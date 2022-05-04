오류, 버그, 질문 - 페이지 222

vyv :

개발자에게 요청합니다. MT5에 대한 작업이 한창 진행 중이고 여전히 변경 사항이 적용되는 동안 최적화 패스 수를 늘리는 것이 좋습니다.

내가 알기로는 많은 문제에 대한 해결책은 약 10,000개 옵션입니다. 어쩌면 조금 더 많거나 약간 적습니다. 하나의 프로세서에서 몇 시간 동안 검색하면 최상의 옵션을 찾을 수 있습니다.

MQL5+OOP+멀티코어 테스트의 보편성은 MT5를 통해 해결할 수 있는 작업(예: 패턴 검색)의 새로운 지평을 볼 수 있게 해줍니다.

그러나 여기에 문제가 있습니다.

귀하의 웹사이트에 게시된 기사에는 유전 알고리즘 https://www.mql5.com/ru/articles/55 의 예가 포함되어 있습니다. 여기서 100개 막대에서 검색 문제를 해결하는 데 3^100 직접 열거가 필요합니다. LongInt: )보다 약간 더 많고 17,000번의 반복에서 솔루션을 찾았습니다. 유전 알고리즘은 LongInt보다 더 많은 옵션 중에서 솔루션을 찾을 수 있습니다. 그리고 이 제한은 완전히 불합리하고 구식입니다. 글쎄, MT5 작업의 이 마지막 단계에서 하기가 어려울 것이라는 점을 제외하고.

개발자들에게 큰 부탁입니다. 그다지 어렵지 않다면 패스 횟수를 2^LongInt(2의 제곱) 이상으로 만드십시오.


세르지_체 2010.12.07 00:16 #
비브:
누군가 나에게 대답해 줄까?

그들은 여기에서 그것에 대해 이야기했습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/1997/page6/#comment_31644

아마도 질문을 거기로 옮기는 것이 더 나을 것입니다 - 이동 제안.

아, 이 개선이 많은 사람들에게 필요하다는 것이 밝혀졌습니다. 그래도 해볼 수 있나요?

레나트 파트훌린:

"제품 이 질적으로 개선 있다는 결론에 도달하면 그렇게 합니다. 그리고 모든 것을 처음부터 다시 작성해야 하는지 여부는 중요하지 않습니다. 우리는 두렵지 않습니다 !

돌이켜 보면 우리의 모든 작업은 제품을 개선하려는 끊임없는 열망, 최적화에 대한 열망 이 특징이라고 말할 수 있습니다. 이것이 우리가 슬로건에 넣은 단어입니다. 최적화하고 리드하십시오!"

 

이러한 오류는 무엇입니까?

유출된 스트링 7개 남음
비정상 종료

 
dentraf :

이러한 오류는 무엇입니까?

유출된 스트링 7개 남음
비정상 종료

프로그램이 조기 종료되었지만 실행 시스템은 7줄이 차지하는 메모리가 해제되지 않은 것을 발견했습니다(이는 조기 종료의 결과입니다).
  
long varLong = 124 ;
Print (varLong);

- 빈 문자열을 표시합니다.

 long varLong = 124 ;
Print (( int )varLong);
- 숫자를 표시합니다.

수정 해주세요.
나는 여전히 long에 문제가 있다고 가정하지만 아직 어떤 것을 찾을 수 없습니다. 한 칠면조가 메모리 쓰기 오류를 제공합니다 ...

 
Vigor :
좋은. 이것은 기능입니다. 그러나 그것에 대해 더 잘 알고 있는 것입니다.

예를 들어, 사용자가 인터페이스에서 MA에 대한 기간 값을 입력하고 표시기에 대한 핸들을 생성하고 표시기 버퍼의 값을 사용하는 경우 우연히 생성되었지만(예를 들어, 이 기본 설정이 있습니다. 형식) 동일한 특성을 가진 2개의 표시기(해당 핸들이 개체 래퍼에 배치됨)는 두 번째 표시기에 대한 이 기능의 결과로 첫 번째 표시기의 핸들 번호를 받습니다.

다음과 같은 가능한 이벤트 체인입니다.

상황 1. 첫 번째 표시기를 삭제하고(프로그램이 IndicatorRelease를 수행함) 두 번째 표시기는 자동으로 작동하지 않습니다. 버퍼 복사 오류입니다.

상황 2. 두 번째 표시기를 제거하고(프로그램이 IndicatorRelease를 수행함) 핸들 카운터가 감소합니다. 첫 느낌이 좋습니다. 기간이 다른 세 번째 지표를 생성합니다. 그는 핸들 카운터 + 1 즉, 방금 삭제된 표시기의 핸들 번호입니다. 결과적으로 최악의 상황은 성공적으로 생성된 다른 기간의 세 번째 지표가 여전히 삭제되지 않은 첫 번째 지표 의 값을 버퍼링한다는 것 입니다.

핸들 번호 병합 기능으로 인해 병합된 두 핸들 중 하나를 삭제하고 새 핸들을 생성할 때 모호한 상황이 발생합니다.

감사합니다. 생각해보겠습니다.

 
mrProF :

- 빈 문자열을 표시합니다.

- 숫자를 표시합니다.

수정 해주세요.
나는 여전히 long에 문제가 있다고 가정하지만 아직 어떤 것을 찾을 수 없습니다. 한 칠면조가 메모리 쓰기 오류를 제공합니다 ...

고맙습니다. 수정됩니다.
 

Build 362 - 창 탭 끌기가 작동을 멈췄습니다.

D&D 금지 아이콘이 나타납니다. 내가 잘못하고 있는 건 아닐까?

 

빌드의 중요한 오류(이번에는 특히 시계열 접근 기능에서)로 인해 Expert Advisor의 개발이 중단되는 경우가 발생합니다. 이전 버전(수정 릴리스 이전)으로의 롤백을 구현해야 합니다. 적어도 수동 모드에서는 이전 빌드의 백업이 저장되어 있으면 더 쉽습니다.

이 질문은 이미 제기되어 옮겨졌지만 IMHO 중요하고 그리 어렵지 않습니다.

 
Dali :

빌드의 중요한 오류(이번에는 특히 시계열 접근 기능에서)로 인해 Expert Advisor의 개발이 중단되는 경우가 발생합니다. 이전 버전(수정 릴리스 이전)으로의 롤백을 구현해야 합니다. 적어도 수동 모드에서는 이전 빌드의 백업이 저장되어 있으면 더 쉽습니다.

이 질문은 이미 제기되어 옮겨졌지만 IMHO 중요하고 그리 어렵지 않습니다.


나는 전적으로 지원합니다

 
Dali :

빌드의 중요한 오류(이번에는 특히 시계열 접근 기능에서)로 인해 Expert Advisor의 개발이 중단되는 경우가 발생합니다. 이전 버전(수정 릴리스 이전)으로의 롤백을 구현해야 합니다. 적어도 수동 모드에서는 이전 빌드의 백업이 저장되어 있으면 더 쉽습니다.

이 질문은 이미 제기되어 옮겨졌지만 IMHO 중요하고 그리 어렵지 않습니다.


동의하지만 동시에 터미널이 지속적으로 업데이트되지 않도록 자동 업데이트 를 어떻게든 비활성화해야 합니다.
