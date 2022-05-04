오류, 버그, 질문 - 페이지 228 1...221222223224225226227228229230231232233234235...3184 새 코멘트 Igor Makanu 2010.12.11 22:56 #2271 -Alexey- : 안녕하세요. 기술적 분석을 위해 MT5를 사용할 계획입니다. 실시간 데이터 계산. 속도가 필요합니다. 나는 아직 이 터미널을 통한 거래에 대해 생각하지 않는다. 왜냐하면. 플랫폼은 새롭지만 데모에서는 - 왜 안 되는가(모스크바가 바로 구축되지 않음). 테스트가 필요하기 때문에 그것은 또한 자신의 오류를 드러냅니다. 그리고 귀하의 정보는 도움이 됩니다. MT5는 기회로 저를 매료시킵니다. API를 통해 시스템 시간 및 Windows 캘린더에 쉽게 접근할 수 있으며, 막대가 업데이트되지 않도록 설정할 수 있습니다. 물론 이것은 사실이 아니지만 매우 중요합니다. 프로그램의 올바른 기능은 돈을 잃지 않는다는 의미에서 계산된 데이터의 정확성에 대한 다양한 검사의 도입을 의미합니다. 프로그래머가 무언가를 고려하지 않았지만 할 수 있다면 누구의 책임입니까? 이 포럼에서 구독을 취소하고 싶지는 않지만 대답할 수 없습니다. 나는 또한 기술적 분석을 위해 MT5를 사용할 계획이었고, 나는 델파이 프로그램과 MT4 코드 사이를 파고드는 것에 지쳤습니다. MT5에서 모든 것을 다시 쓰기 시작했고, 그 다음 어려움뿐만 아니라 실제 문제가 돌진했습니다. 잘린 OOP(극복 가능), 무능력 내 자신의 비표준 TF를 만들기 위해(그것이 나를 위해 그것을 극복하지 않았기 때문에 그것을 극복하지 못했습니다), 내 기록 데이터를 로드할 수 없음(개발자가 약속을 이행하고 .hcc 파일의 데이터 형식을 공개하기를 바랐습니다. 이 정보를 보기 전까지는), 메타쿼트 서버에 대한 고품질 지원 및 외부 DC의 지원 부족(편리하지 않음, 다른 서버에서 거래해야 하기 때문에 - 종종 전문가의 경우 아웃에 문제가 있음) 서버 내부 시간 동기화 - 촛불의 그림자가 다름), 새 빌드의 터무니없는 업데이트 - 실행 가능한 코드 섹션이 작동을 멈춤 등 등. 글쎄, 유죄가 없다면 나는 이미 MT4 / MT5 플랫폼에서 반년을 보내고 같은 닌자, 무역 역 및 그들과 같은 다른 사람들을 연구하지 않은 것에 대해 죄책감을 느낍니다. MT5의 큰 장점은 강력한 컴파일러인 Windows 이벤트 모델로, 이를 통해 C++ 및 Pascal/Delphi 수준보다 열등하지 않은 코드를 생성할 수 있습니다. 추신 : 더 이상 내 게시물로 주제를 채우지 않기 위해 의사 소통이 필요한 경우 즉시 동의합니다. 예, 무료 플랫폼에서 많은 것을 원하며 파리와 커틀릿을 전혀 분리하지 않습니다))) 그래서 마침내. 우리는 MT4에서 Init() 및 DeInit() 실행 전문 고문 - 기타 Renat Fatkhullin 2010.12.11 23:04 #2272 IgorM : 다시, 당신이 아니라 당신의 회사가 아니라 그들은이 모든 것을했습니다 .... 사람들이 현실에 대한 비판적 인식을 얼마나 자주 외면하는지 놀랍습니다. 그러나 더 깊이 파고 들면 단 하나의 이유가 있습니다. 더 가깝고 더 가까운 사람들에 대해 불평하고 비난하고 책임있는 사람들에 대해서는 불평하지 않습니다. 다시 한 번 반복합니다. 우리는 클라이언트와 서버 모두에서 방대한 작업 계층을 자동으로 해결하기 위해 모든 것을 하고 있습니다. 그러나 관리자가 자신의 손으로 잘못된 인용문을 가져오면 우리는 그의 기록을 다른 것으로 대체할 수 없습니다. 특정 브로커의 포럼에서 문제를 명확하게 설명하거나 기술 지원에 글을 쓰십시오. Igor Makanu 2010.12.11 23:13 #2273 Renat : 사람들이 현실에 대한 비판적 인식을 얼마나 자주 외면하는지 놀랍습니다. 알겠습니다. 동의합니다. 당신의 잘못이 아닙니다. 이들은 모두 DC의 멍청한 대표들이고, 기분이 나아지지 않기 때문입니다. 나는 플랫폼 전체에 대한 자신감을 잃었습니다. MT5에는 DC의 고품질 지원이 없으며 MT4에는 DC 사기꾼이 모든 게시물에서 소리를 지르지 않는 러시아어 포럼이 없습니다. DC가 있기 때문에 모든 것이 작동하지 않습니다. 이 작업을 수행하고 메타 따옴표가 도움이됩니다. 여기 현실이 있습니다. 비록 내가 현실에 대한 나쁜 인식을 가지고 있지만? 동의합니다 - 귀하에 대한 제 의견은 다른 사용자 또는 프로그래머의 징징거림입니다. 귀하는 내 게시물에 답변할 필요가 없습니다. 저는 묻거나 요구하지 않습니다. Alexey Volchanskiy 2010.12.11 23:59 #2274 맙소사, 사양에 대해 묻고 참조에 대한 링크를 제공합니다... 사용자 가이드와 언어 사양의 차이점을 이해하려고 합니다. 이것은 두 개의 다른 문서이며 두 가지 다른 목적을 가지고 있습니다. 언어의 모든 구성을 점별로 명확하게 설명하려면 사양이 필요합니다. 예를 들어 C#에 대한 사양입니다 . 일반적으로 샘플로 C ++ 사양을 사용합니다. 더 엄격하고 모호하지 않지만 링크를 바로 찾을 수 없습니다. 사양은 이 경우에 내가 그것을 열고 개발자의 코를 찔러 1.3.5절에 쓰여진 한 가지가 있고 컴파일러가 다른 것을 생성할 수 있도록 하기 위해 필요합니다. 거기 있어? 그것은 존재하지 않습니다, MQL5 갤럭시 여행자 가이드가 있습니다... 그건 그렇고 매뉴얼은 나쁘지 않고 어떤 곳에서는 잘 쓰여지지만 이것은 사양이 아닙니다. 좋아요, 불쾌하지 않습니다. 저는 소프트웨어 문서 작성을 싫어했고 종종 영어로도 작성해야 했습니다. 그러나 사양은 시간이 지남에 따라 수행되어야 하며 아직 너무 이르지만 먼저 오류를 제거해야 합니다. 나는 당신의 포럼에서 실수에 대해 판단합니다. 그렇지 않으면 내 신랄함에 대한 외침이 다시 시작될 것입니다. OOP의 경우 일련의 캐스트를 마치겠습니다. 그렇지 않으면 초보 프로그래머를 위해 MQL4 수하물만 있어도 OOP가 무엇인지, 왜 필요한지 명확하지 않습니다. _시장 설명 고조파 거래 MQL4 문서에 대한 토론 Renat Fatkhullin 2010.12.12 00:42 #2275 VDev : 맙소사, 사양에 대해 물어보니 참조 링크를 제공합니다... 사용자 가이드와 언어 사양의 차이점을 이해해 보세요. 언어에 대한 모든 정보는 MQL5 언어에 대한 방대한 확장 문서에서 사용할 수 있습니다. 또한 전체 MQL5.community 리소스는 거래자와 개발자를 돕기 위해 구축되었습니다. 전 세계의 어느 경쟁업체도 프로그래밍 언어에 대한 문서와 정보의 양을 가지고 있지 않습니다. 사양 정보: 방문자의 99.99%는 프로그래밍 언어의 순수한(컴파일러 빌더용) 사양을 읽을 수 있는 충분한 지식이 없습니다. 당신은 아무것도 알고 쓰기를 원하지 않는 개발자의 일반적인 수준에 대해 아주 잘 이야기했습니다. [삭제] 2010.12.12 07:05 #2276 IgorM : 귀하의 회사는 이 시장에 새로운 회사입니까? 당신은 품질을 만들 여유가 없으며 클라이언트 측뿐만 아니라 서버 측도 책임질 수 있습니까? 사용자로서 나는 그것이 어떻게 보일지 신경 쓰지 않습니다. 적어도 5.25 "플로피에 고품질 기록을 물리적으로 업로드하십시오. 글쎄, 브로커에게 질문 - 왜? 지원 서비스에 여러 번 연락했는데 운이 좋았을 것입니다. 기술적으로 도움을 줄 수 없는 무능한 사람들을 위해 - 그리고 MT5 부분에서 그들이 대답합니다 - 이 거래 플랫폼은 테스트 모드이며 우리는 아직 그것에 대한 구체적인 정보를 제공할 수 없습니다. 1. 브로커/DC에 대한 책임에 관하여: 당신(즉, 당신)이 그런 평판 좋은 스위스 은행에 와서 한 시간 동안(증인 없이 불리는) 주요 금고에 갈 수 있도록 요청하면서 몇 개의 가방을 손에 들고 있는 상황을 상상해 보십시오. 또는 여기에 두 번째 옵션이 있습니다. 소프트웨어, 하드웨어에 대한 물리적 액세스를 허용하는 데 며칠 동안 요청하십시오. 여기서 일이 어떻게 끝날지 우리 모두 알고 있습니다. 2. 질문은 브로커가 아니라 당신에게 해야 합니다 - 왜? 이 브로커와 함께 라이브 계정 을 개설해야 하는 이유는 무엇입니까? 왜 힘들게 번 돈으로 이 브로커의 계정을 보충합니까? 3. 물론 당신은 운이 좋으며 혼자가 아닙니다. 불행히도 지원에서 대부분의 경우 새로 도입 된 제품의 기능에 피상적으로 익숙합니다 (MT5에만 적용되는 것이 아닙니다). 예, 그리고 그들은 종종 일반화된 문구로 대답합니다. 가볍게 말해서 Alpari 서버 설정에서 "이상함"과 "일치하지 않음"이 드러났지만 처음에는 모두가 모든 것을 MT5의 탓으로 돌렸던 여러 상황이 이미 있었습니다. 절차가 끝난 후 이는 DC 자체에서 서버 부분을 설정하는 문제인 것으로 밝혀졌다. 이고르M : 저명한 Alpari도 거래 플랫폼 선택 페이지에서 귀하의 MT5 광고를 제거한 것에 대해 기분이 상하지 않습니까? 그리고 mql4 포럼에서 사람들은 MT5로의 전환과 함께 잠금 금지에 대해 열광했고 MT4는 더 이상 개발자도 지원하지 않습니다. DC와 사이드 개발자 모두? 4. 광고 여부는 아마도 DC 자체의 비즈니스 일 것입니다. Alpari는 꽤 오랫동안 MT5와 함께 작업해 왔으며 제 생각에는 이 플랫폼을 매우 성공적으로 테스트하고 있다는 사실이 남아 있습니다. 따라서 이것은 그들이 그것에 관심이 있음을 나타냅니다. 모든 사람은 자신의 이익을 존중하면서 마땅히 해야 할 일을 하고 있습니다. 불만은 어디에 있습니까? 5. 자물쇠의 부재는 사전에 공지되었습니다. 그리고 이것이 세계적인 문제입니까? MT4를 완전히 포기하고 MT5로 전환하기로 결정한 브로커가 있습니까? 6. "지원하지 않음"에 대해 - 그리고 MT4의 마지막 두 릴리스는 어떻습니까? 2년 안에 모든 사람이 강제로 MT5로 전환해야 한다는 MQ 담당자의 진술이 어딘가에 있을 수 있습니까? 내 기억이 맞다면 Alpari는 MT4와 헤어지지 않을 것입니다(최소한 "마지막 클라이언트까지"에 따르면). 7. 플랫폼이 얼마나 원시적이며 실제 거래에 적합한지는 별개의 문제인 것 같습니다. 그리고 그것은 브로커와 상인에게 달려 있습니다. 실제 계좌는 이미 개설되어 있기 때문에 적어도 플랫폼이 성공했다고 생각하는 사람들은 있었습니다. 추신 이제 예를 들어 더 자세히 설명합니다. 이 게시물을 가져 가자. 장엄한 : 차트가 왜 버그 로 생성됩니까? 첨부된 화면에서 다음을 볼 수 있습니다. - 기간 m15 - 화면의 절반 - 매일 양초, 후반 - 매시간 전문가들이 이에 대해 어떻게 생각하는지 상상해보십시오. 이 버그는 MT5의 탄생 이후로 아직 수정되지 않았습니다 =( 그리고 어떻게 당신이 그것을 좋아합니까. 나는 이미 tkema가 30번 논의되었다고 말하며, 이 문제에 대한 MQ 담당자의 답변에 대해서는 침묵할 것입니다. 그러나 그러한 그림이 어느 서버(어떤 브로커)에 나타났습니까? MQ를 보고 문제에 대한 로컬 지원에 대한 "힌트"(인식하지 못하는 경우) ... :) 이것을 "글리치", "버그" 및 거래 플랫폼의 단점으로 선언해야 합니까? 주 : 파리와 미트볼을 혼동하는 이유는 무엇입니까? 터미널 오류는 한 가지입니다. 브로커의 무리는 다릅니다. 브로커에 기록이 없는 경우 MQ가 기록과 어떤 관련이 있습니까? 최근에 저는 한 DC의 지원자들과 이야기하고 있습니다. 나는 묻습니다. "전공에서도 2개월도 채 안 된 역사가 왜 그렇게 적습니까?" - (이것은 MT4에 있습니다). 그들은 우리가 700개 이상의 악기를 가지고 있고 MT4 터미널은 2개월 이상 이력을 저장할 수 없다고 대답합니다. 저는 그들에게 이렇게 말합니다. "이봐, 이건 MT의 문제가 아니라, 역사를 도구로 제한하기로 결정한 회사의 문제야." 그리고 그게 다야, 그들은 다르게 이야기하기 시작했습니다. 비유적으로 말해서 당신은 BMW에 Razdolbaevo 마을 주변에서 자동차를 운전하는 것이 편하지 않으며 서스펜션을 수리하기 위해 정기적으로 많은 거품을 버린다고 말합니다. 도로가 더 좋은 다른 마을로 이사를 가야 할까요? +1 이사갈텐데 서스펜션이 더 중요해... 논의 피보나치_에마 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 majestic 2010.12.12 08:36 #2277 Interesting : 그리고 당신이 그것을 좋아하는 방법. 나는 이미 tkema가 30번 논의되었다고 말하며, 이 문제에 대한 MQ 담당자의 답변에 대해서는 침묵할 것입니다. 그러나 그러한 그림이 어느 서버(어떤 브로커)에 나타났습니까? MQ를 보고 문제에 대한 로컬 지원에 대한 "힌트"(인식하지 못하는 경우) ... :) 이것을 "글리치", "버그" 및 거래 플랫폼의 단점으로 선언해야 합니까? 나는 의견에 머물렀다 - 그것은 버그입니다. 당신의 고문은 m15의 기간에 일하고 갑자기 그는 시간별 또는 일일 촛불을 발견했습니다 ... 이것이 정상입니까? 누군가 재확인에 대해 썼습니다. 음, MT4에서는 양초가 없는지 확인하는 것으로 충분했습니다. 그러나 양초가 다른 TF에서 왔다는 것을 프로그래밍 방식으로 결정하는 방법은 저에게 미스터리입니다. 이것이 논의되었는지 여부를 알아보기 위해 220페이지를 삽질하시겠습니까? 의심스럽다.. 나는 브로커에게 편지를 쓰지 않을 것입니다. 답은 이미 알고 있습니다. 글쎄요, 우리는 작은 따옴표가 없습니다 .. 그래서 m15에서 시간별 및 일일 따옴표를 즐기십시오... 하하하... 나는 다른 질문에 대한 답변을받지 못했습니다 ... "현자"에게도 Renat , 당신이 말한 대로 내 게시물이 뺑소니.. 헛된.. 개인적인 것이 아닌 것 같습니다. 모든 TF의 역사를 자세히 살펴볼 수 있는 기회는 매우 흥미롭습니다. 하지만 불행히도 여전히 작동하지 않습니다. 음, 라인이 마음을 바꿀 때까지 몇 초 동안 기다릴 생각은 없습니다. . 점프하고 내가 놓은 곳에 눕는다) 참을성있게 새로운 빌드를 기다리고, 로봇 거래를 우선시하여 MQ가 사람을 잊지 않기를 바랍니다) MT는 윈도우 같으니라고... 다들 싫어하지만 애용한다...아직 마땅한 대안이 없기에... 안녕하세요 linuxoids) Linux의 MT5 및 MQL5 다중 기간 표시기 Wave 이론에 따른 온라인 Igor Makanu 2010.12.12 08:36 #2278 Interesting : 그러한 재능이 당신에게서 사라지는 것은 유감입니다. 당신은 메타 쿼터에서 일자리를 얻어야 할 것입니다. 모든 문제가 해결될 것이라고 확신합니다. 그렇지 않으면 Renat는 자정에 씁니다. 버그가 있는 MT5, DC의 지원에서 관리자와 금발을 처리하거나 어리석은 사용자가 MT5로 올라갑니다. 모든 것이 잘못되었습니다. 그리고 흥미롭게도 Renat은 처음 두 가지 문제를 설명했고 그 다음에는 ... "즉시"가 와서 세 번째 문제를 씹었습니다. 나는 joo 를 자동차 산업과 비교하는 것을 기억했습니다. MT5의 상황은 AvtoVAZ와 비슷합니다. 그리고 그들은 공장에 많은 돈을 쏟아 부었고 공장은 좋은 자동차를 만듭니다. 단 하나의 문제는 이 차를 사는 것입니다. 모든 것을 손에 넣었지만 운전할 줄 모릅니다. 추신: 내 첫 차는 국산이었고, 다시 사지 않을 것입니다 - 살고 싶습니다 내 접근 방식. 코어 ASCTrend 시스템 유니버설 MA 크로스 EA [삭제] 2010.12.12 10:47 #2279 majestic : 나는 의견에 머물렀다 - 그것은 버그입니다. 당신의 고문은 m15의 기간에 일하고 갑자기 그는 시간별 또는 일일 촛불을 발견했습니다 ... 이것이 정상입니까? 누군가 재확인에 대해 썼습니다. 음, MT4에서는 양초가 없는지 확인하는 것으로 충분했습니다. 그러나 양초가 다른 TF에서 왔다는 것을 프로그래밍 방식으로 결정하는 방법은 저에게 미스터리입니다. 220페이지를 삽질하여 이것이 논의되었는지 여부를 알아내시겠습니까? 의심스럽다.. 나는 브로커에게 편지를 쓰지 않을 것입니다. 답은 이미 알고 있습니다: 글쎄요, 우리는 작은 따옴표가 없습니다 .. 그래서 m15에서 시간별 및 일일 따옴표를 즐기십시오... 하하하... 나는 다른 질문에 대한 답변을받지 못했습니다 ... 심지어 "현자"로부터도 1. 이 상황에 대해. EA가 역사상 15분 촛불 대신 시간당 촛불을 "본다"면 이것은 아마도 정상이 아닐 것입니다(그러나 이것은 어쨌든 거래 콤플렉스의 문제가 아니며 더 이상 개발자에게 문제가 되지 않습니다). 이것은 올바르게 언급된 바와 같이 DC/브로커의 문제입니다(DC/브로커가 서버에 고품질 기록을 업로드하지 않은 이유에 대해서는 자세히 설명하지 않겠습니다). 제 생각에는 코드의 모든 Expert Advisor가 이러한 상황의 처리를 수행해야 하는 반면 코드의 프로그래머 또는 고객은 이러한 상황에서 수행할 작업을 독립적으로 결정해야 합니다. 2. 특정 질문이 있고 무언가가 미스터리라면 그 주제에 대해 질문해야 합니다. 게시물이 얼마나 논리적인지 아닌지는 중요하지 않습니다. 우리는 도중에 그것을 알아낼 것입니다. 그리고 어려움을 만나 자마자 우리는 즉시 "버그 !!!", "개발자는 책임이 있습니다 !!!", "잠금 장치가없고 소프트웨어가 용광로에 있습니다 !!!"라고 즉시 외칩니다. 등. 3. 내가 할 뿐만 아니라 해냈습니다. 그리고 빠른 검색을 위해 검색 시스템이 있습니다. 가장 중요한 것은 그것을 사용하는 것을 잊지 않고 최소한 우리가 찾고 있는 것을 대략적으로 아는 것입니다. [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 지능이 있는 전문가. 개념. 자동 거래의 미래 majestic 2010.12.12 11:37 #2280 Interesting : 3 - 손가락으로 토론을 클릭하십시오. 검색에 어떤 쿼리가 있고 검색하는 데 시간이 얼마나 걸립니까? 나는 게시물 에 즐겁게 놀랐습니다. 유감입니다. 그런 사람들이 몇 명 밖에 없습니다. 무역 시스템 리그. 우리는 백테스팅/최적화 미결 주문 총액 문제
안녕하세요. 기술적 분석을 위해 MT5를 사용할 계획입니다. 실시간 데이터 계산. 속도가 필요합니다. 나는 아직 이 터미널을 통한 거래에 대해 생각하지 않는다. 왜냐하면. 플랫폼은 새롭지만 데모에서는 - 왜 안 되는가(모스크바가 바로 구축되지 않음). 테스트가 필요하기 때문에 그것은 또한 자신의 오류를 드러냅니다. 그리고 귀하의 정보는 도움이 됩니다. MT5는 기회로 저를 매료시킵니다. API를 통해 시스템 시간 및 Windows 캘린더에 쉽게 접근할 수 있으며, 막대가 업데이트되지 않도록 설정할 수 있습니다. 물론 이것은 사실이 아니지만 매우 중요합니다. 프로그램의 올바른 기능은 돈을 잃지 않는다는 의미에서 계산된 데이터의 정확성에 대한 다양한 검사의 도입을 의미합니다. 프로그래머가 무언가를 고려하지 않았지만 할 수 있다면 누구의 책임입니까?
이 포럼에서 구독을 취소하고 싶지는 않지만 대답할 수 없습니다.
나는 또한 기술적 분석을 위해 MT5를 사용할 계획이었고, 나는 델파이 프로그램과 MT4 코드 사이를 파고드는 것에 지쳤습니다. MT5에서 모든 것을 다시 쓰기 시작했고, 그 다음 어려움뿐만 아니라 실제 문제가 돌진했습니다. 잘린 OOP(극복 가능), 무능력 내 자신의 비표준 TF를 만들기 위해(그것이 나를 위해 그것을 극복하지 않았기 때문에 그것을 극복하지 못했습니다), 내 기록 데이터를 로드할 수 없음(개발자가 약속을 이행하고 .hcc 파일의 데이터 형식을 공개하기를 바랐습니다. 이 정보를 보기 전까지는), 메타쿼트 서버에 대한 고품질 지원 및 외부 DC의 지원 부족(편리하지 않음, 다른 서버에서 거래해야 하기 때문에 - 종종 전문가의 경우 아웃에 문제가 있음) 서버 내부 시간 동기화 - 촛불의 그림자가 다름), 새 빌드의 터무니없는 업데이트 - 실행 가능한 코드 섹션이 작동을 멈춤 등 등.
글쎄, 유죄가 없다면 나는 이미 MT4 / MT5 플랫폼에서 반년을 보내고 같은 닌자, 무역 역 및 그들과 같은 다른 사람들을 연구하지 않은 것에 대해 죄책감을 느낍니다.
MT5의 큰 장점은 강력한 컴파일러인 Windows 이벤트 모델로, 이를 통해 C++ 및 Pascal/Delphi 수준보다 열등하지 않은 코드를 생성할 수 있습니다.
추신 : 더 이상 내 게시물로 주제를 채우지 않기 위해 의사 소통이 필요한 경우 즉시 동의합니다. 예, 무료 플랫폼에서 많은 것을 원하며 파리와 커틀릿을 전혀 분리하지 않습니다)))
다시, 당신이 아니라 당신의 회사가 아니라 그들은이 모든 것을했습니다 ....
사람들이 현실에 대한 비판적 인식을 얼마나 자주 외면하는지 놀랍습니다.
그러나 더 깊이 파고 들면 단 하나의 이유가 있습니다. 더 가깝고 더 가까운 사람들에 대해 불평하고 비난하고 책임있는 사람들에 대해서는 불평하지 않습니다.
다시 한 번 반복합니다. 우리는 클라이언트와 서버 모두에서 방대한 작업 계층을 자동으로 해결하기 위해 모든 것을 하고 있습니다. 그러나 관리자가 자신의 손으로 잘못된 인용문을 가져오면 우리는 그의 기록을 다른 것으로 대체할 수 없습니다.
특정 브로커의 포럼에서 문제를 명확하게 설명하거나 기술 지원에 글을 쓰십시오.
알겠습니다. 동의합니다. 당신의 잘못이 아닙니다. 이들은 모두 DC의 멍청한 대표들이고, 기분이 나아지지 않기 때문입니다. 나는 플랫폼 전체에 대한 자신감을 잃었습니다. MT5에는 DC의 고품질 지원이 없으며 MT4에는 DC 사기꾼이 모든 게시물에서 소리를 지르지 않는 러시아어 포럼이 없습니다. DC가 있기 때문에 모든 것이 작동하지 않습니다. 이 작업을 수행하고 메타 따옴표가 도움이됩니다.
여기 현실이 있습니다.
비록 내가 현실에 대한 나쁜 인식을 가지고 있지만? 동의합니다 - 귀하에 대한 제 의견은 다른 사용자 또는 프로그래머의 징징거림입니다. 귀하는 내 게시물에 답변할 필요가 없습니다. 저는 묻거나 요구하지 않습니다.
이것은 두 개의 다른 문서이며 두 가지 다른 목적을 가지고 있습니다.
언어의 모든 구성을 점별로 명확하게 설명하려면 사양이 필요합니다. 예를 들어 C#에 대한 사양입니다 . 일반적으로 샘플로 C ++ 사양을 사용합니다. 더 엄격하고 모호하지 않지만 링크를 바로 찾을 수 없습니다.사양은 이 경우에 내가 그것을 열고 개발자의 코를 찔러 1.3.5절에 쓰여진 한 가지가 있고 컴파일러가 다른 것을 생성할 수 있도록 하기 위해 필요합니다. 거기 있어? 그것은 존재하지 않습니다, MQL5 갤럭시 여행자 가이드가 있습니다...
그건 그렇고 매뉴얼은 나쁘지 않고 어떤 곳에서는 잘 쓰여지지만 이것은 사양이 아닙니다.
좋아요, 불쾌하지 않습니다. 저는 소프트웨어 문서 작성을 싫어했고 종종 영어로도 작성해야 했습니다. 그러나 사양은 시간이 지남에 따라 수행되어야 하며 아직 너무 이르지만 먼저 오류를 제거해야 합니다. 나는 당신의 포럼에서 실수에 대해 판단합니다. 그렇지 않으면 내 신랄함에 대한 외침이 다시 시작될 것입니다.
OOP의 경우 일련의 캐스트를 마치겠습니다. 그렇지 않으면 초보 프로그래머를 위해 MQL4 수하물만 있어도 OOP가 무엇인지, 왜 필요한지 명확하지 않습니다.
언어에 대한 모든 정보는 MQL5 언어에 대한 방대한 확장 문서에서 사용할 수 있습니다. 또한 전체 MQL5.community 리소스는 거래자와 개발자를 돕기 위해 구축되었습니다.
전 세계의 어느 경쟁업체도 프로그래밍 언어에 대한 문서와 정보의 양을 가지고 있지 않습니다.
사양 정보: 방문자의 99.99%는 프로그래밍 언어의 순수한(컴파일러 빌더용) 사양을 읽을 수 있는 충분한 지식이 없습니다. 당신은 아무것도 알고 쓰기를 원하지 않는 개발자의 일반적인 수준에 대해 아주 잘 이야기했습니다.
귀하의 회사는 이 시장에 새로운 회사입니까? 당신은 품질을 만들 여유가 없으며 클라이언트 측뿐만 아니라 서버 측도 책임질 수 있습니까? 사용자로서 나는 그것이 어떻게 보일지 신경 쓰지 않습니다. 적어도 5.25 "플로피에 고품질 기록을 물리적으로 업로드하십시오. 글쎄, 브로커에게 질문 - 왜? 지원 서비스에 여러 번 연락했는데 운이 좋았을 것입니다. 기술적으로 도움을 줄 수 없는 무능한 사람들을 위해 - 그리고 MT5 부분에서 그들이 대답합니다 - 이 거래 플랫폼은 테스트 모드이며 우리는 아직 그것에 대한 구체적인 정보를 제공할 수 없습니다.
1. 브로커/DC에 대한 책임에 관하여:
당신(즉, 당신)이 그런 평판 좋은 스위스 은행에 와서 한 시간 동안(증인 없이 불리는) 주요 금고에 갈 수 있도록 요청하면서 몇 개의 가방을 손에 들고 있는 상황을 상상해 보십시오.
또는 여기에 두 번째 옵션이 있습니다. 소프트웨어, 하드웨어에 대한 물리적 액세스를 허용하는 데 며칠 동안 요청하십시오.
여기서 일이 어떻게 끝날지 우리 모두 알고 있습니다.
2. 질문은 브로커가 아니라 당신에게 해야 합니다 - 왜?
이 브로커와 함께 라이브 계정 을 개설해야 하는 이유는 무엇입니까? 왜 힘들게 번 돈으로 이 브로커의 계정을 보충합니까?
3. 물론 당신은 운이 좋으며 혼자가 아닙니다.
불행히도 지원에서 대부분의 경우 새로 도입 된 제품의 기능에 피상적으로 익숙합니다 (MT5에만 적용되는 것이 아닙니다). 예, 그리고 그들은 종종 일반화된 문구로 대답합니다.
가볍게 말해서 Alpari 서버 설정에서 "이상함"과 "일치하지 않음"이 드러났지만 처음에는 모두가 모든 것을 MT5의 탓으로 돌렸던 여러 상황이 이미 있었습니다. 절차가 끝난 후 이는 DC 자체에서 서버 부분을 설정하는 문제인 것으로 밝혀졌다.
저명한 Alpari도 거래 플랫폼 선택 페이지에서 귀하의 MT5 광고를 제거한 것에 대해 기분이 상하지 않습니까? 그리고 mql4 포럼에서 사람들은 MT5로의 전환과 함께 잠금 금지에 대해 열광했고 MT4는 더 이상 개발자도 지원하지 않습니다. DC와 사이드 개발자 모두?
4. 광고 여부는 아마도 DC 자체의 비즈니스 일 것입니다. Alpari는 꽤 오랫동안 MT5와 함께 작업해 왔으며 제 생각에는 이 플랫폼을 매우 성공적으로 테스트하고 있다는 사실이 남아 있습니다.
따라서 이것은 그들이 그것에 관심이 있음을 나타냅니다.
모든 사람은 자신의 이익을 존중하면서 마땅히 해야 할 일을 하고 있습니다. 불만은 어디에 있습니까?
5. 자물쇠의 부재는 사전에 공지되었습니다. 그리고 이것이 세계적인 문제입니까? MT4를 완전히 포기하고 MT5로 전환하기로 결정한 브로커가 있습니까?
6. "지원하지 않음"에 대해 - 그리고 MT4의 마지막 두 릴리스는 어떻습니까? 2년 안에 모든 사람이 강제로 MT5로 전환해야 한다는 MQ 담당자의 진술이 어딘가에 있을 수 있습니까?
내 기억이 맞다면 Alpari는 MT4와 헤어지지 않을 것입니다(최소한 "마지막 클라이언트까지"에 따르면).
7. 플랫폼이 얼마나 원시적이며 실제 거래에 적합한지는 별개의 문제인 것 같습니다. 그리고 그것은 브로커와 상인에게 달려 있습니다. 실제 계좌는 이미 개설되어 있기 때문에 적어도 플랫폼이 성공했다고 생각하는 사람들은 있었습니다.
이제 예를 들어 더 자세히 설명합니다.
이 게시물을 가져 가자.
차트가 왜 버그 로 생성됩니까?
첨부된 화면에서 다음을 볼 수 있습니다.
- 기간 m15
- 화면의 절반 - 매일 양초, 후반 - 매시간
전문가들이 이에 대해 어떻게 생각하는지 상상해보십시오.
이 버그는 MT5의 탄생 이후로 아직 수정되지 않았습니다 =(
그리고 어떻게 당신이 그것을 좋아합니까. 나는 이미 tkema가 30번 논의되었다고 말하며, 이 문제에 대한 MQ 담당자의 답변에 대해서는 침묵할 것입니다.
그러나 그러한 그림이 어느 서버(어떤 브로커)에 나타났습니까? MQ를 보고 문제에 대한 로컬 지원에 대한 "힌트"(인식하지 못하는 경우) ... :)
이것을 "글리치", "버그" 및 거래 플랫폼의 단점으로 선언해야 합니까?
파리와 미트볼을 혼동하는 이유는 무엇입니까?
터미널 오류는 한 가지입니다.
브로커의 무리는 다릅니다.
브로커에 기록이 없는 경우 MQ가 기록과 어떤 관련이 있습니까?
최근에 저는 한 DC의 지원자들과 이야기하고 있습니다. 나는 묻습니다. "전공에서도 2개월도 채 안 된 역사가 왜 그렇게 적습니까?" - (이것은 MT4에 있습니다).
그들은 우리가 700개 이상의 악기를 가지고 있고 MT4 터미널은 2개월 이상 이력을 저장할 수 없다고 대답합니다. 저는 그들에게 이렇게 말합니다. "이봐, 이건 MT의 문제가 아니라, 역사를 도구로 제한하기로 결정한 회사의 문제야." 그리고 그게 다야, 그들은 다르게 이야기하기 시작했습니다.
비유적으로 말해서 당신은 BMW에 Razdolbaevo 마을 주변에서 자동차를 운전하는 것이 편하지 않으며 서스펜션을 수리하기 위해 정기적으로 많은 거품을 버린다고 말합니다.
도로가 더 좋은 다른 마을로 이사를 가야 할까요?
이사갈텐데 서스펜션이 더 중요해...
나는 의견에 머물렀다 - 그것은 버그입니다. 당신의 고문은 m15의 기간에 일하고 갑자기 그는 시간별 또는 일일 촛불을 발견했습니다 ... 이것이 정상입니까?
누군가 재확인에 대해 썼습니다. 음, MT4에서는 양초가 없는지 확인하는 것으로 충분했습니다. 그러나 양초가 다른 TF에서 왔다는 것을 프로그래밍 방식으로 결정하는 방법은 저에게 미스터리입니다.
이것이 논의되었는지 여부를 알아보기 위해 220페이지를 삽질하시겠습니까? 의심스럽다..
나는 브로커에게 편지를 쓰지 않을 것입니다. 답은 이미 알고 있습니다. 글쎄요, 우리는 작은 따옴표가 없습니다 .. 그래서 m15에서 시간별 및 일일 따옴표를 즐기십시오... 하하하...
나는 다른 질문에 대한 답변을받지 못했습니다 ... "현자"에게도
Renat , 당신이 말한 대로 내 게시물이 뺑소니.. 헛된.. 개인적인 것이 아닌 것 같습니다. 모든 TF의 역사를 자세히 살펴볼 수 있는 기회는 매우 흥미롭습니다. 하지만 불행히도 여전히 작동하지 않습니다. 음, 라인이 마음을 바꿀 때까지 몇 초 동안 기다릴 생각은 없습니다. . 점프하고 내가 놓은 곳에 눕는다)
참을성있게 새로운 빌드를 기다리고, 로봇 거래를 우선시하여 MQ가 사람을 잊지 않기를 바랍니다)
MT는 윈도우 같으니라고... 다들 싫어하지만 애용한다...아직 마땅한 대안이 없기에... 안녕하세요 linuxoids)
그러한 재능이 당신에게서 사라지는 것은 유감입니다. 당신은 메타 쿼터에서 일자리를 얻어야 할 것입니다. 모든 문제가 해결될 것이라고 확신합니다. 그렇지 않으면 Renat는 자정에 씁니다.
버그가 있는 MT5, DC의 지원에서 관리자와 금발을 처리하거나 어리석은 사용자가 MT5로 올라갑니다. 모든 것이 잘못되었습니다. 그리고 흥미롭게도 Renat은 처음 두 가지 문제를 설명했고 그 다음에는 ... "즉시"가 와서 세 번째 문제를 씹었습니다.
나는 joo 를 자동차 산업과 비교하는 것을 기억했습니다. MT5의 상황은 AvtoVAZ와 비슷합니다. 그리고 그들은 공장에 많은 돈을 쏟아 부었고 공장은 좋은 자동차를 만듭니다. 단 하나의 문제는 이 차를 사는 것입니다. 모든 것을 손에 넣었지만 운전할 줄 모릅니다.
추신: 내 첫 차는 국산이었고, 다시 사지 않을 것입니다 - 살고 싶습니다
1. 이 상황에 대해.
EA가 역사상 15분 촛불 대신 시간당 촛불을 "본다"면 이것은 아마도 정상이 아닐 것입니다(그러나 이것은 어쨌든 거래 콤플렉스의 문제가 아니며 더 이상 개발자에게 문제가 되지 않습니다).
이것은 올바르게 언급된 바와 같이 DC/브로커의 문제입니다(DC/브로커가 서버에 고품질 기록을 업로드하지 않은 이유에 대해서는 자세히 설명하지 않겠습니다).
제 생각에는 코드의 모든 Expert Advisor가 이러한 상황의 처리를 수행해야 하는 반면 코드의 프로그래머 또는 고객은 이러한 상황에서 수행할 작업을 독립적으로 결정해야 합니다.
2. 특정 질문이 있고 무언가가 미스터리라면 그 주제에 대해 질문해야 합니다. 게시물이 얼마나 논리적인지 아닌지는 중요하지 않습니다.
우리는 도중에 그것을 알아낼 것입니다. 그리고 어려움을 만나 자마자 우리는 즉시 "버그 !!!", "개발자는 책임이 있습니다 !!!", "잠금 장치가없고 소프트웨어가 용광로에 있습니다 !!!"라고 즉시 외칩니다. 등.
3. 내가 할 뿐만 아니라 해냈습니다. 그리고 빠른 검색을 위해 검색 시스템이 있습니다. 가장 중요한 것은 그것을 사용하는 것을 잊지 않고 최소한 우리가 찾고 있는 것을 대략적으로 아는 것입니다.
