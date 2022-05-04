오류, 버그, 질문 - 페이지 224 1...217218219220221222223224225226227228229230231...3184 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2010.12.09 23:44 #2231 원격 에이전트와 작업하는 영역에서 여러 가지 수정 사항이 포함된 새 빌드가 준비 중입니다. "죽은" 테스트 에이전트 를 폴링하는 빈도를 변경해 보겠습니다. 가까운 장래에 원격 리소스가 대량으로 사용될 예정이므로 에이전트 목록의 관리 용이성을 개선할 것입니다. 최소한 "그룹 에이전트" 모드를 추가하여 동일한 IP 주소의 에이전트가 하나로 접힐 수 있도록 합시다. 현재 선택된 에이전트에서 그룹 작업이 진행 중이며 전체 섹션을 활성화/비활성화할 수 있습니다. Jager 2010.12.10 00:45 #2232 Renat : 원격 에이전트와 작업하는 영역에서 여러 가지 수정 사항이 포함된 새 빌드가 준비 중입니다. "죽은" 테스트 에이전트를 폴링하는 빈도를 변경해 보겠습니다. 가까운 장래에 원격 리소스가 대량으로 사용될 예정이므로 에이전트 목록의 관리 용이성을 개선할 것입니다. 최소한 "그룹 에이전트" 모드를 추가하여 동일한 IP 주소의 에이전트가 하나로 접힐 수 있도록 합시다. 현재 선택된 에이전트에서 그룹 작업이 진행 중이며 전체 섹션을 활성화/비활성화할 수 있습니다. 여기에 "섹션 만들기"를 추가하려면 "섹션 삭제"가 좋습니다. Maxim 2010.12.10 09:15 #2233 친애하는 개발자 여러분! 뉴스 탭. 뉴스 보기가 매우 불편합니다(크기가 저장되지 않음). 창을 다시 열 때마다 보다 편리한 크기로 창을 늘려야 합니다. Jager 2010.12.10 09:53 #2234 테스터에서 테스터의 결과가 끝나기 전에 얼마나 남았는지 보여주는 카운트다운 시간 을 추가합니다. MT4가 있습니다. Александр 2010.12.10 10:04 #2235 Jager : 테스터에서 테스터의 결과가 끝나기 전에 얼마나 남았는지 보여주는 카운트다운 시간 을 추가합니다. MT4가 있습니다. 테스터를 한 줄로 축소하면 볼 수 있습니다(Agents | Log 오른쪽에 책갈피가 있는 줄을 두 번 클릭). Jager 2010.12.10 11:54 #2236 vikulin : 테스터를 한 줄로 축소하면 볼 수 있습니다(Agents | Log 오른쪽에 책갈피가 있는 줄을 두 번 클릭). 이 시간을 더 낮출 수 있습니까? " 현재 프로필 " 옆에 놓습니다. 그러면 더블클릭 형태로 불필요한 동작을 하지 않아도 됩니다. Maxim Lyashov 2010.12.10 12:04 #2237 차트에서 왼쪽 하단 모서리 에 있는 "차트 고정 위치" 슬라이더가 제대로 작동하지 않습니다. MT4에서 차트의 원하는 지점이 시간대를 전환할 때 차트의 원하는 지점이 중앙에 오도록 차트 중앙으로 드래그하여 완료된 거래를 분석할 때 자주 사용했습니다. 그러나 MT5에서는 시간대를 전환할 때 차트가 계속 어딘가로 이동합니다. 이 오류를 수정하십시오. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов - Документация по MQL5 snookeredman 2010.12.10 15:09 #2238 안녕하세요. MQL5 전문가 여러분, 도와주세요! 내 상황은 간단합니다. 클래스에 속성이 있습니다. CSymbolInfo *m_symbols[] . 외부에서 어떻게 초기화하나요? 물론 Init(....,CSymbolInfo *symbols[],...) 함수를 작성하십시오. 그러나 이런 식으로 매개변수를 전달하는 것은 불가능합니다. 그러면 아이디어가 나온다. 하나. 포인터의 배열이 아니라 클래스와 초기화 함수에서 CSymbolInfo m_symbols[] 개체의 배열을 사용하십시오. 그러나 이 솔루션은 적합하지 않습니다. 그 다음 안에 외부 프로그램은 다음 개체를 복사해야 합니다. CSymbolInfo *sym; sym = 새로운 CSymbolInfo; sym.Name("EURUSD"); gSymbols[s++] = sym; // 포인터의 배열이 아니라 객체의 배열인 경우 복사는 불가능합니다 ! 그리고 CSymbolInfo 클래스에는 객체를 복사하는 기능이 없습니다. 2. CArrayObj 클래스의 배열에 모든 포인터를 저장합니다. 이것도 불가능합니다. CSymbolInfo 클래스는 CObject 클래스의 자손이 아닙니다. 삼. 클래스 내에서 이 배열을 초기화합니다. 원칙적으로는 잘못된 접근 방식이지만 종종 찾을 수 있습니다. 이 경우 캡슐화 원칙에 위배됩니다. 내 문제를 해결하는 방법? 아마도 내가 이해하지 못하는 것입니다. 어떤 답변이든 감사하겠습니다. Errors, bugs, questions 선체 이동 평균 찻주전자의 질문 Victor Kirillin 2010.12.10 16:43 #2239 snookeredman : 안녕하세요. MQL5 전문가 여러분, 도와주세요! 내 상황은 간단합니다. 클래스에 속성이 있습니다. CSymbolInfo *m_symbols[] . 외부에서 초기화하는 방법은 무엇입니까? 물론 Init(....,CSymbolInfo *symbols[],...) 함수를 작성하십시오. 그러나 이런 방식으로 매개변수를 전달하는 것은 불가능합니다. 그러면 아이디어가 나온다. 하나. 포인터 배열이 아니라 클래스 및 초기화 함수에서 CSymbolInfo m_symbols[] 개체 배열을 사용하십시오. 그러나 이 솔루션은 적합하지 않습니다. 그 다음 안에 외부 프로그램은 다음 개체를 복사해야 합니다. CSymbolInfo *sym; sym = 새로운 CSymbolInfo; sym.Name("EURUSD"); gSymbols[s++] = sym; // 포인터의 배열이 아니라 객체의 배열인 경우 복사는 불가능합니다 ! 그리고 CSymbolInfo 클래스에는 객체를 복사하는 기능이 없습니다. 2. CArrayObj 클래스의 배열에 모든 포인터를 저장합니다. 이것도 불가능합니다. CSymbolInfo 클래스는 CObject 클래스의 자손이 아닙니다. 삼. 클래스 내에서 이 배열을 초기화합니다. 원칙적으로는 잘못된 접근 방식이지만 종종 찾을 수 있습니다. 이 경우 캡슐화 원칙에 위배됩니다. 내 문제를 해결하는 방법? 아마도 내가 이해하지 못하는 것입니다. 어떤 답변이든 감사하겠습니다. 다음과 같이 시도할 수 있습니다. CSymbolInfo m_symbols[10]; CSymbolInfo* gSymbols[10]; //--- 복사 for(int i=0;i<10;i++) gSymbols[i] = GetPointer(m_symbols[i]); majestic 2010.12.11 11:44 #2240 차트가 왜 버그 로 생성됩니까? 첨부된 화면에서 다음을 볼 수 있습니다. - 기간 m15 - 화면의 절반 - 매일 양초, 후반 - 매시간 전문가들이 이에 대해 어떻게 생각하는지 상상해보십시오. 이 버그는 MT5가 탄생한 이후로 아직 수정되지 않았습니다 =( 또한 그림에서 수직선 의 날짜가 눈금과 합쳐지는 것을 볼 수 있습니다. 어느 쪽도 보이지 않습니다. 또한, 저는 이 기회에 ma.. 에게 다음과 같이 묻고 싶습니다. - 4-ke에서와 같이 개체를 두 번 클릭 하여 속성을 열어 마침내 작동하는 시기는 언제입니까? 전문 고문 - 기타 Murrey 수학 거래 시스템 엘리트 지표 :) 1...217218219220221222223224225226227228229230231...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
원격 에이전트와 작업하는 영역에서 여러 가지 수정 사항이 포함된 새 빌드가 준비 중입니다. "죽은" 테스트 에이전트 를 폴링하는 빈도를 변경해 보겠습니다.
가까운 장래에 원격 리소스가 대량으로 사용될 예정이므로 에이전트 목록의 관리 용이성을 개선할 것입니다. 최소한 "그룹 에이전트" 모드를 추가하여 동일한 IP 주소의 에이전트가 하나로 접힐 수 있도록 합시다.
현재 선택된 에이전트에서 그룹 작업이 진행 중이며 전체 섹션을 활성화/비활성화할 수 있습니다.
친애하는 개발자 여러분!
뉴스 탭. 뉴스 보기가 매우 불편합니다(크기가 저장되지 않음). 창을 다시 열 때마다 보다 편리한 크기로 창을 늘려야 합니다.
테스터에서 테스터의 결과가 끝나기 전에 얼마나 남았는지 보여주는 카운트다운 시간 을 추가합니다. MT4가 있습니다.
테스터를 한 줄로 축소하면 볼 수 있습니다(Agents | Log 오른쪽에 책갈피가 있는 줄을 두 번 클릭).
이 시간을 더 낮출 수 있습니까? " 현재 프로필 " 옆에 놓습니다. 그러면 더블클릭 형태로 불필요한 동작을 하지 않아도 됩니다.
안녕하세요.
MQL5 전문가 여러분, 도와주세요!
내 상황은 간단합니다. 클래스에 속성이 있습니다.
CSymbolInfo *m_symbols[] .
외부에서 어떻게 초기화하나요?
물론 Init(....,CSymbolInfo *symbols[],...) 함수를 작성하십시오.
그러나 이런 식으로 매개변수를 전달하는 것은 불가능합니다. 그러면 아이디어가 나온다.
내 문제를 해결하는 방법?
아마도 내가 이해하지 못하는 것입니다.
어떤 답변이든 감사하겠습니다.
다음과 같이 시도할 수 있습니다.
CSymbolInfo m_symbols[10];
CSymbolInfo* gSymbols[10];
//--- 복사
for(int i=0;i<10;i++)
gSymbols[i] = GetPointer(m_symbols[i]);
차트가 왜 버그 로 생성됩니까?
첨부된 화면에서 다음을 볼 수 있습니다.
- 기간 m15
- 화면의 절반 - 매일 양초, 후반 - 매시간
전문가들이 이에 대해 어떻게 생각하는지 상상해보십시오.
이 버그는 MT5가 탄생한 이후로 아직 수정되지 않았습니다 =(
또한 그림에서 수직선 의 날짜가 눈금과 합쳐지는 것을 볼 수 있습니다. 어느 쪽도 보이지 않습니다.
또한, 저는 이 기회에 ma.. 에게 다음과 같이 묻고 싶습니다.
- 4-ke에서와 같이 개체를 두 번 클릭 하여 속성을 열어 마침내 작동하는 시기는 언제입니까?