Core 1 2010.12.01 00:00:00 표시기 43을 로드할 수 없기 때문에 Expert가 제거됨 [4802] 2010.12.17 17:12:51 FEOP EURUSD,H1의 Core 1 로딩 실패 서비스 데스크에 편지를 보내 필요한 모든 세부 정보를 제공할 수 있습니까? 시스템 및 Windows 버전의 비트입니다. 표시기 코드 첨부 터미널 로그 등. Voodoo_King 2010.12.17 15:47 #2363 ALozovoy : 서비스 데스크에 편지를 보내 필요한 모든 세부 정보를 제공할 수 있습니까? 시스템 비트 및 Windows 버전. 표시기 코드 첨부 터미널 로그 등. #property tester_indicator "FEOP.ex5"를 EA 코드에 삽입하면 도움이 되었지만: 1) 그것 없이 일하곤 했다 2) MQL 도움말은 이 속성의 사용을 " indicator_name.ex5" 형식의 사용자 지정 표시기 이름으로 설명합니다. 테스트에 필요한 표시기는 해당 매개변수가 상수로 지정된 경우 iCustom() 함수 호출에서 자동으로 결정됩니다. string. 다른 경우 (IndicatorCreate 함수() 사용 또는 표시기의 이름을 지정하는 매개변수에 상수가 아닌 문자열 사용)의 경우 이 속성이 필요합니다... " 저것들. 사실, iCustom은 명시된 대로 함수 호출에서 테스트에 필요한 지표를 자동으로 결정하지 않습니다. Mykola Demko 2010.12.17 18:35 #2364 mql4에서는 Rectangle, Triangle, Ellipse 객체의 채우기 색상을 설정할 수 있었습니다. mql5에서는 그런 기회를 찾지 못했고 개체는 윤곽선으로만 표시됩니다. 따라서 질문: 개발자가 이 기능을 활성화하는 것을 잊었습니까 아니면 의도적으로 제거했습니까? 이것이 여전히 가능하다면 이것이 수행되는 기능을 표시하십시오. Rashid Umarov 2010.12.17 18:49 #2365 Urain : mql4에서는 Rectangle, Triangle, Ellipse 객체의 채우기 색상을 설정할 수 있었습니다. mql5에서는 그런 기회를 찾지 못했고 개체는 윤곽선으로만 표시됩니다. 따라서 질문: 개발자가 이 기능을 활성화하는 것을 잊었습니까 아니면 의도적으로 제거했습니까? 이것이 여전히 가능하다면 이것이 수행되는 기능을 표시하십시오. MetaTrader 5 도움말 → 분석 → 개체 → 모양 → 타원 개체의 일반 매개변수는 해당 섹션 에 설명되어 있습니다. 개체를 선 색상으로 채우려면 "일반" 탭에서 "개체를 배경으로 그리기" 옵션을 활성화해야 합니다. Mykola Demko 2010.12.17 18:57 #2366 Rosh : MetaTrader 5 도움말 → 분석 → 개체 → 모양 →타원 알겠습니다. 감사합니다. OBJPROP_BACK 플래그를 true로 설정해야 합니다. ALEXEY NIKOLAEV 2010.12.17 21:56 #2367 여러분, 가격과 대각선( 추세선 )의 교차점을 계산하는 방법을 아는 사람이 있습니까? Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5 Arms 2010.12.18 01:57 #2368 다른 MT5 드라이브에 다시 다운로드하여 설치하고 MetaQuotes-Demo에서 새 데모 계정을 개설했습니다. 버전 370. Advisors 폴더에서 전문가를 연결할 수 있으며 mq5 형식의 컴파일되지 않은 파일만 포함되어 있습니다. 그러나 그들은 차트에 올려지고 그 속성은 테스터에 있습니다. 지금 컴파일해야합니까? Experts 폴더에 복사된 mq5 및 ex5 형식의 자체 전문가는 네비게이터에 표시되지 않으며 "Insert-Experts" 메뉴에 없습니다. OS 버전은 Vista 32비트입니다. 폴더의 전문가 코드 예제 - 이동 평균 . Arms 2010.12.18 02:11 #2369 sumkin75 : 여러분, 가격과 대각선( 추세선 )의 교차점을 계산하는 방법을 아는 사람이 있습니까? МТ4에서 이중 레벨=(TimeCurrent()-T1)*(P2-P1)/(T2-T1)+P1; 이해하다. Arms 2010.12.18 13:41 #2370 전문가를 로드할 위치를 찾았습니다. C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\... 1...230231232233234235236237238239240241242243244...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
표시기 로딩 문제, 이것은 컴파일러 오류입니다. 업데이트를 준비하고 있습니다.
빌드 370. 모든 것이 동일합니다 ... 즉. iCustom 사용자 지정 표시기를 로드할 수 없습니다 . 모든 것이 10번 재컴파일됩니다. 캐시가 지워졌습니다. 또 무엇을 할 것인가?
2010.12.17 17:12:51 Core 1 2010.12.01 00:00:00 표시기 43을 로드할 수 없기 때문에 Expert가 제거됨 [4802]
2010.12.17 17:12:51 FEOP EURUSD,H1의 Core 1 로딩 실패
서비스 데스크에 편지를 보내 필요한 모든 세부 정보를 제공할 수 있습니까?
#property tester_indicator "FEOP.ex5"를 EA 코드에 삽입하면 도움이 되었지만:
1) 그것 없이 일하곤 했다
2) MQL 도움말은 이 속성의 사용을 " indicator_name.ex5" 형식의 사용자 지정 표시기 이름으로 설명합니다. 테스트에 필요한 표시기는 해당 매개변수가 상수로 지정된 경우 iCustom() 함수 호출에서 자동으로 결정됩니다. string. 다른 경우 (IndicatorCreate 함수() 사용 또는 표시기의 이름을 지정하는 매개변수에 상수가 아닌 문자열 사용)의 경우 이 속성이 필요합니다... "
저것들. 사실, iCustom은 명시된 대로 함수 호출에서 테스트에 필요한 지표를 자동으로 결정하지 않습니다.
mql4에서는 Rectangle, Triangle, Ellipse 객체의 채우기 색상을 설정할 수 있었습니다.
mql5에서는 그런 기회를 찾지 못했고 개체는 윤곽선으로만 표시됩니다.
따라서 질문: 개발자가 이 기능을 활성화하는 것을 잊었습니까 아니면 의도적으로 제거했습니까?
이것이 여전히 가능하다면 이것이 수행되는 기능을 표시하십시오.
MetaTrader 5 도움말 → 분석 → 개체 → 모양 → 타원
개체의 일반 매개변수는 해당 섹션 에 설명되어 있습니다.
개체를 선 색상으로 채우려면 "일반" 탭에서 "개체를 배경으로 그리기" 옵션을 활성화해야 합니다.
알겠습니다. 감사합니다.
OBJPROP_BACK 플래그를 true로 설정해야 합니다.
다른 MT5 드라이브에 다시 다운로드하여 설치하고 MetaQuotes-Demo에서 새 데모 계정을 개설했습니다. 버전 370.
Advisors 폴더에서 전문가를 연결할 수 있으며 mq5 형식의 컴파일되지 않은 파일만 포함되어 있습니다.
그러나 그들은 차트에 올려지고 그 속성은 테스터에 있습니다.
지금 컴파일해야합니까?
Experts 폴더에 복사된 mq5 및 ex5 형식의 자체 전문가는 네비게이터에 표시되지 않으며 "Insert-Experts" 메뉴에 없습니다.
OS 버전은 Vista 32비트입니다.
폴더의 전문가 코드 예제 - 이동 평균 .
여러분, 가격과 대각선( 추세선 )의 교차점을 계산하는 방법을 아는 사람이 있습니까?
МТ4에서 이중 레벨=(TimeCurrent()-T1)*(P2-P1)/(T2-T1)+P1;
이해하다.
전문가를 로드할 위치를 찾았습니다.
C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\...