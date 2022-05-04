오류, 버그, 질문 - 페이지 229 1...222223224225226227228229230231232233234235236...3184 새 코멘트 Александр 2010.12.12 12:35 #2281 Renat : 다시 한 번 반복합니다. 우리는 클라이언트와 서버 모두에서 방대한 작업 계층을 자동으로 해결하기 위해 모든 것을 하고 있습니다. 그러나 관리자가 자신의 손으로 잘못된 인용문을 가져오면 우리는 그의 기록을 다른 것으로 대체할 수 없습니다. 특정 브로커의 포럼에서 문제를 명확하게 설명하거나 기술 지원에 글을 쓰십시오. Renat, 이것은 설계상 제대로 작동하지 않습니다! 메타 인용 서버에 포함! 남자는 5분을 선택했다. 과거로 스크롤합니다. 1999년이 지나고 5분이 지나고 시간별 막대가 나타나기 시작하고 시간별 막대가 끝나고 요일이 보이기 시작했습니다. 이건 미친 짓이야! MetaQuotes 데모 서버를 포함하여 이것이 작동하는 방식입니다! 차트 기간까지 막대가 부족하면 더 높은 기간 동안 양초를 표시하지 마십시오! MT5에서는 훨씬 더 쉽습니다. 2 레나트 : 관리상의 이유일 가능성이 큽니다. 기술적인 측면에서 모든 가능성이 있습니다. 추신 무엇을 어디에서 찾아야 하는지 알고 있었지만 검색하는 데 약 5분이 걸렸습니다. 그러나 나는 인생에서 "따옴표의 역사가있는 버그"에 대한 주제에 대한 토론이 30 분 안에 발견되지 않았다고 믿지 않습니다 (주제는 반복적으로 제기되었으며, 최소한 백워터의 별도 지점) ... 우리 마샤! 출시 후 다음 조건에서 StepMAExpert_EA vicondi 2010.12.12 15:03 #2283 Dali : 최신 빌드 362( 02.12.2010 )에 버그가 있습니까? CopyTime 기능 이 갑자기 작동을 멈췄습니다(옵션 3). 스크립트 문제 2000년 2000년 -하나 기록이 로드되고 차트에 표시됩니다. 이전 빌드에서는 모든 것이 작동했습니다. 오늘은 2010년 12월 12일 입니다. 역시 안되는군요... Mykola Demko 2010.12.12 15:07 #2284 majestic : 나는 의견에 머물렀다 - 그것은 버그입니다. 당신의 고문은 m15의 기간에 일하고 갑자기 그는 시간별 또는 일일 촛불을 발견했습니다 ... 이것이 정상입니까? ... 개발자들은 처음에 서로 다른 TF의 불일치를 방지하고 보다 컴팩트한 데이터 저장을 위해 모든 TF의 기록이 M1의 기록에서 복원될 것이라고 말했습니다. 아이디어가 실현되어 M1에서 스토리가 복원되고 있었는데 DC에는 M1의 깊은 역사가 없다는 것이 밝혀졌으며 무엇을하고 싶습니까? MQ 결정은 상당히 논리적인데, 그런 이야기에 속아 넘어가는 거래자들에게는 그다지 편리하지 않다는 것이 유일한 문제입니다. 레나트 에게 이전에 솔루션을 제안했는데 개발자가 놓친 경우 다시 반복하겠습니다. 각 TF의 맨 처음 날짜에 대한 데이터를 히스토리 파일 구조에 입력해야 합니다. 따라서 요청된 TF의 기본 기록이 끝나는 위치를 추적할 수 있습니다. 이것은 이전 TF의 데이터가 표시되지 않도록 차트에 표시하고 mql5 기능에서 요청 시 이 데이터를 발행하는 데 모두 사용할 수 있습니다. MT5 21의 TF, 즉 히스토리를 구성할 때 TF 히스토리 시작의 21번째 날짜를 저장해야 합니다. 이러한 정보의 양은 어떤 식으로든 파일 크기 에 영향을 미치지 않지만 작업을 크게 단순화합니다. 역사. 서비스 데스크: 게으름, 자폐증 Meta Trader에서 스프레드 거래 "가속기" 및 "fibo"에 대한 Renat Fatkhullin 2010.12.12 15:07 #2285 vicondi : 오늘은 2010년 12월 12일 입니다. 역시 안되는군요... 최적화 단계에서 발생하는 이 오류는 이미 수정되었습니다. 수정된 빌드는 월요일에 릴리스됩니다. 불편을 드려 죄송합니다. 과도하게... Alexey Volchanskiy 2010.12.12 17:30 #2286 Renat : 언어에 대한 모든 정보는 MQL5 언어에 대한 방대한 확장 문서에서 사용할 수 있습니다. 또한 전체 MQL5.community 리소스는 거래자와 개발자를 돕기 위해 구축되었습니다. 전 세계의 어느 경쟁업체도 프로그래밍 언어에 대한 문서와 정보의 양을 가지고 있지 않습니다. 사양 정보: 방문자의 99.99%는 프로그래밍 언어의 순수한(컴파일러 빌더용) 사양을 읽을 수 있는 충분한 지식이 없습니다. 당신은 아무것도 알고 쓰기를 원하지 않는 개발자의 일반적인 수준에 대해 아주 잘 이야기했습니다. 왜곡할 필요가 없습니다. MQL5 커뮤니티에서 표준 라이브러리를 작성하지 않을 것이라고 썼습니다. 그리고 그는 상인-프로그래머의 평균 수준이 낮고 커뮤니티, 특히 최고의 회원이 폐쇄된 상업 플랫폼을 위한 공개 무료 코드를 작성하려는 동기가 부족하다는 두 가지 이유를 언급했습니다. 그리고 기사값을 지불하듯이 필요한 클래스의 개발을 위해 돈을 지불하지 않는 이유는 무엇입니까? 예를 들어 "MQL5 참조 / 표준 라이브러리 / 데이터 구성을 위한 클래스" - 여기에 해시 테이블, 대기열, 스택과 같이 많은 항목을 추가해야 합니다. 물론 도움말이 아니라 코드를 의미합니다. Igor Makanu 2010.12.12 17:57 #2287 Urain : 개발자들은 처음에 서로 다른 TF의 불일치를 방지하고 보다 컴팩트한 데이터 저장을 위해 모든 TF의 기록이 M1의 기록에서 복원될 것이라고 말했습니다. 아이디어가 실현되어 M1에서 스토리가 복원되고 있었는데 DC에는 M1의 깊은 역사가 없다는 것이 밝혀졌으며 무엇을하고 싶습니까? MQ 결정은 상당히 논리적인데, 그런 이야기에 속아 넘어가는 거래자들에게는 그다지 편리하지 않다는 것이 유일한 문제입니다. 이 포럼에 더 자주 갈수록 이 포럼이 위치한 태양의 행성에 대해 더 많이 의심하게 됩니다. 무엇이 논리적인가? 그런 정보가 사실이 아닌 이유는 무엇입니까? EA 코드에 보고하고 데이터, 오류 또는 NULL, EMPTY, EMPTY_VALUE 가 없다는 정보를 차트에 표시하는 것이 더 논리적입니다. 당신의 논리에 따르면, 상점의 판매자가 10코펙의 잔돈을 가지고 있지 않다면 그는 나에게 10r 또는 100r의 잔돈을 주어야 합니다. 거래할 수 없고 기술적 분석도 할 수 없는 그런 터미널이 왜 필요한가요? 나는 컴파일러에 대해 침묵합니다. 마이너스보다 플러스가 더 많습니다. 추신: 잘은 모르겠지만 메타쿼트를 찬양하는 분들에게 보너스가 주어진다면 용서하겠습니다. Mykola Demko 2010.12.12 18:06 #2288 IgorM : 이 포럼에 더 자주 갈수록 이 포럼이 위치한 태양의 행성에 대해 더 많이 의심하게 됩니다. 무엇이 논리적인가? 그런 정보가 사실이 아닌 이유는 무엇입니까? EA 코드에 보고하고 데이터, 오류 또는 NULL, EMPTY, EMPTY_VALUE 가 없다는 정보를 차트에 표시하는 것이 더 논리적입니다. 당신의 논리에 따르면, 상점의 판매자가 10코펙의 잔돈을 가지고 있지 않다면 그는 나에게 10r 또는 100r의 잔돈을 주어야 합니다. 추신: 잘은 모르겠지만 메타쿼트를 찬양하는 분들에게 보너스가 주어진다면 용서하겠습니다. 이 작업을 수행하는 방법에 대한 특정 레시피가 있습니까? MetaQuotes가 춤을 추는 시작점을 줬습니다(모든 TF는 M1에서 복원됨). 이 상황에서 개발자는 월간 TF를 표시하기에 충분한 M1 기록이 없는 경우 해결해야 합니까? 그러나 연초부터 일주일만 있으면 폭풍이 시작될 것입니다. 아직 눈치채지 못했다면 deferambs라고 부르는 것 외에도 상황을 해결하는 방법에 대한 좋은 조언이 게시물에 있습니다. 당신의 불만뿐입니다. Igor Makanu 2010.12.12 18:28 #2289 Urain : 이 작업을 수행하는 방법에 대한 특정 레시피가 있습니까? MetaQuotes가 춤을 추는 시작점을 줬습니다(모든 TF는 M1에서 복원됨). 이 상황에서 개발자는 월간 TF를 표시하기에 충분한 M1 기록이 없는 경우 해결해야 합니까? 그러나 연초부터 일주일만 있으면 폭풍이 시작될 것입니다. 아직 눈치채지 못했다면 deferambs라고 부르는 것 외에도 상황을 해결하는 방법에 대한 게시물에 여전히 좋은 조언이 있습니다. 당신의 불만 외에는 아무것도 없습니다. 수행하는 방법? 예, 기본 - TestGenerator 로그의 MT4에서와 같이 테스터에 출력: 일치하지 않는 데이터 오류(2010.11.16 10:00에서 볼륨 제한 5008 초과) 차트에 구멍을 만들려면 왜 이 가시성을? 좋은 것보다 더 많은 문제 내 불만이 아니라 - 하지만 MT5 플랫폼의 오류에 대한 토론 - 강력한 프로그래밍 언어와 거래를 위한 거래 터미널을 기대했던 것에서 다시 한 번 반복합니다. 컴파일러에 대한 질문은 없습니다. 무엇보다도 무료로 제공되는 것이 가장 좋지만, 터미널은 그의 실수와 MT5에서 똥을 치고 싶은 욕구를 얼마나 격퇴했는지 나에게 약간 놀랐다. IMHO, MT5 단말기 는 '마우스가 달린 블랙박스'다. 업그레이드는 어느 시점에서 할까? 그는 차트에 무엇을 그렸습니까? 당신은 역사에 무엇을 그렸습니까? 과거 데이터를 다른 제공업체와 비교하는 방법은 무엇입니까? 그리고 당신은 그러한 질문을 쓰고 쓸 수 있습니다 - 이 터미널은 돈으로 일하기 위해 만들어지지 않았습니까? 정밀도가 필요하지 않습니까? 작업의 외관/환상만 필요합니까? 아마도 기술 분석은 아름답고 눈을 즐겁게하는 지표 개발로 구성되어 있으며 내 작업은 다소 다릅니다. 다시 한 번 반복합니다. 우리는 클라이언트와 서버 모두에서 방대한 작업 계층을 자동으로 해결하기 위해 모든 것을 하고 있습니다. 그러나 관리자가 자신의 손으로 잘못된 인용문을 가져오면 우리는 그의 기록을 다른 것으로 대체할 수 없습니다.
특정 브로커의 포럼에서 문제를 명확하게 설명하거나 기술 지원에 글을 쓰십시오.
Renat, 이것은 설계상 제대로 작동하지 않습니다! 메타 인용 서버에 포함!
남자는 5분을 선택했다. 과거로 스크롤합니다. 1999년이 지나고 5분이 지나고 시간별 막대가 나타나기 시작하고 시간별 막대가 끝나고 요일이 보이기 시작했습니다. 이건 미친 짓이야! MetaQuotes 데모 서버를 포함하여 이것이 작동하는 방식입니다!
차트 기간까지 막대가 부족하면 더 높은 기간 동안 양초를 표시하지 마십시오!
3 - 손가락으로 토론을 클릭하십시오. 검색에 어떤 쿼리가 있고 검색하는 데 시간이 얼마나 걸립니까? 나는 게시물 에 즐겁게 놀랐습니다. 유감입니다. 그런 사람들이 몇 명 밖에 없습니다. "현자"는 항상 검색에 그것을 보낼 것입니다 ...
쉬운. 우리는 이렇게 합니다: 검색 상자에 "따옴표의 역사"를 입력하고 검색 엔진에 주제에 대한 모든 것을 찾도록 요청하십시오. 네 번째 페이지에서 다음 그림을 봅니다.
강조 표시된 게시물 중 하나는 역사의 막대와 유사한 문제에 대한 토론으로 이동합니다. 그런데 35 게시물 내 것입니다.
이 게시물과 아래에서 시작하여 모든 것이 상세하고 널리 설명되어 있습니다.
제 생각에 Renat는 여기에서 모든 것을 자세히 설명했습니다.
내 평생 서버에서 다른 서버의 기록을 동기화하는 기능이 있었습니다. MT5에서는 훨씬 더 쉽습니다.
관리상의 이유일 가능성이 큽니다. 기술적인 측면에서 모든 가능성이 있습니다.
무엇을 어디에서 찾아야 하는지 알고 있었지만 검색하는 데 약 5분이 걸렸습니다. 그러나 나는 인생에서 "따옴표의 역사가있는 버그"에 대한 주제에 대한 토론이 30 분 안에 발견되지 않았다고 믿지 않습니다 (주제는 반복적으로 제기되었으며, 최소한 백워터의 별도 지점) ...
최신 빌드 362( 02.12.2010 )에 버그가 있습니까? CopyTime 기능 이 갑자기 작동을 멈췄습니다(옵션 3). 스크립트 문제
기록이 로드되고 차트에 표시됩니다. 이전 빌드에서는 모든 것이 작동했습니다.
나는 의견에 머물렀다 - 그것은 버그입니다. 당신의 고문은 m15의 기간에 일하고 갑자기 그는 시간별 또는 일일 촛불을 발견했습니다 ... 이것이 정상입니까? ...
개발자들은 처음에 서로 다른 TF의 불일치를 방지하고 보다 컴팩트한 데이터 저장을 위해 모든 TF의 기록이 M1의 기록에서 복원될 것이라고 말했습니다.
아이디어가 실현되어 M1에서 스토리가 복원되고 있었는데 DC에는 M1의 깊은 역사가 없다는 것이 밝혀졌으며 무엇을하고 싶습니까?
MQ 결정은 상당히 논리적인데, 그런 이야기에 속아 넘어가는 거래자들에게는 그다지 편리하지 않다는 것이 유일한 문제입니다.
이전에 솔루션을 제안했는데 개발자가 놓친 경우 다시 반복하겠습니다. 각 TF의 맨 처음 날짜에 대한 데이터를 히스토리 파일 구조에 입력해야 합니다. 따라서 요청된 TF의 기본 기록이 끝나는 위치를 추적할 수 있습니다. 이것은 이전 TF의 데이터가 표시되지 않도록 차트에 표시하고 mql5 기능에서 요청 시 이 데이터를 발행하는 데 모두 사용할 수 있습니다.
MT5 21의 TF, 즉 히스토리를 구성할 때 TF 히스토리 시작의 21번째 날짜를 저장해야 합니다. 이러한 정보의 양은 어떤 식으로든 파일 크기 에 영향을 미치지 않지만 작업을 크게 단순화합니다. 역사.
오늘은 2010년 12월 12일 입니다. 역시 안되는군요...
최적화 단계에서 발생하는 이 오류는 이미 수정되었습니다. 수정된 빌드는 월요일에 릴리스됩니다.
불편을 드려 죄송합니다. 과도하게...
언어에 대한 모든 정보는 MQL5 언어에 대한 방대한 확장 문서에서 사용할 수 있습니다. 또한 전체 MQL5.community 리소스는 거래자와 개발자를 돕기 위해 구축되었습니다.
전 세계의 어느 경쟁업체도 프로그래밍 언어에 대한 문서와 정보의 양을 가지고 있지 않습니다.
사양 정보: 방문자의 99.99%는 프로그래밍 언어의 순수한(컴파일러 빌더용) 사양을 읽을 수 있는 충분한 지식이 없습니다. 당신은 아무것도 알고 쓰기를 원하지 않는 개발자의 일반적인 수준에 대해 아주 잘 이야기했습니다.
왜곡할 필요가 없습니다. MQL5 커뮤니티에서 표준 라이브러리를 작성하지 않을 것이라고 썼습니다. 그리고 그는 상인-프로그래머의 평균 수준이 낮고 커뮤니티, 특히 최고의 회원이 폐쇄된 상업 플랫폼을 위한 공개 무료 코드를 작성하려는 동기가 부족하다는 두 가지 이유를 언급했습니다.
그리고 기사값을 지불하듯이 필요한 클래스의 개발을 위해 돈을 지불하지 않는 이유는 무엇입니까?
예를 들어 "MQL5 참조 / 표준 라이브러리 / 데이터 구성을 위한 클래스" - 여기에 해시 테이블, 대기열, 스택과 같이 많은 항목을 추가해야 합니다. 물론 도움말이 아니라 코드를 의미합니다.
무엇이 논리적인가? 그런 정보가 사실이 아닌 이유는 무엇입니까? EA 코드에 보고하고 데이터, 오류 또는 NULL, EMPTY, EMPTY_VALUE 가 없다는 정보를 차트에 표시하는 것이 더 논리적입니다.
당신의 논리에 따르면, 상점의 판매자가 10코펙의 잔돈을 가지고 있지 않다면 그는 나에게 10r 또는 100r의 잔돈을 주어야 합니다.
거래할 수 없고 기술적 분석도 할 수 없는 그런 터미널이 왜 필요한가요? 나는 컴파일러에 대해 침묵합니다. 마이너스보다 플러스가 더 많습니다.
추신: 잘은 모르겠지만 메타쿼트를 찬양하는 분들에게 보너스가 주어진다면 용서하겠습니다.
차트에 구멍을 만들려면 왜 이 가시성을? 좋은 것보다 더 많은 문제
내 불만이 아니라 - 하지만 MT5 플랫폼의 오류에 대한 토론 - 강력한 프로그래밍 언어와 거래를 위한 거래 터미널을 기대했던 것에서 다시 한 번 반복합니다. 컴파일러에 대한 질문은 없습니다. 무엇보다도 무료로 제공되는 것이 가장 좋지만, 터미널은 그의 실수와 MT5에서 똥을 치고 싶은 욕구를 얼마나 격퇴했는지 나에게 약간 놀랐다.
IMHO, MT5 단말기 는 '마우스가 달린 블랙박스'다. 업그레이드는 어느 시점에서 할까? 그는 차트에 무엇을 그렸습니까? 당신은 역사에 무엇을 그렸습니까? 과거 데이터를 다른 제공업체와 비교하는 방법은 무엇입니까?
그리고 당신은 그러한 질문을 쓰고 쓸 수 있습니다 - 이 터미널은 돈으로 일하기 위해 만들어지지 않았습니까? 정밀도가 필요하지 않습니까? 작업의 외관/환상만 필요합니까?
아마도 기술 분석은 아름답고 눈을 즐겁게하는 지표 개발로 구성되어 있으며 내 작업은 다소 다릅니다. MT5를 사용하는 CME의 옵션 분석에 대해서도 확신할 수 없기 때문입니다. 우리는 아름다운 그림이 아니라 정확성이 필요합니다
내가 여기에서 이틀째 같은 글을 쓰는 것은 우연이 아닙니다. 왜냐하면 - 왜냐하면. 어떤 이유로 컴파일러 오류는 제거되지만 버그와 느린 DC가있는 터미널 자체가 한 번에 누구에게도 보이지 않는다는 사실? 글쎄, 왜 그런 플랫폼인가? 데모 계정 또는 센트 계정에 애지중지 하시겠습니까?
